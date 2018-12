Entscheidende Änderung: Aus Realisierungs- wird Ideenwettbewerb

Der Architektenwettbewerb für die Erweiterung der Alfons-Peter-Grundschule im Rahmen der Ganztagsbetreuung ist am Dienstag vom Peitinger Gemeinderat endgültig auf den Weg gebracht worden. Allerdings mit einer durchaus gravierenden Änderung in buchstäblich letzter Sekunde.

Peiting – Vor zwei Wochen hatte der Marktgemeinderat bereits grundsätzlich grünes Licht für einen Realisierungswettbewerb gegeben (wir berichteten). Architekten sollen in diesem Rahmen Vorschläge liefern, wie ein Anbau an der Alfons-Peter-Grundschule aussehen könnte, um mehr Platz für die Betreuung der Schüler im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGTS) neben dem normalen Unterricht zu schaffen.

Am vergangenen Dienstag stand das Thema erneut auf der Tagesordnung, denn die Zeit drängt. Spätestens im April soll die Entscheidung der Jury fallen, der Erweiterungsbau soll im November 2020 in Betrieb gehen. Zwischenzeitlich habe man mit der bayerischen Architektenkammer das weitere Verfahren abgestimmt, berichtete der Landsberger Projektmanager Gerhard Dolp, den die Verwaltung mit der Durchführung des Wettbewerbs betraut hat. Dabei sei von der Kammer der Vorschlag gekommen, die Zahl der einzuladenden Architekturbüros auf zehn zu erhöhen. Nur so könne man angesichts der derzeit angespannten Marktlage davon ausgehen, dass am Ende auch die angestrebten fünf Arbeiten zur Bewertung vorliegen würden, erklärte Dolp. Immerhin 2000 Euro erhält jedes teilnehmende Büro als Bearbeitungshonorar.

Eine Änderung gibt es auch beim Umfang der Wettbewerbsaufgabe. So sollen sich die Architekten auch um die gestalterische Planung der Freianlagen kümmern. Damit soll sichergestellt werden, dass gestalterische Fragen wie der von Gemeinderäten und Schulleitung gewünschte Erhalt des Schlittenbergs östlich des Schulhauses in das Ergebnis des Wettbewerbs einfließen.

Apropos Ergebnis: Über die Rangfolge der eingerichten Arbeiten entscheide allein die Jury aus Sach- und Fachpreisrichtern, wies Dolp hin. Das Urteil sei zudem verbindlich, was bedeute, dass die Gemeinde den Auftrag an den Sieger vergeben müsse.

Doch dieser „Automatismus“ gefiel Peter Ostenrieder überhaupt nicht. „Wir sind in dieser Beziehung in Peiting gebrannte Kinder“, erinnerte der CSU-Fraktionschef an vergangene Architektenwettbewerbe. Der Idealfall sei natürlich, dass man mit dem Siegerbüro baue. Allerdings sei eben auch nicht ausgeschlossen, dass etwas gegen eine Zusammenarbeit oder den Entwurf an sich spräche. „Wir sollten den Automatismus rausnehmen, um frei entscheiden zu können.“ Ein solches Vorgehen sei möglich, betonte er.

Das bestätigte der Projektmanager. Statt eines Realisierungswettbewerbs müsste man dann aber einen Ideen- oder Gestaltungswettbewerb durchführen, sagte Dolp.

Unterstützung bekam Ostenrieder von seinem Parteikollegen Norbert Merk. Es gehe schließlich nicht nur um den Bau an sich, sondern auch um wirtschaftliche Gesichtspunkte, die beachtet werden müssten. „So kann ich nicht zustimmen.“

Auch Herbert Salzmann (SPD) äußerte Bedenken. Es bestehe zwar keine Gefahr, dass die Offene Ganztagsschule wieder abgeschafft werde. Allerdings sei es gut möglich, dass die Staatsregierung künftig verstärkt auf die gebundene Ganztagsbetreuung setze. „Wenn’s blöd läuft, müssen wir dann etwas bauen, obwohl wir etwas ganz anderes bräuchten.“

Am Ende einigte sich das Gremium einstimmig darauf, den Wettbewerb entsprechend zu ändern.

Rubriklistenbild: © Gemeinde Peiting