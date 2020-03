Experten geben Peitinger Wellenfreibad gute Noten

Über vier Jahrzehnte hat das Peitinger Wellenfreibad mittlerweile auf dem Buckel – ein stolzes Alter für eine derartige Einrichtung. Dennoch macht das Bad immer noch eine gute Figur, wie jetzt ein Prüfbericht zeigt, den die Gemeinde im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben hatte.

Peiting – Es war im vergangenen Herbst nach dem Ende der Badesaison, als das Peitinger Wellenfreibad Sorgenfalten bei den Verantwortlichen hervorrief. Die Suche nach einem Leck zog sich über Wochen hin. Schließlich fand sich die undichte Stelle in einer Zuleitung. Die Kosten für die Reparatur hielten sich zum Glück in Grenzen.

Es war nicht der erste Rohrbruch in der jüngeren Geschichte des Bads. Die Zeit, sie geht auch bei bester Pflege nicht spurlos an Einrichtungen wie dieser vorüber. Manchmal ist auch Erfindergeist gefragt, um alte Technik am Laufen zu halten. Im vergangenen Frühjahr konstruierten ept-Azubis Ersatz für die altersschwachen Hydraulik-Zylinder, die für den Wellengang im großen Becken sorgen. Die Originalteile waren nicht mehr lieferbar gewesen.

Doch wie ist es angesichts des hohen Alters um die Zukunft des Wellenfreibads bestellt, das allein 2019 fast 60.000 Besucher zählte? Um das herauszufinden, hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr Fachleute für Bäderbetrieb damit beauftragt, die Einrichtung auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei sei es zum einen um den baulichen und technischen Zustand der Anlage gegangen, zum anderen um das personelle Konzept, sagte Geschäftsleiter Stefan Kort in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als er das Ergebnis des Gutachtens vorstellte.

Neues Personal gefunden

Die gute Nachricht vorweg: Zwar sei die eingesetzte Technik nicht mehr auf dem neuesten Stand, sie entspreche jedoch allen Erfordernissen, teilte Kort mit. Einzig beim Schwallwasserbehälter sei eine Ertüchtigung laut den Experten anzuraten. Deren Fazit ansonsten: „Das Bad ist einem sehr guten und gepflegten Zustand.“

Bleibt noch die Frage nach dem Personal. Die sei fast höher zu bewerten als die bauliche Geschichte, betonte Kort. „Ohne Bademeister gibt es keinen Betrieb.“ Und da hatte man in den vergangenen Monaten in Peiting einen Aderlass zu verkraften. Mit Robert Zwick hatte einer der beiden Fachangestellten seinen Job an den Nagel gehängt. Doch wo andere Gemeinden verzweifelt nach Bademeistern suchen, hatte der Markt mit seiner Stellenanzeige gleich doppelt Erfolg. Es sei gelungen, zwei neue Fachangestellte einzustellen, berichtete Kort. Mit künftig zwei Bademeistern und einer Bademeisterin sei man damit sogar besser aufgestellt als bisher, freute sich der Geschäftsleiter. „Wir können der neuen Badesaison daher hoffnungsvoll entgegensehen.“

Neubau kein Thema mehr

Auch den Bürgermeister freuten die guten Nachrichten. „Wenn ein Bad nach 45 Jahren noch so gut dasteht, zeigt es, dass beim Bauunterhalt gut gearbeitet wurde“, sagte Michael Asam. „Es ist schön, dass wir uns damit nicht mehr über die Zukunft des Bads unterhalten müssen.“ Im vergangenen Jahr hatte der Rathauschef im Gespräch mit der Heimatzeitung laut über einen Neubau nachgedacht, „wenn sich das Bad nicht mehr rentiert und die Wirtschaftlichkeit immer mehr nach unten geht“. Der ist nun kein Thema mehr.

Und auch Alfred Jocher (Unabhängige) konnte sich über eine positive Nachricht freuen. Ob in der neuen Saison die Möglichkeit für die Abnahme von Schwimmabzeichen bestehe, wollte der Gemeinderat wissen. Da die neue Kollegin dies in einem anderen Bad bereits angeboten habe, gehe er davon aus, dass sie dies auch im Wellenfreibad übernehmen werde, antwortete Kort.

