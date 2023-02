Nach langer Corona-Pause: Feiert die beliebte Peitinger Musiknacht 2023 ihr Comeback?

Von: Christoph Peters

Da kam Stimmung auf: Die Musiknacht in Peiting lockte in der Vergangenheit regelmäßig bis zu 2000 Besucher in die Marktgemeinde. © Archiv

Neun Jahre lockte sie die Besucher in Scharen in die Marktgemeinde, bis Corona der Peitinger Musiknacht ein jähes Ende bereitete. Heuer könnte es nach drei Jahren unfreiwilliger Pause endlich wieder klappen mit der großen Party. Noch stehen hinter einer Neuauflage allerdings einige Fragezeichen.

Peiting – Wenn sich im Mai Tausende Besucher in der Peitinger Ortsmitte tummelten und von Gaststätte zu Gaststätte, von Kneipe zu Kneipe zogen, dann gab es dafür in der Vergangenheit nur einen Grund: die Peitinger Musiknacht. Spaß haben, mit Freunden feiern und dabei gute Musik von Live-Bands quer durch alle Stilrichtungen hören.

Neun Jahre lang ging das Konzept der Organisatoren um den Peitinger Vollblutmusiker Michael Schmid voll auf. Bis 2020 die Corona-Pandemie der Kult-Veranstaltung den Stecker zog. Damals zeigte man sich noch zuversichtlich und kündigte an, das zehnjährige Jubiläum im darauffolgenden Jahr nachzuholen. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass die unfreiwillige Pause deutlich länger dauern würde. Auch 2021 und 2022 fiel die große Party im Wonnemonat Mai dem Coronavirus zum Opfer.

Organisator hat gute Kontakte in die Musik-Szene

Angesichts der langen Zeit stellt sich manch einer bereits bange die Frage, ob es überhaupt noch eine Zukunft für die Musiknacht gibt. Doch die Flinte ins Korn werfen, ist Schmids Sache nicht. Ob es heuer zu einer Neuauflage kommt, kann der Organisator allerdings noch nicht sicher sagen. Entsprechende Überlegungen gebe es, schließlich habe sich die Corona-Lage „Gott sei Dank normalisiert“, sagt Schmid auf Nachfrage der Heimatzeitung. Doch bis Mai ist nicht mehr lange hin. „Normalerweise beginnen wir mit den Planungen ein Jahr vorher“, sagt der Organisator. „Wir müssen jetzt schauen, ob sich die Veranstaltung in der Kürze der Zeit auf die Beine stellen lässt.“

Bei den Bands sieht er weniger das Problem. Als Musiker ist Schmid bestens vernetzt, sorgte durch seine guten Kontakte in die Szene in der Vergangenheit regelmäßig für ein hochkarätiges Lineup, das den Besuchern in den Kneipen und Gaststätten kräftig einheizte. Auch deshalb genießt die Musiknacht einen guten Ruf in der Region. „Es haben mich schon ein paar angeschrieben und gesagt, dass sie gerne spielen wollen.“ Nicht umsonst habe man sich in der Vergangenheit auf den Mai als Zeitraum festgelegt. Viele Bands würden da gerade in die Saison starten, die Terminkalender seien noch nicht so voll wie im Sommer, wenn Hochzeiten und andere Veranstaltungen anstünden.

Keine Musiknacht um jeden Preis

Doch die Musik ist nur die halbe Miete, schließlich brauchen die Bands auch einen Ort, an dem sie spielen können. Und da wird es schon problematischer. Die Kult-Musik-Kneipe M32 gebe es nicht mehr, bedauert Schmid. Die Eisdiele Pinocchio, ebenfalls schon einmal Gastgeber, befindet sich bekanntlich gerade in einem Pächterwechsel. Ob die Schloßberghalle als großer Party-Ort zur Verfügung steht, muss erst noch geklärt werden. Mindestens sieben Lokalitäten brauche es, damit eine Musiknacht, die schließlich vom Angebot lebe, einen Sinn mache, sagt Schmid.

Eine, die Gewehr bei Fuß steht, wenn es um die beliebte Veranstaltungsreihe geht, ist Monika Pummer. „Wenn es terminlich passt, sind wir auf jeden Fall dabei“, kündigt die Gastronomin und Betreiberin von „Dragoner“ und „Xaver“ an. Corona habe die Gastrobranche „ganz schön bluten lassen“. Doch man habe die schwere Zeit überstanden, die Musiknacht sei auch eine Gelegenheit, zu zeigen, „dass wir noch da sind und Mitarbeitern und Gästen Danke zu sagen für ihre Unterstützung“.

Dass die Veranstaltung nach der langen Pause an alte Erfolge anknüpfen kann, davon ist Pummer überzeugt. „Die Leute sind hungrig.“ Die Musiknacht habe zudem immer gezeigt, dass sie Jung und Alt gleichermaßen begeistern könne.

Nun bleibt abzuwarten, ob schon im Mai wieder gefeiert werden kann. Eine Musiknacht um jeden Preis wird es zum kleinen Jubiläum aber nicht geben. „Da wollen wir keine abgespeckte Version“, sagt Schmid. Notfalls warte man lieber noch ein Jahr.

