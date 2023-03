Ferienbetreuung für Schulkinder in Peiting „auf der Zielgeraden“: Umsetzung noch dieses Jahr?

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Wird eine Ferienbetreuung für Schulkinder in Peiting Realität? (Symbolfoto) © IMAGO / wolterfoto

Ferienbetreuung für Schulkinder: Eine ganze Weile sah es so aus, dass diese Initiative einer Peitinger Mutter scheitern sollte. Jetzt die gute Nachricht: Aktuell sieht es so aus, als könnte das Projekt sogar noch in diesem Jahr realisiert werden.

Peiting – Bereits vor einem Jahr hatte die Peitinger Kathrin Schropp mit Rückendeckung der Peitinger Grundschulrektoren und der Gemeinde die Sache einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder ins Rollen gebracht. Ein mühsamer Weg. Denn die Kinderhilfe Oberland signalisierte zwar Unterstützung. Am Ende fand sich allerdings keiner der Angestellten, die Interesse an einem Ferienbetreuungs-Nebenjob hatten. Auch über die Gemeinde Peiting konnte kein Betreuungspersonal aufgetrieben werden.

„Die Kinderhilfe ist raus“, erklärt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Über Mund-Propaganda haben engagierte Mütter stattdessen selbst zwei Betreuerinnen aufgetrieben, die Interesse an einer Ferienbetreuung von Schulkindern haben – zwei freiberufliche Lehrerinnen können sich das gut vorstellen. „Beide arbeiten an einer Förderschule und haben das nötige pädagogische Know-How“, freut sich der Gemeindechef.

Noch in dieser Woche soll es eine gemeinsame Besprechung mit den Frauen, den Initiatoren und der Gemeinde geben. Geplant ist die Ferienbetreuung in den Räumen der Offenen Ganztagsschule der Alfons Peter Grundschule, die in den Ferien freilich ungenutzt leer steht. Aus Haftungsgründen muss zwar ein Mietvertrag unterschrieben werden, das allerdings ist pro forma. Der Markt stellt die Räume für das Vorzeige-Projekt kostenlos zur Verfügung.

Gemeinde plant Bedarfsabfrage

Des Weiteren müssen die Betreuerinnen eine Haftpflichtversicherung abschließen. Denn eines, betont Ostenrieder, ist klar: Die Betreuer sind nicht bei der Gemeinde angestellt, rechnen auch selbst direkt mit den Eltern ab.

„Wir sind auf der Zielgeraden“, freut sich Ostenrieder. „Vielleicht können wir schon in den Sommerferien starten, das wäre natürlich eine Bomben-Lösung.“ Und das, nachdem zunächst alles so aussichtslos gewesen war.

Sobald die Fakten auf dem Tisch liegen, wird es bei den Eltern von Grundschülern und Vorschulkindern eine Bedarfsabfrage geben. Denn eines ist klar: „Je mehr Kinder angemeldet werden, desto günstiger wird es für alle“, so Ostenrieder.

Die zweifache Mutter Kathrin Schropp freut sich riesig darüber dass es dank der Hilfe von Gemeinde und der Schulleiter nun doch noch zu klappen scheint. „Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben gehabt, dass wir es noch hinbekommen.“ Wie viele Anmeldungen für die Ferienbetreuung in Peiting am Ende des Tages zusammenkommen: Das kann zu diesem Zeitpunkt noch keiner abschätzen. Fest steht: Im Raum Peiting/Schongau ist es das erste Pilot-Projekt dieser Art.

