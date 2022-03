Turbulente Versammlung: Peitinger Fischer wechseln Vorstand aus - eine Stimme macht den Unterschied

Von: Christoph Peters

Das neue Vorstandsteam der Peitinger Fischer. © Fischereiverein

Teilnehmer sprechen von Kampfabstimmung, Lagerbildung und feindlicher Übernahme: Die jüngste Jahresversammlung der Peitinger Fischer hatte es in sich. Bei der Wahl des neuen Vorsitzenden setzte sich Daniel Vögl (30) mit nur einer Stimme Vorsprung gegen Thomas Leinauer (46) durch. Für den Verein ist es eine Zäsur.

Peiting – Jahresversammlungen von Vereinen sind nicht zwangsläufig als Publikumsmagneten bekannt. Nicht selten kommt es vor, dass außer dem Vorstand nur ein paar besonders treue Mitglieder ihre Aufwartung machen. Bei den Peitinger Fischern ist das anders – erst recht, wenn Vorstandswahlen anstehen. Zwischen 100 und 120 Teilnehmer zähle man bei solchen Versammlungen normalerweise, sagt Hubert Greithanner. Keine schlechte Quote für einen Verein mit über 300 Mitgliedern.

Greithanner muss es wissen, schließlich gehörte er über viele Jahre dem Vorstand an, die letzten sechs Jahre führte er als Vorsitzender den Verein. Bei der jüngsten Jahresversammlung war das Interesse allerdings noch einmal deutlich größer. Knapp 150 Mitglieder waren der Einladung in den Gasthof Buchberger gefolgt, und daran war auch Greithanner nicht ganz unschuldig.

Bereits vor einem Dreivierteljahr hatte der Vorsitzende intern angekündigt, sich nicht mehr zur Wahl stellen zu wollen.

Drei Kandidaten hatten sich für den Posten des Vorsitzenden gemeldet

So ging es bei der anstehenden Vorstandswahl um die wichtige Frage, wer künftig die Geschicke des Vereins lenken sollte. Gleich drei Kandidaten hatten sich laut Greithanner dafür in Stellung gebracht, einer habe mangels Aussicht auf Erfolg vor drei Wochen seine Ambitionen aufgegeben. Eine solche Zahl an Bewerbern sei schon untypisch, gibt Greithanner zu. In vielen Vereinen ist man froh, überhaupt noch jemanden zu finden, der Verantwortung übernimmt.

Zu jenen, die anpacken, gehört Thomas Leinauer. Der Gewässerwart ist seit 35 Jahren Vereinsmitglied und Fischer aus Leib und Seele. Gemeinsam mit den übrigen langjährigen Vorstandsmitgliedern wollte der 46-Jährige die Arbeit Greithanners fortsetzen. Doch bei der Wahl kam die bittere Enttäuschung. 73 Mitglieder stimmten für Leinauer als Vorsitzenden, 74 für den Schongauer Daniel Vögl.

Der 30-Jährige präsentierte gleich ein fast komplett neues Vorstandsteam, das laut Greithanner nach der schriftlichen Wahl des Vorsitzenden per Handzeichen abgenickt wurde.

Thomas Leinauer zeigt sich nach seiner Wahlniederlage enttäuscht

Manch einer der Anwesenden sprach da von „feindlicher Übernahme“, die passiert sei. Leinauer selbst ist nach seiner Niederlage um besonnene Worte bemüht, auch wenn es in ihm rumort. Natürlich sei er enttäuscht, schließlich habe er viel Zeit für den Verein investiert. „Das ist leider so nicht gewürdigt worden.“

Dass es offenbar auch Streit zwischen den Jüngeren und Älteren um die Nutzung der Hütte am Deutensee für Feiern gab, will Leinauer nicht verneinen. Er wolle aber auch nicht schimpfen, es gebe eben welche, die eine andere Einstellung hätten als er zur Fischerei. „Mir war immer wichtig, dass Fischen mehr ist, als nur mit der Angel Fische rauszuholen.“ Er hoffe jetzt, dass es auch mit dem neuen Vorstand für den Verein gut weitergehe.

Dass ihn und sein Team eine große Aufgabe erwartet, ist dem neuen Vorsitzenden durchaus bewusst. „Da gibt es nicht wenig zu tun“, weiß Vögl. Die größte Herausforderung dabei werde sein, beide Lager zum Wohle des Vereins zusammenzubringen, sagt der 30-jährige Schongauer, der seit fünf Jahren Mitglied bei den Peitinger Fischern ist.

Der neue Vorsitzende wehrt sich gegen Party-Vorwürfe

Vögl, der sich selbst als „Vereinsmensch“ bezeichnet, spricht von Streit, den es zuletzt gegeben habe. Gegen den Party-Vorwurf verwehrt er sich jedoch. Klar hocke man mal beisammen auf ein Bier. „Aber das sind keine Besäufnisse.“ Dass seine Wahl am Ende so knapp ausging, war für Vögl eher eine Überraschung. „Ich hätte schon gedacht, dass es ein klareres Ergebnis für mich gibt.“

Wie es in Zukunft weitergeht beim Fischereiverein, das wird man auch bei der Gemeinde Peiting aufmerksam verfolgen. Als Pächter des Deutensees und der Peitnach ist die Arbeit der Fischer von großer Bedeutung für den Markt.

Besonders der Gewässerwart sei ein verantwortungsvoller Posten, betont Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. Als Gemeinde freue man sich auf eine „gute und enge Zusammenarbeit“ mit der neuen Vorstandschaft, so der Rathauschef.

