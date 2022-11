Flüchtlingsunterkunft in Peiting: BI stellt Bürgerantrag - Landratsamt hat weitere Standorte geprüft

Von: Christoph Peters

So soll die Flüchtlingsunterkunft aussehen. Neben den 18 Wohnmodulen soll auch ein Spielplatz auf dem Grundstück entstehen. © Osenstätter

Wird sich der Peitinger Gemeinderat doch noch einmal mit der geplanten Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße beschäftigen? Die Bürgerinitiative, die das Vorhaben für zu groß hält, hat einen entsprechenden Bürgerantrag gestellt. Das Landratsamt äußert sich derweil zur Liste der BI mit möglichen weitere Standorten.

Peiting – Es war Alfred Jocher, der am Ende der jüngsten Sitzung des Peitinger Gemeinderats die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße ansprach. Ob es denn stimme, dass von den 18 Wohnmodulen, die auf dem Gelände an der Seestraße aufgestellt werden sollen, einige einen alternativen Standort unter anderem an der Eishalle bekämen, erkundigte sich der Gemeinderat. Die Antwort von Bürgermeister Peter Ostenrieder kam prompt. An dem Vorhaben habe sich nichts geändert, versicherte er dem Gremium. Damit war der Punkt abgehakt, weitere Nachfragen gab es nicht.

Doch beendet ist das Thema damit nicht, im Gegenteil. Die Bürgerinitiative, die sich gegen das ihrer Meinung nach überdimensionierte Vorhaben mit bis zu 144 Bewohnern wehrt, hat Unterschriften für einen Bürgerantrag gesammelt. Mit dem will sie erreichen, dass sich der Gemeinderat offiziell mit ihrem Anliegen befasst.

Antrag ist in dieser Woche eingegangen

Der Antrag sei in dieser Woche bei der Gemeinde eingegangen, bestätigt der Rathauschef auf Anfrage der SN. Schon in der nächsten Sitzung am kommenden Dienstag werde der Gemeinderat über die Zulässigkeit entscheiden, kündigt Ostenrieder an. Sollte der Antrag die formalen Kriterien, die von der Gemeindeordnung gefordert werden, erfüllen, werde das Gremium in der Sitzung am 6. Dezember darüber entscheiden, ob man dem Ansinnen der Bürgerinitiative folge und den Landkreis per Amtshilfe in einer Standortsuche für eine Asylbewerberunterkunft unterstütze.

Schon Ende Oktober hatten Vertreter der BI um ein Gespräch mit dem Gemeinderat gebeten. Ostenrieder sah damals allerdings keinen Anlass für eine neuerliche Diskussion. Man erachte die angedachte Lösung als gut, hieß es aus dem Rathaus (wir berichteten). Bei der Bürgerinitiative ist man da anderer Meinung, sie fordert bekanntlich eine dezentrale Lösung mit einer Verteilung auf mehrere Standorte, um einen „sozialen Brennpunkt“ zu vermeiden. „Dieses dauerhafte Wegducken vor einem Gespräch mit den Anwohnern finde ich sehr schade“, wird Sven Schramm, einer der Initiatoren in einer Pressemitteilung zitiert.

BI kritisiert Bürgermeister und Landrätin

Das sei vor allem deshalb ernüchternd, weil der ehemalige Peitinger Bürgermeister Michael Asam 2015 auf Augenhöhe mit den Anwohnern der Kohlenstr./Erlachstr. über eine sozialverträgliche Ausgestaltung einer möglichen Asylunterkunft gesprochen und sich auch gegenüber der Regierung von Oberbayern dafür eingesetzt habe, heißt es weiter. Damals sei an dieser Stelle ursprünglich eine Unterbringung von 80 Personen geplant gewesen. „Nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister bestand dann Konsens, dass eine sozialverträgliche Unterbringung mit maximal 40 Personen anzustreben sei. Nun sind bis zu 144 Asylsuchende an einem einzigen Standort geplant.“ Auch auf die Landrätin ist die Bürgerinitiative nicht gut zu sprechen. Ein Gespräch habe es bis heute nicht gegeben. „Stattdessen geht Landrätin Jochner-Weiß zu Fototerminen auf den Münchner Marienplatz, um dort einen Christbaum zu präsentieren. Ich würde mir wünschen, dass ihr die Sorgen vieler Peitinger Bürgerinnen und Bürger ähnlich wichtig sind“, kritisiert Mitinitiator Florian Kaiser.

Doch beide Vorhaben – jenes an der Erlachstraße kam bekanntlich nie zustande – sind aus Sicht von Ostenrieder nicht vergleichbar. Damals habe die Gemeinde selbst einen Standort gesucht, jetzt handle es sich um ein privates Bauvorhaben. Dies sei ein entscheidender Unterschied, betont der Rathauschef. Das Landratsamt hat den Bauantrag, wie berichtet, bereits genehmigt.

Landratsamt hat Standortliste geprüft

Sollte der Bürgerantrag Erfolg haben, dürfte sich die Diskussion im Gemeinderat Anfang Dezember vor allem um mögliche weitere Standorte drehen. Eine entsprechende Liste mit Vorschlägen hatte die BI bereits dem Landratsamt zukommen lassen, das eine Prüfung versprach. Diese ist mittlerweile abgeschlossen, wie die Behörde auf Anfrage mitteilt. Das Ergebnis dürfte aus Sicht der BI wenig erfreulich sein.

Viele Eigentümer der benannten Objekte würden andere Pläne verfolgen, teilt Pressesprecher Klaus Mergel mit. „Das muss einfach so akzeptiert werden.“ Bei den öffentlichen Parkflächen fehle es zuweilen an entsprechender Infrastruktur, die für den Betrieb einer dezentralen Unterkunft notwendig wären. Bei anderen wiederum habe der Pachtzins bzw. Mietzins nicht den örtlichen Entgelten entsprochen. Und nicht zuletzt seien unter den Vorschlägen auch Brachflächen, welche im so genannten Außenbereich liegen, wo eine Bebauung also nicht ohne weiteres möglich sei.

Mergel lässt auch durchblicken, dass mit der geplanten Unterkunft an der Seestraße das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Um den Bedarf aufgrund der Zuwanderungszahlen decken zu können, sei man gezwungen, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen. Man nehme das Anliegen der BI ernst, stehe in intensivem Austausch mit den Initiatoren. „Jedoch mangelt es schlichtweg an Alternativen.“

