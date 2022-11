Bürgerantrag zulässig: Flüchtlingsunterkunft wird noch einmal Thema im Peitinger Gemeinderat

Von: Christoph Peters

Auf dem ehemaligen Fabrikgelände an der Seestraße haben die ersten vorbereitenden Arbeiten für die Flüchtlingsunterkunft begonnen. © Hans-Helmut Herold

Der Peitinger Marktgemeinderat wird sich noch einmal mit der geplanten großen Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße beschäftigen. Mit großer Mehrheit hat das Gremium am Dienstag einen entsprechenden Bürgerantrag für zulässig erklärt.

Peiting – Gestellt hatten den Antrag, wie berichtet, die Initiatoren der Bürgerinitiative „Integration betreiben – Brennpunkt vermeiden“, die gegen das Vorhaben kämpft. Wie Geschäftsleiter Stefan Kort in der Sitzung erläuterte, erfülle der Antrag die formellen Anforderungen, um zugelassen zu werden. Das galt zum einen für das Quorum. So hatten die Antragsteller 265 Unterschriften gesammelt, deutlich mehr als die benötigte Zahl von einem Prozent der Peitinger Einwohner, was 127 Unterschriften entspricht.

Auch dass sich der Antrag um eine gemeindliche Angelegenheit drehen muss, sah die Verwaltung als erfüllt. Zwar sei die Unterbringung von Asylsuchenden eine Staatsaufgabe und damit Sache des Landratsamts, erklärte Kort. Die Gemeinden seien aber angehalten, dabei mitzuwirken. Genau das fordert die Bürgerinitiative, die erreichen will, dass der Standort an der Seestraße durch die Verteilung der Wohnmodule auf zusätzliche Standorte entzerrt wird.

Norbert Merk (CSU) sah das anders. Er halte den Antrag für juristisch nicht zulässig und werde dagegen stimmen, kündigte er an. Doch mit dieser Auffassung stand der CSU-Rat allein. Alle anderen Gremiumsmitglieder hatten keine Bedenken. Schon in der nächsten Sitzung am 6. Dezember soll der Bürgerantrag behandelt werden.

Bürgerinitiative hat Anwalt eingeschaltet

Bei der Bürgerinitiative nahm man die Entscheidung erfreut zur Kenntnis. Es sei gut, dass das Thema nochmal im Gemeinderat lande. „Nachdem sowohl die Vertreter des Landratsamts als auch einzelne Gemeinderäte unser Entzerrungsvorhaben als grundsätzlich bessere Option bewertet haben, können wir so vielleicht gemeinsam eine sozialverträgliche und zumutbare Lösung finden“, so BI-Mitinitiator Florian Kaiser. Sollte das nicht klappen, könnte die Angelegenheit ein Fall für die Gerichte werden. So hat die BI nach eigenem Bekunden bereits einen Anwalt eingeschaltet, „um das Vorhaben in der aktuellen, völlig unverhältnismäßigen Form, zu stoppen“.

