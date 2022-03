Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Peitinger Helferkreis sucht Helfer

Von: Christoph Peters

Gabriele Sanktjohanser (li.) und Sabine Haser engagieren sich seit 2014 für den Helferkreis Asyl in Peiting. Weil viele Ehrenamtliche zwischenzeitlich aufgehört haben, sucht das Team Verstärkung. © Hans-Helmut Herold

Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen in Scharen aus dem umkämpften Land. Auch in Peiting sind bereits die ersten Geflüchteten angekommen. Weil ihre Zahl weiter zunehmen dürfte, sucht der Helferkreis Asyl Unterstützung. Am Montag findet im Pfarrsaal ein erstes Treffen statt.

Peiting – Sabine Haser und Gabriele Sanktjohanser wissen, was es heißt, geflüchtete Menschen zu betreuen. Vor mittlerweile mehr als sieben Jahren riefen die Peitingerinnen im Ort den Helferkreis Asyl ins Leben, um die damalige große Flüchtlingswelle gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Unterstützern zu schultern. In diesen Tagen rückt ihre Arbeit wieder in den Fokus der Öffentlichkeit, aus dem sie zuletzt verschwunden war. Denn auch in der Marktgemeinde haben bereits die ersten Ukrainer Zuflucht gefunden vor dem Krieg in ihrer Heimat.

Die Hilfsbereitschaft im Ort ist groß. Allein 20 Peitinger haben auf einen Aufruf der Gemeinde hin private Wohnmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. „Das Wichtigste ist jetzt erst einmal, dass die Menschen ankommen und zur Ruhe kommen dürfen“, sagt Haser. Es sei sehr positiv, dass so viele Menschen Wohnraum anbieten würden. Daraus ergebe sich aber auch eine gewisse Verantwortung, sich um jene zu kümmern, denen man Zuflucht gewähre, sagt die Peitingerin. Das könne schnell zur Herausforderung werden, vor allem, wenn die Gäste nicht gleich nach zwei Wochen wieder weg seien, was angesichts der derzeitigen Entwicklung nicht absehbar sei.

Bestehende Strukturen nutzen

Umso wichtiger sei es, in solchen Fällen Unterstützung anbieten zu können, betonen Haser und Sanktjohanser. Dass es mit dem Asylhelferkreis und dem Netzwerk Asyl im Oberland bereits bestehende Strukturen gebe, sei ein großer Vorteil in dieser Krisensituation. Doch während Expertise reichlich vorhanden ist, fehlt es derzeit noch an ehrenamtlichen Helfern. „Aktuell sind wir mit der Betreuung der Menschen, die bereits hier wohnen und noch Hilfe brauchen, ausgelastet“, sagt Sanktjohanser.

Für den kommenden Montag, 21. März, haben die Beiden deshalb ein Treffen im Pfarrsaal einberaumt, bei dem weitere Unterstützer für den Helferkreis Asyl gewonnen werden sollen. Die Möglichkeiten, zu helfen, sind vielfältig. Am Anfang werde es darum gehen, die Menschen mit dem Ort vertraut zu machen, „ihnen zu zeigen, wo was ist. Wo gehe ich einkaufen, wo finde ich einen Arzt?“, sagt Haser aus den Erfahrungen, die man in den vergangenen Jahren gesammelt hat. Wichtig sei oft auch, einfach für ein Gespräch da zu sein. Ein Problem sei da freilich die Sprachbarriere, nicht jeder Geflüchtete könne Englisch. „Deshalb sind natürlich auch Dolmetscher, die übersetzen können, sehr willkommen.“

Bewährt hatte sich in der ersten Flüchtlingswelle eine To-do-Liste, die den Neuankömmlingen die ersten Schritte erleichtern sollte. „Diese überarbeiten wir gerade und wollen sie dann in der Gemeinde auslegen“, kündigt Haser an. Weiterführende Informationen zur Flüchtlingshilfe im Landkreis gebe es auch jederzeit auf der Internetseite www.asylimoberland.de.

Bei aller Hilfsbereitschaft sei aber eines wichtig, betont Haser. Als Helferkreis wolle man sich nicht aufdrängen. Jeder könne selbst entscheiden, ob er die Unterstützung durch die Ehrenamtlichen in Anspruch nehmen wolle oder nicht. „Aber wenn es Probleme gibt, ist es wichtig, zu wissen, dass es einen Ansprechpartner gibt.“

Wonhraummangel wird großes Problem

Einen solchen hat auch der Helferkreis in der Gemeinde. Bürgermeister Peter Ostenrieder unterstützt die Ehrenamtlichen, wo er kann. Vorhersagen, wie sich der Zustrom an Geflüchteten entwickeln wird, kann freilich auch er nicht. Aktuell seien knapp 20 Personen in Peiting untergebracht. „Wir gehen alle davon aus, dass es in den nächsten Wochen noch mehr werden.“ Derzeit werde eine größere Gewerbeeinheit vom Landratsamt für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft begutachtet. Zur Not könne man als Gemeinde auch die Schloßberghalle übergangsweise zur Verfügung stellen. Eines sei klar, sagt Sanktjohanser. Durch die neue Flüchtlingswelle werde sich der Wohnraummangel noch verschärfen. Dieser sei schon jetzt ein großes Problem, sagt sie mit Blick auf die bereits vom Helferkreis betreuten Menschen. „Die dürfen wir jetzt nicht vergessen.“

Das Treffen für alle, die sich beim Helferkreis Asyl ehrenamtlich engagieren wollen, findet statt am Montag, 21. März, um 19 Uhr im Pfarrsaal.