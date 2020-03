Förderverein kündigt neue Attraktion an

Mit „Fenstern in die Vergangenheit“ erhält das Gelände um das Schutzhaus der freigelegten Badeanlage der Villa Rustica in den kommenden Jahren eine weitere Attraktion. Dies kündigte Vorstand Jürgen Schreiber bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins an. Eine besondere Ehre wurde dem Bürgermeister zuteil.

Peiting – Derzeit wird das Konzept für die Durchscheinpanoramabilder mit den Ansichten der zu den großen Villen der Provinz Raetien gehörenden Gebäude erarbeitet. Damit wird auch eine Auflage für die kostenlose Überlassung des 2,5 Hektar großen Grundstücks an die Gemeinde erfüllt.

Bürgermeister Michael Asam zeigte sich erfreut darüber, dass die Generationenfolge beim Förderverein reibungslos über die Bühne ging. Nachfolger Jürgen Schreiber sei ebenso wie Jakob Leicher mit Herzblut bei der Sache. So ist die Pflege des „Juwels der Marktgemeinde“ in der Zukunft sichergestellt. „Es war eine spannende und schöne Zeit mit Euch“ sagte das scheidende Gemeindeoberhaupt mit etwas Wehmut. Besonders freute ihn, dass auch die Vorgänger das neue Vorstandsteam mit ungebrochenem Engagement unterstützen.

1441 Besucher bei 117 Führungen im vergangenen Jahr

So konnte Vorstand Jürgen Schreiber eine positive Bilanz des 165 Mitglieder starken Vereins ziehen. Über 1293 Stunden ehrenamtliche Arbeit wurden in 2019 geleistet. Allein 1441 Besucher nahmen an den 117 Führungen teil. Überglücklich war man über die Schenkung des Grundstücks und der damit einhergehenden Sicherung der noch vorhandenen Grundmauern im Boden. Aus privater Hand bekam man zudem Terra-Sigillata-Scherben für den Ausstellungsraum.

Die Schüler des P-Seminars Latein des Welfengymnasiums sorgten mit einem Projekttag für eine unterhaltsame Vermittlung römischer Sitten. Schreiben auf Papyrus, Rundmühle basteln und Nüsse auf Ziele werfen – all das konnten die Buben und Mädchen beim Ferienprogramm.

Mit Lehrgarten ein Teil der Aktion „Peiting blüht auf“

Mit dem Lehrgarten beteiligte man sich bei der Aktion „Peiting blüht auf“ ebenso, wie sich die Zusammenarbeit mit „Alpenrand in Römerhand“ und „Gartenwinkel-Pfaffenwinkel“ seit Jahren bewährt. Bei der ORLA in Weilheim – hier waren auch Wolfgang und Claudia Maurus in Rüstung und Römertracht mit dabei – konnte die Werbetrommel gerührt werden. Wie dies auch bei den Heimspielen des ECP in einem Film regelmäßig der Fall ist. Der Bayerische Rundfunk interviewte Werner Schmitt zum Römer-Welfen-Weg und der Villa Rustica.

Dass der „Peitinger Liebeszauber“ im Buch „100 Heimatschätze“ enthalten ist, förderte den Bekanntheitsgrad enorm. Einzige größere Ausgabe im abgelaufenen Jahr war die Anschaffung einer Dachleiter für die Solaranlage in Höhe von 1089 Euro. So stiegen die Rücklagen auf nunmehr über 23 000 Euro, wie aus dem Kassenbericht von Nikola Schreiber hervorging.

GERHARD HEISS

