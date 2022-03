„Peiting for Peace“: 500 Menschen gehen gegen Ukraine-Krieg auf die Straße

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Das Peace-Zeichen haben diese beiden jungen Demo-Teilnehmer sich ins Gesicht schminken lassen. © Hans-Helmut Herold

Trauer, Wut, Frust: Bei der großen Friedenskundgebung „Peiting for Peace“ am Peitinger Hauptplatz gab es gestern viel Platz für Emotionen. Gezeigt hat die Veranstaltung von Vereinen, Verbänden, Kirchen und der Politik aber auch: Wir halten zusammen – alle gegen den Krieg und für den Frieden!

Peiting – Immer mehr Menschen strömen um 17 Uhr ins Zentrum Peitings – am Ende zählt die Polizei mehr als 500, die am Oberen und am Unteren Hauptplatz mit Abstand und Masken gemeinsam einstehen für den Frieden und gegen einen Krieg in der Ukraine, mitten in Europa. Geleitet wird die Veranstaltung von Gemeinderat Herbert Salzmann. Auf Musik will man bewusst verzichten. Es ist kein fröhlicher Anlass.

Rund um den Barbara-Brunnen sind mehr als hundert Kraniche aufgehängt. Sie schweben als Symbol für den Weltfrieden im Herzen der Veranstaltung – im Laufe der Kundgebung sollen weit mehr als hundert hinzukommen. Die erste Rednerin ist Karin Neureuther aus Peiting. Berührt von den schrecklichen Bildern aus der Ukraine hat die Bürgerin auf Eigeninitiative Geistliche und Politiker angerufen – die Idee für die Friedenskundgebung war geboren. Die Dame spricht als erste: „Wir konnten es uns nicht vorstellen, den Krieg einmal selbst zu erleben. Jetzt hat ein Krieg angefangen, der Menschen auf der ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzt. Ich spüre eine Angst in mir aufsteigen, wie ich sie noch nie hatte.“ Fast täglich zündet sie in einer Kapelle eine Kerze an und betet: „Lieber Gott, bringe Putin zur Vernunft.“ Immer wieder bricht ihr die Stimme weg, am Schluss hat die Initiatorin Tränen in den Augen. Mit ihren Gefühlen ist sie hier nicht allein.

Bei Klein und Groß dreht sich bei der Kundgebung „Peiting for Peace“ alles nur um eines: den Frieden. © Hans-Helmut Herold

Gunnar Prielmeier spricht als stellvertretender Bürgermeister, Wolfgang Taffertshofer als Vize-Landrat, auch Bärbel Schlamp vom Saliterhof, wo Spenden gesammelt werden. Am Ende gibt es Raum für die Gefühle der Teilnehmer, wer möchte, tritt ans Rednerpult. Da gibt es auch mal unangenehme Wahrheiten. Eine Dame tritt vor. Dass wir alle nur zusehen, „wie die in der Ukraine für uns den Kampf für die Demokratie ausfechten – das macht mich sprachlos. Das schlimmste ist, dass wir uns mit schuldig gemacht haben – jahrelang hatten wir bei Putin Tomaten auf den Augen!“

Auch Kinder melden sich zu Wort

Auch Kinder melden sich zu Wort, bringen ihre Wünsche vor, der Krieg möge vorbei sein, es möge wieder Frieden herrschen. Ein Mädchen beschreibt, was in ihr vorgeht. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlen muss, seine Familie verlassen zu müssen.“ Ukrainerin Ganna, die seit neun Jahren in Deutschland lebt, ruft den Leuten zu: „Bitte schätzt Eure Freiheit! Menschen in Russland können nicht ihre Meinung sagen.“

„Poo-tin!“, fordert dieser Teilnehmer. © Hans-Helmut Herold

Auch ein polnischer Staatsbürger, der seit zwei Jahren in Deutschland wohnt, bewegt am Rednerpult. In seiner Heimatstadt Breslau mit einer Million Einwohnern, warten 300 000 ukrainische Frauen und Kinder auf Hilfe. „Wir können keine Gewehre schicken – aber Essen und Decken.“ Wenn ein Mann im Kampf für die Ukraine Bescheid wisse, dass seine Frau und seine Kinder in Frieden und Freiheit leben können und versorgt sind, „erst dann hat er die Kraft, für sein Land zu kämpfen.“

Ein mächtiges Gefühl von Zusammenhalt

Kinder tragen ihre Fürbitten vor. Es gibt ein ökumenisches Gebet mit den Pfarrern. Am Ende summen alle unter geistlicher Anleitung den Gesang „Meine Hoffnung ist meine Freude“. Ein mächtiges Gefühl von Zusammenhalt macht sich breit – nur einer von vielen zutiefst berührenden Momenten bei dieser Veranstaltung.