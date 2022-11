Wirtin auf der Kenzenhütte: Traumjob mit Sieben-Tage-Woche

Franzi Schlögel aus Peiting

Vor zwei Jahren hat sich Franzi Schlögel einen Traum erfüllt. Mitten in der Corona-Pandemie übernahm die Peitingerin die Kenzenhütte bei Halblech. Aller Anfang war schwer, doch bereut hat die 25-Jährige ihre Entscheidung nicht. Im Gegenteil.

Peiting – Vor einigen Tagen war Franzi Schlögel noch einmal oben, das Saisonende Mitte Oktober lag da gerade erst zwei Wochen zurück. Der Wetterbericht hatte den ersten Schneefall in den Bergen angekündigt. „Wir mussten die Hütte davor noch winterfest machen“, erzählt die Peitingerin. Und da gab es viel zu tun: Wasser ablassen, damit der Frost die Leitungen nicht beschädigt, Fenster abdichten, die noch gelagerten Lebensmittel ins Tal bringen. Zigmal ist die 25-Jährige die gut zwölf Kilometer lange Strecke vom Talort Halblech zur Kenzenhütte schon gefahren. Wenn der Schnee in den kommenden Monaten den Weg mit dem Auto hinauf unmöglich macht, wird Schlögel das ein oder andere Mal ihre Tourenski anschnallen, um zu schauen, „ob oben alles okay ist“.

Die ehemalige königliche Jagdhütte ist der Peitingerin ans Herz gewachsen

Die ehemalige königliche Jagdhütte, sie ist der Peitingerin in den vergangenen zwei Jahren fest ans Herz gewachsen. Dabei war der Start für die junge Hüttenwirtin alles andere als leicht. Gleich die geplante Eröffnung fiel im Frühjahr 2021 wegen Corona ins Wasser. Schlögel und ihr gerade erst zusammengestelltes Team machten das Beste daraus, statt Bewirtung in der Hütte bot man Speisen zum Mitnehmen an. „Die Leute haben das ganz gut angenommen und waren sehr neugierig, was sich da auf der Hütte tut“, erinnert sich die 25-Jährige. Die Pandemie mit ihren Auflagen blieb den ganzen Sommer über ein ständiger Begleiter – an einen Normalbetrieb war nicht zu denken. „Aber fürs erste Jahr war es gar nicht verkehrt, wir konnten so erstmal reinwachsen“, sagt Schlögel.

Die 25-Jährige hat bereits Erfahrungen auf anderen Berghüten gesammelt

Zwar hatte die 25-Jährige bereits Erfahrungen auf anderen Berghütten gesammelt, doch selbst ein Team aus immerhin sieben Festangestellten und weiteren Aushilfen zu organisieren und zu führen, ist noch einmal etwas ganz anderes. Gerade die Personalplanung sei eine ständige Herausforderung gewesen, sagt Schlögel. „wenn schlechtes Wetter ist, braucht man quasi niemanden, bei gutem das ganze Team.“

Immerhin: Auf ihre Mannschaft konnte sich die junge Hüttenwirtin von Beginn an verlassen, ein wichtiger Faktor, schließlich sind die Arbeitstage lang. Um kurz nach sechs Uhr muss das Frühstück für die Übernachtungsgäste hergerichtet werden, mittags wollen die Wanderer, Mountainbiker und die Besucher, die den Bus für die Auffahrt nutzen, verköstigt werden, ehe ab 16 Uhr die nächsten Gäste für die Nacht einchecken. Erst um 22.30 Uhr ist der Tag geschafft.

Dankbar, dass sie sich auf ihre Familie verlassen kann

Jede helfende Hand ist da gern gesehen, umso dankbarer ist die Peitingerin deshalb dafür, dass sie sich in dieser Hinsicht auf ihre Familie verlassen kann. Nicht nur ihr Freund Florian Wöhnl hat das Hüttenleben für sich entdeckt, gab sogar seinen Job auf, um der 25-Jährigen den vergangenen Sommer über tatkräftig zur Seite stehen zu können. Auch alle anderen, von Vater Michael über Mutter Silvia bis zu ihren Geschwistern Quirin und Simone, unterstützen die 25-Jährige, wo immer es nötig ist – sei es beim Holzmachen oder in der Küche. Selbst die Großeltern werkeln kräftig mit. „Oma kümmert sich beispielsweise um die Blumen, da hab ich keinen grünen Daumen für“, sagt die Enkelin lachend. Und dank des Opas gebe es nun neue Fliegengitter vor den Fenstern.

Überhaupt hat die Peitingerin nach der ersten Saison viel investiert. Neue Vorhänge und neues Geschirr hielten Einzug, die alten Holzbänke brachte Schlögel nach Peiting, um sie den Winter über abzuschleifen. Der 25-Jährigen sind solche Details wichtig, genau wie sie viel Wert auf regionales Essen legt. Das Brot stammt von örtlichen Betrieben, Fleisch bezieht die Wirtin aus Herzogsägmühle oder vom elterlichen Hof, der Käse kommt von der Schönegger Käsealm.

Beim Umgang mit den Gästen ist die Hüttenwirtin in ihrem Element

Am liebsten ist ihr jedoch der Umgang mit den Gästen, dann ist Schlögel in ihrem Element. Gelegenheit hatte die Peitingerin dazu in diesem Jahr reichlich. Dank des stabil guten Wetters war die Kenzenhütte oft gut besucht. Das Konzept der neuen Wirtin, es kommt an. „Wir haben viele positive Rückmeldungen gekriegt“, freut sich die 25-Jährige. Ihre Entscheidung für das Hüttenleben würde die Peitingerin heute noch einmal so treffen. „Es ist nach wie vor mein Traum.“

Von ihrer Familie erfährt die junge Hüttenwirtin viel Unterstützung

Drei Jahre läuft ihr Pachtvertrag noch, über eine Verlängerung hat sich Schlögel noch keine Gedanken gemacht. Auch am Berg merkt man die Krise, das Gas ist schon teurer geworden, die Preise für Lebensmittel steigen. Gut möglich, dass die Menschen im nächsten Jahr am Hüttenbesuch sparen. „Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt“, sagt die Peitingerin. Entmutigen lässt sie sich aber nicht. Schon jetzt schmiedet sie voller Vorfreude Pläne für die neue Saison, die im kommenden Mai beginnt. Neue Brotzeitbretter will Schlögel bis dahin fertig haben. Ab Ende November arbeitet die Peitingerin zudem als Christbaumverkäuferin und hat auch schon einen Job als Bedienung zugesagt. Auch wenn die Saison mit einer Sieben-Tage-Woche anstrengend gewesen sei: „Ein halbes Jahr nichts tun, könnte ich einfach nicht.“

