Frau kämpft gegen Brustkrebs: „Ich habe nur noch an meinen Mann und meine Kinder gedacht“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Marilena geht ihren Weg weiter – mit eisernem Willen hat sie den Kampf gegen den Krebs gewonnen. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Weltkrebstag. Mutmach-Woche. Passend dazu eine Geschichte, die anrührt und Mut macht. Die Geschichte einer willensstarken Frau, die dem Krebs die Stirn geboten hat.

Peiting – Es ist ein sonniger Wintertag. Marilena (Name von der Redaktion geändert) geht dem Licht auf einem Spazierweg entgegen. Ein neuer Weg. Vor einem knappen Jahr hat sich ihr Leben auf den Kopf gestellt. Diagnose „Mammakarzinom“. Brustkrebs. „So groß wie ein Granatapfel.“ Der Krebs hat nur leicht gestreut. Die Lymphe ist betroffen. Für Marilena beginnt an diesem Tag eine lange Reise, die ihr Leben verändern und für immer prägen wird. Heute möchten wir ihre Geschichte erzählen.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Marilena möchte unerkannt bleiben. Nicht, weil ihr irgendetwas peinlich ist. Warum auch? „Es kann jedem passieren.“ Sie möchte nicht erkannt werden, weil sie kein Mitleid möchte. Viele wissen heute noch nicht einmal von ihrer Erkrankung.

Im Mai 2021 erhält sie die bittere Diagnose

Es ist Mai 2021. Es ist etwas in der Brust, was dort definitiv nicht hingehört. Marilenas Frauenarzt schickt seine Patientin, deren zwei Kinder er schon entbunden hat, weiter in die Fachklinik. Wenig später ein Anruf: „Es schaut nicht gut aus.“

Marilena soll nach der Sprechstunde mit ihrem Mann in die Frauenarztpraxis kommen. „Unterbewusst habe ich schon lange gewusst, was los ist“, erzählt Marilena. Die düstere Vorahnung soll sich erfüllen. Es ist Krebs. Definitiv. Der Mediziner kennt seine Patientin. „Wenn eine das schaffen kann, dann Sie“, spricht er Mut zu. „Mein Mann war käseweiß. Ich habe zum Arzt gesagt: Das packen wir schon!“

Was folgt, ist ein schwieriger Prozess: Zwei Wochen lang muss Marilena schmerzhafte Prozeduren über sich ergehen lassen. Ihr gesamter Körper wird von Experten durchgecheckt. Gehirn. Organe. Knochen. Es geht von einem Termin zum nächsten. Die Angst wird zum steten Begleiter. In einer Frauenklinik in München kommt es zum ersten von vielen Zusammenbrüchen, die noch folgen werden. „Ich bin da auf der Krebsstation in einem Gang gelaufen, wo mir lauter Frauen entgegengekommen sind, ohne Haare, ohne Augenbrauen, fahl im Gesicht.“ Marilena rennt aus der Klinik, reißt die Autotür auf und bricht auf dem Beifahrersitz neben ihrem Mann in Tränen aus, schreit: „Die schauen alle krebskrank aus!“ Der Krebs ist spätestens jetzt im Bewusstsein der 44-Jährigen angekommen.

Es folgen die vier schwersten Monate ihres Lebens

Auch wenn der Krebs zu diesem Zeitpunkt nicht noch weiter Besitz von ihrem Körper ergriffen und nicht weiter gestreut hat: Die Ärzte sind wenig hoffnungsvoll. Schließlich ist Marilena mit nur einer Niere ohnehin eine Hochrisikopatientin – dass das Drama mitten in einer Pandemie passiert, macht die Sache nicht leichter.

Marilena gibt sich stark. „Ich habe nur noch an meinen Mann und meine Kinder gedacht. Ich hatte nicht um mich Angst, sondern, dass ich sie alleine lasse. Andere fallen in ein Loch und sind fix und fertig.“ Bei Marilena war es andersrum: Sie musste Mann und die zwei Söhne (16 und 21) aufbauen. „Ich musste für andere stark sein.“ Von nun an sollte es ein neues Motto in ihrem Leben geben. „Das wird mein Kampf. So habe ich das im Kopf gehabt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Es folgen die vier schwersten Monate ihres Lebens: Vier Monate Chemo: Das sind 120 Tage Leiden. „Ich habe jeden Freitag in Weilheim eine richtig heftige Chemo bekommen.“ Bis sie sich einigermaßen davon erholt hat, steht schon die nächste Chemo an. „Ich habe nur von einer Chemo zur anderen gelebt.“ Nach der ersten Chemo möchte Marilena sterben.

Es dauert nicht lange, bis Marilena die ersten Haare büschelweise ausgehen. Nie wird sie den Tag vergessen, als ihr Mann zu Schere und Rasierer greift und ihr die über schulterlangen Haare abrasiert. Die glänzenden Haare fallen büschelweise auf den blanken Küchenboden. Es bleibt eine Glatze. Mann und Sohn haben Tränen in den Augen. Marilena denkt an die Perücke, die gerade in München gefertigt wird. Rückblickend hat sie die kaum getragen. Sie drapiert Stofftücher um das kahle Haupt. Was die Leute denken, ist ihr egal. „Keiner muss sich dafür schämen, keiner sucht sich so eine Krankheit aus.“

Die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind schlimm

Wer, der es nicht am eigenen Leib, in der eigenen Familie, erfahren hat, weiß schon etwas über ein Leben mit Chemotherapie? „Jeder weiß, dass man Haare verliert.“ Marilena wusste nicht, dass ihr die Finger- und die Fußnägel quasi ausfallen würden. Unfassbare Nervenschmerzen. „Eigentlich wusste ich am Anfang nichts.“ Mund und Kiefer sind oft so geschwollen, dass Schlucken und Essen unmöglich werden. Die ersten Wochen möchte Marilena sich nicht mal mehr waschen. „Ich habe den Weg von der Couch zum Badezimmer nicht geschafft.“

Wie soll sie das alles weiter durchstehen? Nicht nur einmal hat Marilena an ein Ende gedacht, vielleicht auch an ein Aufgeben. „Ein paar Mal bin ich dagelegen und habe nur gebetet: ,Lieber Gott, wenn ich sterben muss, dann jetzt. Ich halte es nicht mehr aus.’“ Alleine wegen ihrer Familie gibt es aber keine andere Option als Durchhalten. Selbst als ihr die Ärzte raten, die Chemo zu unterbrechen, weil ihr Körper nicht mehr mitspielt, sagt sie: „Nein, wir ziehen das durch!“

Tumor schrumpft auf einen Milimeter: Chefarzt spricht von einem Wunder

Vier Monate unendlicher Schmerz sollen sich schließlich auszahlen: Der Riesen-Tumor in der Brust ist auf einen Millimeter geschrumpft. Selbst die Ärzte können es kaum fassen. Der Chefarzt in Großhadern spricht von einem Wunder. Marilenas Brust wird entfernt, wieder aufgebaut. Zur Zeit bekommt sie täglich herzschonende Bestrahlungen, und auch die wird sie bereits in der kommenden Woche hinter sich lassen.

Augenbrauen und Wimpern sind wieder gewachsen. Darauf ist die 44-Jährige stolz. Denn: Auch wenn der Verlust von Haaren keine körperlichen Schmerzen bereitet hat, so hat er doch seelisch weh getan. „Ohne Wimpern und Augenbrauen wird die Krankheit für jeden offensichtlich.“

Noch immer hat Marilena eine Kopfbedeckung auf dem Haupt drapiert. Darunter sprießen aber bereits wieder Haare. Bald möchte sie das Tuch ganz ablegen. Hinter sich lassen wird sie ihre Krankheit und die schlimme Zeit allerdings nie.

Noch heute dreht sich in der Familie alles um die Krankheit

„Die Krankheit verändert einen. Man denkt anders über das ganze Leben“, sagt sie. Für die ganze Familie sei die Diagnose ein Schock gewesen, der noch lange verarbeitet werden muss. Noch heute dreht sich in ihrer Familie alles um ihre Krankheit, sagt sie. Was ihre Familie ihr in der schweren Zeit gegeben hat, gibt Marilena gewissermaßen auf ihre Art zurück: „Die Schmerzen und die Chemo: Das würde ich jederzeit wieder in Kauf nehmen, wenn ich nur bei meiner Familie bleiben kann.“

Die Krankheit selbst, sagt sie, hat sie bis heute nicht akzeptiert. „Die gehört nicht zu mir“, erklärt sie, ohne einen Zweifel zu hinterlassen, und richtet den Blick nach vorne. Ihre Schuhe knirschen auf einem Schneerest, der schon morgen weggeschmolzen und vergessen sein wird – ganz anders als das Schicksal von Marilena.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.