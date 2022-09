Gemeinderat gibt grünes Licht für große Flüchtlingsunterkunft in Peiting

Platz für bis zu 144 Menschen

Von Christoph Peters schließen

Jetzt ist es fix: Peiting bekommt eine große Flüchtlingsunterkunft. Am Dienstag hat der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit dem Bauantrag für die Errichtung von 18 Wohnmodulen an der Seestraße zugestimmt. Dass bei maximaler Belegung 144 Menschen dort unterkommen könnten, sorgte allerdings bei vielen Räten für Unbehagen.

Peiting – Ein wenig nervös wirkte Nico Ostenstätter, als er am Dienstag das Wort ergriff, um dem Peitinger Gemeinderat sein Vorhaben vorzustellen. Vor gut eineinhalb Jahren hatte der Geschäftsführer der gleichnamigen Holz- und Furnierfirma in Schongau das alte Fabrikgelände an der Seestraße in Peiting erworben. Gedacht für eine mögliche spätere Nutzung durch die eigene Firma, gab es erst einmal keine konkreten Pläne für das Grundstück. Das änderte sich, als im März der Ukraine-Krieg ausbrach und Tausende ihr Land verließen und Zuflucht in Deutschland suchten. Wie viele wollte auch Osenstätter helfen. Er sei damals auf Bürgermeister Peter Ostenrieder zugegangen und habe angeboten, die Fläche samt leer stehendem Gebäude kostenlos für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, schilderte der junge Unternehmer. Doch bei der Begutachtung durch das Landratsamt habe sich herausgestellt, dass die Immobilie für diesen Zweck nicht geeignet sei. So entstand die Idee, etwas Neues zu schaffen.

Wohnmodule mit PV-Anlage und Wärmepumpe

Osenstätter nutzte seine Kontakte in die Baubranche, bei einem Partnerbetrieb im Allgäu wurde er fündig. Dort entwickelt man hochgedämmte Wohnmodule, die wie gemacht für den Zweck schienen. Jedes der geplanten 18 Module verfügt über eine Wohnfläche von rund 64 Quadratmeter, aufgeteilt auf zwei Schlafräume mit eigenem Bad sowie einem Gemeinschaftsraum mit Küche. Per Wärmepumpe werden die Module im Sommer gekühlt und im Winter beheizt, ein Frischlufttauscher sorgt für ein gutes Klima im Inneren. Den nötigen Strom liefern PV-Module auf den Dächern der Wohnmodule und des Bestandsgebäudes, das nur zum Teil abgerissen wird. Stehen bleibt die ehemalige Betriebsleiterwohnung, deren Räume weiter genutzt werden können. „Uns war wichtig, dass wir bei dem Projekt sehr energieeffizient unterwegs sind“, sagte der Jung-Unternehmer, der das Projekt als Bauherr verwirklicht. Die Wohnmodule würden voraussichtlich gar den höchsten Standard KfW40 erfüllen. Auch an die Kinder, die dort wohnen werden, habe man gedacht. Für sie soll ein Spielplatz entstehen.

+ Die Wohnmodule verfügen über zwei Schlafräume und sind für maximal acht Personen ausgelegt. © Osenstätter

Wie wichtig das Vorhaben aus Sicht des Landratsamts ist, machte Helmut Hartl, Sachgebietsleiter „Asylleistung und Integration“, deutlich. 700 Ukrainer seien derzeit privat untergebracht, für 500 von ihnen müsse eine neue Bleibe gefunden werden. Zudem rechne man in nächste Zeit mit der Ankunft von weiteren Geflüchteten.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

So sehr man im Gemeinderat den Bedarf an Wohnraum nachvollziehen konnte, sorgte vor allem die Größe der Anlage für Kritik. Bei acht Personen pro Wohnmodul bestünde kaum Privatsphäre, sorgte sich Claudia Steindorf (SPD). „Sechs Quadratmeter pro Person im Schlafraum, für mich ist das Wahnsinn und nicht menschlich“, kritisierte auch Herbert Salzmann (SPD). Bei so vielen Leuten auf engem Raum sei Streit vorprogrammiert, warnte auch Hermann Mödl (BVP), der von Auszubildenden aus seinem Betrieb berichtete, die in großen Asylunterkünften gewohnt hatten. „Für sie war das die schlimmste Zeit.“

Maximal mögliche Belegung soll nicht ausgeschöpft werden

Hartl bemühte sich, die Bedenken zu zerstreuen. Eine maximale Auslastung mit 144 Menschen werde man versuchen, zu vermeiden. Dies sei auch bei anderen Einrichtungen bislang immer gelungen. Geplant sei zudem eine gemischte Unterkunft mit Familien. „Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Die Unterbringung sei aber nicht auf Ukrainer beschränkt. Ein Sicherheitsdienst stehe rund um die Uhr zur Verfügung. Die angedachten Wohnmodule seien mit Containerlösungen wie in Weilheim nicht zu vergleichen, betonte der Sachgebietsleiter. „Das hat Wohncharakter wie ein Tiny House.“ Tatsächlich habe man als Landkreis schon schlechtere Unterkünfte nehmen müssen, gab Kreiskämmerer Norbert Merk (CSU) zu bedenken.

+ Um Platz für die Wohnmodule zu schaffen, wird die ehemalige Fabrikhalle abgerissen. Nur die ehemalige Betriebsleiterwohnung bleibt stehen. © Hans-Helmut Herold

Doch manch Rat blieb skeptisch. Andreas Schmid (BVP) forderte, das Projekt abzuspecken. Bei 144 Personen rede man immerhin über ein Prozent der Peitinger Bevölkerung. „Die Gefahr ist groß, dass wir da einen sozialen Brennpunkt bekommen.“ Josef Sellmaier (BVP) wollte – erfolglos – die Abstimmung vertagen, verwies auf Unterbringungsmöglichkeiten, die in Peiting in nächster Zeit frei würden, ohne aber Details zu nennen.

Räume für Hausaufgaben und Besprechungen im Bestandsgebäude

Offen zeigten sich Osenstätter und Hartl für den Wunsch des Gremiums, im Bestandsgebäude Räume zur Verfügung zu stellen, die für Besprechungen oder zum Erledigen von Hausaufgaben genutzt werden können. Auch der Vorschlag, den Spielplatz wegen des Lkw-Verkehrs von der Seestraße wegzuverlegen, soll geprüft werden. Ihn im Inneren der Anlage anzulegen, wie es Thomas Elste (Grüne) anregte, sei aber keine Option, so Ostenrieder. Der Spielplatz solle öffentlich zugänglich werden und damit als sozialer Treffpunkt auch für Peitinger Familien dienen.

Am Ende sah es die Mehrheit wie Franz Seidel (BVP). Angesichts des Unterbringungsproblems könne man nicht einfach wegsehen. „Auch mir wäre eine dezentrale Lösung lieber, aber die haben wir nicht.“ Mit 16:5-Stimmen gab der Gemeinderat grünes Licht für das Bauvorhaben. Umgesetzt werden soll es bis zum kommenden Frühjahr. Die letzte größere Asylunterkunft im Landkreis wurde im Dezember 2016 von der Regierung von Oberbayern in Penzberg eröffnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.