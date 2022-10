Peitinger Gemeinderat verabschiedet Nachtragshaushalt: Kämmerin mahnt zur „Rückhaltung“

Von: Christoph Peters

Zum dritten Mal in Folge kommt die Gemeinde Peiting wegen unvorhergesehener Ausgaben um einen Nachtragshaushalt nicht herum. © Beispielfoto: stock&people / IMAGO

Es hatte sich seit Längerem abgezeichnet: Zum dritten Mal in Folge kommt die Gemeinde Peiting wegen unvorhergesehener Ausgaben um einen Nachtragshaushalt nicht herum. Am Dienstag segnete der Gemeinderat das Zahlenwerk einstimmig ab. Kämmerin Dörthe Schneider fand mahnende Worte.

Peiting – Seit April leitet Dörthe Schneider die Kämmerei der Marktgemeinde Peiting. Im Gemeinderat war sie seitdem des Öfteren vertreten, allerdings ohne groß in Erscheinung zu treten. Das änderte sich am Dienstag, als Schneider den Nachtragshaushalt vorstellte. „Jetzt sehen Sie, dass ich hier auch tatsächlich arbeite“, scherzte die Kämmerin.

Zu tun gab es für Schneider in den vergangenen Monaten in der Tat einiges, wie der Blick auf das Zahlenwerk zeigte. Im Vergleich zum Haushalt 2022, den noch ihr Vorgänger Christian Hollrieder erarbeitet und der im vergangenen Dezember verabschiedet worden war, hatten sich im Laufe des Jahres zahlreiche Veränderungen ergeben. Die betrafen zum einen unvorhergesehne Ausgaben wie die Sanierung des Wellenfreibads, für die allein heuer 233 000 Euro im Vermögenshaushalt vorgesehen sind. Auch der kurzfristig beschlossene Bau einer neuen Halle für den Bauhof schlägt zusätzlich mit 325 000 Euro zu Buche.

Bislang teils noch nicht berücksichtigt waren die Kosten für die Erschließung der neuen Baugebiete am Bachfeld II und Heimgartenstraße. Da aber die Arbeiten noch heuer ausgeschrieben werden sollen, habe man die Maßnahmen in die Finanzplanung aufnehmen müssen, erklärte Schneider. Für beide Vorhaben sind für 2023 insgesamt rund eine Million Euro vorgesehen.

Steigende Preise bei Bauprojekten

Doch nicht nur neue Investitionen sorgen für Mehrausgaben. Auch steigende Preise bei Bauprojekten sowie höhere Kosten für den Unterhalt von Liegenschaften und Fahrzeugen belasten das Gemeindesäckel stark. So sind allein für den Kindergartenneubau an der Jägerstraße für 2023 1,5 Millionen Euro an Mehrausgaben vorgesehen.

Auf Dauer tiefer in die Tasche greifen muss die Gemeinde zudem, was ihr Personal betrifft. Allein heuer wurden etliche Mitarbeiter für das Eisstadion, das Wellenfreibad, die Kindergärten und das Peitingmobil neu angeworben, wofür zum Teil – wie im Fall der drei Eismeister – neue Stellen im Stellenplan geschaffen werden mussten. Die Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt fürs Personal liegen laut Schneider bei rund 300 000 Euro.

Einbußen gibt es bei der Gewerbesteuer. Nachdem im vergangenen Jahr noch 8,2 Millionen Euro eingenommen werden konnten, geht man nun für 2022 von 7,1 Millionen Euro aus – 200 000 Euro weniger als angesetzt. Immerhin: Bei den Schlüsselzuweisungen, mit denen der Freistaat die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs unterstützt, konnte man 413 000 Euro mehr einnehmen.

Rücklage sinkt von acht auf 1,5 Millionen Euro

Weil nicht nur die Ausgaben deutlich stiegen, sondern sich manche Bauprojekte wie die Sanierung der Eishalle verzögerten und damit einkalkulierte Fördergelder erst später ausgezahlt werden, muss die Gemeinde heuer 6,4 statt 3,2 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen. Dies sei nur möglich, weil man der Reserve Ende 2021 einen Betrag von 4,5 Millionen Euro habe zuführen können, erklärte Schneider, die von einem glücklichen Umstand sprach. Die Rücklage sinkt damit von knapp acht auf 1,5 Millionen Euro.

Angesichts der Entwicklung fand die Kämmerin zum Abschluss ihres Berichts mahnende Worte. Weil kaum zusätzliche Einnahmen zu erwarten seien und gleichzeitig die Preisspirale bei laufenden und künftigen Investitionen sich weiter drehen werde, sei bei der Planung des kommenden Haushalts „Rückhaltung“ geboten.

Noch keine „Krisensituation“

Auch wenn man ohne Kreditaufnahmen auskomme, müsse man künftig genau schauen, „was wir uns noch leisten können“, befand auch Bürgermeister Peter Ostenrieder. Noch sei man aber nicht in einer „Krisensituation“. Dem pflichtete Franz Seidel (BVP) bei. In Summe sehe er am Nachtragshaushalt „nichts dramatisches“. Nur die Personalsituation müsse man im Auge behalten, forderte er.

Keinen Grund zur Sorge hatte auch Norbert Merk (CSU). Mit Glück, wie es Schneider formulierte, habe die gute Rücklagensituation nichts zu tun, betonte er. Vielmehr zeige sie, dass Gemeinderat und Verwaltung in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet hätten. Dem wollte im Gremium niemand widersprechen. Einstimmig wurde der Nachtragshaushalt beschlossen.

