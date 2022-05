Peiting: Wut und Frust zum 1. Mai — Deutscher Gewerkschaftsbund lädt zu traditioneller Kundgebung

Von: Rafael Sala

Teilen

Betriebsratsvorsitzender Wacky Hain von der Firma Zarges. sala Häme über die Bildungspolitik © Rafael Sala

Frust und Wut waren im Peitinger Gasthaus „Zechenschenke“ zu spüren. Dorthin hatte der Kreisverband Weilheim-Garmisch-Partenkirchen des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zur Kundgebung am 1. Mai geladen.

Peiting – Der Gastraum war voll. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht, dass wir wieder dort anknüpfen können, wo wir vor der Pandemie standen“, begrüßte Kreisverbandsvorsitzender Manfred Unger die Gäste. Zu den Dauerbrenner-Themen Lohndumping, tarifliche Unterbezahlung, Fachkräftemangel und Überstunden-Verpflichtung gesellte sich jetzt noch Corona hinzu. Genauer gesagt: die Auflagen der Bayerischen Staatsregierung an die Arbeitnehmer und die anderen Akteure des gesellschaftlichen Lebens im Zuge der Pandemie-Bekämpfung.

Deutscher Gewerkschaftsbund: „Ich sage es offen: Es ist extrem“

Die sind aus Sicht von Hermine Sagmeister oft eine Zumutung gewesen und haben den Belegschaften ihren Worten zufolge geschadet. Als Sozialpädagogin nahm sie vor allem die Missstände in den Kindertageseinrichtungen im Raum Peiting in den Blick. Überbordender Bürokratismus, Unkenntnis der Personalsituation, Überforderung „mit ständig neuen Corona-Regeln, von denen wir erst aus den Medien erfahren haben“ – gleichzeitig eine unangemessene Bezahlung: „Ich sage es offen: Es ist extrem.“

Die Folge: ein Personalausfall, dessen Ende noch lange nicht abzusehen sei. „Die Belegschaft von Kindertagesstätten ist nicht die exekutive Gewalt eines Rechtsstaats“, sagte sie unter Applaus. Als Beispiel nannte sie die ungenügende technische Ausstattung: Kindergärten verfügten in der Regel über zwei, drei PCs – es sei schlichtweg unmöglich, über sie mit allen betroffenen Eltern in Kontakt zu treten. Viele Pädagogen litten inzwischen an Krankheiten wie Burnout und Depression – ob sie wiederkommen, „ist sehr ungewiss“.

Deutscher Gewerkschaftsbund: Häme über die Bildungspolitik

Die bayerische Bildungslandschaft als Gütesiegel, ja Exportschlager? Bernd Pfeiffer, der an einer Grundschule im Landkreis Landsberg unterrichtet, konnte sich Spott und Häme über diesen von Politikern gerne zitierten Anspruch nicht verkneifen. „Man sagt immer: Bayerische Bildung ist die beste. Die Wahrheit sieht anders aus.“ So verdienten Grund- und Mittelschullehrer im Freistaat weniger als in den anderen Bundesländern, der Lehrermangel sei ebenso wie die krankheitsbedingten Ausfälle haarsträubend. Gute Qualität müsse auch gut bezahlt werden – wonach es hierzulande leider nicht aussehe. Die anhaltende Bildungsmisere nannte er eine einzige Verkettung von „Pleiten, Pech und Pannen“.

Bei aller Kritik gab es aber auch versöhnliche Worte, wurde an die Errungenschaften des deutschen Sozialstaats erinnert. Allerdings: Es komme immer auf den jeweiligen Betrieb an, so Wacky Hain, Betriebsratsvorsitzender der Firma Zarges in Weilheim. Er habe das Glück, in einem Unternehmen „mit starken Vertrauenskörpern“ und guten Tarifverträgen zu arbeiten, die immer wieder ausgehandelt würden. Diese Strukturen zu stärken – das sei das Gebot der Stunde.

Deutscher Gewerkschaftsbund: Es gibt auch versöhnliche Worte

Auch Peitings Zweiter Bürgermeister Gunnar Prielmeier (SPD) meldete sich zu Wort – per Schreiben, das er vorlesen ließ, da er an Corona erkrankt sei, wie er mitteilen ließ. Als er vor Jahrzehnten zu arbeiten angefangen habe, habe es noch eine Sechs-Tage-Woche mit mäßigem Verdienst gegeben. „Inzwischen sind wir bei einer 38,5-Stunden-Woche, die Weiterbildungsmöglichkeiten sind so gut wie nie.“ Genau diese und andere Strukturen zu fördern, die die Rechte der Arbeitnehmer und den Wohlfahrtsstaat insgesamt stärken – darum müsse es gehen.

