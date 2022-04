Peiting: Glasfaserausbau verzögert sich

Von: Christoph Peters

43 Kilometer Glasfaserleitungen werden derzeit im Außenbereich der Gemeinde Peiting verlegt. Telekom treibt Eigenausbau voran © DpA

Eigentlich wollte die Telekom heuer bis zum Herbst 370 Haushalte im Außenbereich des Markts Peiting mit einem Glasfaseranschluss versorgen. Doch der Ausbau verzögert sich.

Peiting – Im vergangenen September hatte die Gemeinde Peiting pressewirksam zum Spatenstich geladen. Die Freude war groß, denn endlich sollte es losgehen mit dem Breitbandausbau, um Ortsrandlagen, sowie weiter weg liegende Ortsteile und Riedschaften mit schnellem Internet zu versorgen. Bereits 2015 hatte die Gemeinde dafür die entsprechenden Weichen gestellt. Bis Herbst 2022 sollten die Arbeiten, in deren Zug 43 Kilometer modernste Glasfaserleitungen verlegt werden, eigentlich abgeschlossen sein. Doch bis sich alle 370 Haushalte über den neuen Breitbandanschluss in Gigabitgeschwindigkeit surfen können, wird es nun länger dauern als angekündigt.

Vor drei Wochen habe die Telekom der Gemeinde mitgeteilt, dass sich der Zeitplan nicht halten lasse, teilt Bürgermeister Peter Ostenrieder mit. Schuld daran sei, dass auch die Telekom wie viele andere Unternehmen aktuell in der Corona-Krise mit Personalausfällen zu kämpfen habe. Neuer Termin zur Fertigstellung ist laut dem Rathauschef nun Ende März 2023. Die Verzögerung um ein halbes Jahr ist aus Gemeindesicht zwar bedauerlich, „aber es ist kein Weltuntergang“, sagt Ostenrieder.

Im Hauptort Peiting dauert es noch, bis moderne Glasfaseranschlüsse Einzug halten

Während damit spätestens ab dem kommenden Frühjahr der Datenturbo im Außenbereich der Gemeinde zündet, wird es im Hauptort noch eine Weile dauern, bis auch hier moderne Glasfaseranschlüsse Einzug halten. Wie berichtet, ist die Gemeinde gerade dabei, sich für das neue Förderprogramm zu bewerben, mit dem der Bund den Gigabitausbau vorantreiben will.

Bei der Telekom gibt es aber offenbar bereits Überlegungen, einen großen Teil der Peitinger Haushalte im Eigenausbau mit Glasfaserleitungen zu versorgen. „Die Telekom hat anscheinend das Land für sich entdeckt“, sagt Ostenrieder, nachdem Vertreter des Unternehmens jüngst im Rathaus zu Gast waren und entsprechende Pläne präsentierten. In der Nachbarstadt Schongau ist ein solches Projekt bereits angelaufen. 3000 Haushalte sollen hier von der Telekom bis Ende 2023 einen kostenlosen Glasfaseranschluss erhalten.

Baubeginn nicht vor 2024

„Für uns als Gemeinde wäre es natürlich super, wenn das in Peiting ebenfalls kommt“, sagt Ostenrieder, auch wenn es bis dahin noch etwas dauern dürfte. Der Rathauschef rechnet mit einem Baubeginn nicht vor 2024. Bei der Telekom will man sich zu den Ausbauplänen noch nicht konkret äußern. „Wir sind hier in einer sehr frühen Phase der Gespräche“, teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage der Schongauer Nachrichten mit. „Wir bieten jeder Kommune in Bayern an, mit uns über einen Glasfaser-Vollausbau zu sprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden alle Kräfte gebündelt: Eigenausbau, geförderter Ausbau und Kooperationen.“ Ob und wie man diesen Plan im Einzelnen in Peiting umsetzen werde, stehe aber jetzt noch nicht fest. Fakt allerdings sei: „Die digitale Transformation ist der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Das ist uns allen während der letzten zwei Jahre klar geworden und die Glasfaser der Telekom ist das Fundament dafür.“