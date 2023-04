„Zuaständ sind des in dem Rathaus… Wie in Peiting!“: Dreiakter der „Theat’rar“ begeistert Zuschauer

Geht fast verloren: Ministerpräsident Edmund Seehuber (Christian Filser, Mitte) mit seinen Bodyguards Benedikt Butzer (Franz Keller) und Ernst Haft (Andreas Brenzing). © Sabine Lehmann

Wer sich beim Lustspiel der Peitinger „Theat’rar“ vom Trachtenverein Alpenrose eine Parodie auf die hiesige Politik erhofft, liegt falsch. Enttäuscht werden die Zuschauer des Dreiakters „A Rathaus voller Zuaständ“ von Manfred Bogner aber trotzdem nicht.

Peiting – Eigentlich soll es in dem Stück auf der Bühne der Peitinger Schloßberghalle um den Extremsportler Erwin Kunze (Andreas Barnsteiner) gehen, der nach einer Expedition zum Nordpol wieder nach Hasenbergkirchen zurückkehrt. Ein Empfang wird für ihn ausgerichtet, zu dem Ministerpräsident Dr. Edmund Seehuber, gespielt von Christian Filser, samt Personenschützern (Franz Keller und Andreas Brenzing) geladen sind. Natürlich ist die Presse vor Ort, pfiffig verkörpert von Gabi Schäller. Als der Entdecker Kunze zu früh auftaucht und Ministerpräsident Seehuber, verkleidet als Italiener, ein Auge auf die Journalistin wirft, überschlagen sich die Ereignisse. Der angeblich verschwundene Ministerpräsident wird gesucht, und die Journalistin Jäklin deckt auf, dass Kunze gar nicht am Nordpol war, sondern auf der Zugspitze mit Sponsorengeldern gefeiert hat.

Anders als in der Marktgemeinde, spielt in dem Dreiakter nicht der Bürgermeister die Hauptrolle. Und überhaupt gibt es keinen Protagonisten. Stattdessen sind es die von Regisseur Wolfgang Schäller fein ausgearbeiteten Charaktere, die in ihrer Besonderheit bestechen. Sekretärin Romy Bogner (Susi Bock) hat ab der ersten Sekunden die Lacher auf ihrer Seite. Blond, vollbusig und dümmlich verkörpert Bock ihre Rolle – dabei hat sie den Durchblick. Sie entlarvt den Betrug des Extremsportlers als Erste, behält ihn aber integer für sich.

Dann fällt der Satz, auf den alle gewartet haben

Es sind die Menschen aus dem Volk, die in Manfred Bogners fast kriminellem Schwank wissen, wo es lang geht. Publikumsliebling und Hausmeister Ali Pfeiffer (Thomas Schilcher) ist allein wegen seines Spitznamens verdächtig, den bayerischen Landesvater entführt zu haben. Dabei ist der gemütliche Hutträger die gute Seele des Rathauses. Er ist es aber auch, der am Ende die Zuschauer mit folgenden Worten in den Abend entlässt: „Zuaständ sind des in dem Rathaus… Wie in Peiting!“ Tosender Applaus aus den Reihen der Zuschauer – endlich kommt der Satz, auf den alle gewartet haben!

Heimlicher Star des Abends ist Andreas Brenzing, der als Personenschützer Ernst Haft alles gibt, um das Verschwinden des Ministerpräsidenten aufzudecken. Nahezu wie eine Comicfigur, mit vielseitiger und dynamischer Mimik, gibt Brenzing dem überengagierten Polizisten ein Gesicht, das die Zuschauer so schnell nicht vergessen. Lauthals wird gelacht, sobald Brenzing die Szene betritt. Um den Schein zu wahren, steht ihm sein Kollege Butzer, alias Franz Keller, bei. Weiss er doch um die Verkleidung des Ministerpräsidenten. Ganz nebenbei leidet Butzer auch unter einem Ordnungs- und Putzwahn, herrlich ausagiert von Keller.

Die Einzige, die überhaupt nichts zu verstehen scheint, ist Bürgermeister-Gattin Helene Fischer. Alexandra Stiglmeier gönnt sich in ihrer Rolle einige Stamperl Schnaps, um ihre unglückliche Ehe ertragen zu können.

Birkländer Musikanten spielten in den Pausen auf

Für die wilden Zustände im Rathaus sorgen die Möchtegerns, wie Extremsportler Kunze, und seine politischen Mitspieler. Kettenrauchend führt Andreas Barnsteiner als Abenteurer die Grosskopferten an der Nase herum. Und die lassen das mit sich machen, jedes Dorf braucht schließlich seinen Helden. Thomas Miller, alias Bürgermeister Fischer, laufen die Schweißperlen hinunter, so sehr geht er in der Rolle des hektischen, leicht cholerischen Rathauschefs auf.

Christian Filser spielt den gamsigen Ministerpräsidenten Seehuber voller Inbrunst. Ihm geht es mehr ums Schmusen als um die Politik. Und auch Journalistin Jäklin kommt nicht gut weg. Gabi Schäller erliegt dem Charme des als Italiener verkleideten Ministerpräsidenten. Als dieser sich zu erkennen gibt, schreibt sie das, was der Landesvater diktiert. „So ist das eben in der Politik“, gibt Jäklin schulterzuckend zu, während sie sich in einem Block des Münchner Merkur Notizen macht.

Ein fröhlicher und charmant umgesetzter Dreiakter, den „De Theat‘rar“ da auf die Beine gestellt haben. Das Publikum der gut besetzten Schlossberghalle hat sich am vergangenen Samstagabend amüsiert. Auch dank der Birkländer Musikanten, die in den Pausen aufspielten.

Info: Das Stück wird am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr, noch einmal in der Schlossberghalle gespielt. Wenige Karten gibt es bei Bella Martha (Bahnhofstraße).

Von Sabine Lehmann