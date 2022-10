Peitinger Grüne fordern Solarpflicht: „Ein ,Weiter so wie bisher’ ist keine Lösung“

Von: Christoph Peters

Im Peitinger Neubaugebiet am Hochweg haben viele Bauherren auch ohne eine entsprechende Auflage eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert. © Hans-Helmut Herold

Bislang ist es jedem selbst überlassen, ob er eine Solaranlage auf dem Dach seines Gebäudes installiert. Um den Ausbau in Zeiten der Energie- und Klimakrise voranzutreiben, forderten die Peitinger Grünen nun im Gemeinderat, den Einbau bei bestimmten Rahmenbedingungen zur Pflicht zu machen.

Peiting – Viel wird in diesen Tagen über den Ausbau der erneuerbaren Energien gesprochen. Deutlich rascher als bislang müssen umweltfreundliche Alternativen zu Gas, Kohle und Öl vorangetrieben werden, darin sind sich alle Experten seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einig. Doch über den richtigen Weg dahin lässt sich trefflich streiten, wie sich am Dienstag im Peitinger Gemeinderat zeigte. Auslöser war ein Antrag der Grünen, wonach die Verwaltung Regelungen erarbeiten sollte, mit denen künftig bei Neubauten oder baulichen Veränderungen des Daches bei bestehenden Gebäuden eine Solaranlage verpflichtend vorgeschrieben werden könne. Erstmalig erprobt werden sollte die Pflicht in den derzeit entstehenden Neubaugebieten am Bachfeld und Heimgartenstraße.

Flammendes Plädoyer des Grünen-Fraktionssprechers

Massiv steigende Energiepreise, Abhängigkeit von fossiler Energie und ein dramatischer Klimawandel, würden nun auch ein „mutiges und zielorientiertes kommunalpolitisches Handeln vor Ort“ erfordern, begründete Fraktionssprecher Thomas Elste den Vorstoß. In den vergangenen 15 Jahren hätten trotz attraktiver Anreize nur zehn Prozent der Bevölkerung und des Gewerbes ihren Beitrag zur regenerativen Energiegewinnung geleistet. Das sei viel zu wenig, monierte Elste und befand: „Ein ,Weiter so wie bisher’ ist keine Lösung.“ Der Ausbau von Solaranlagen auf Dächern oder Wänden reduziere zudem den Bedarf, landwirtschaftliche Flächen zu überbauen, sichere die Energieversorgung vor Ort und stabilisiere langfristig die Energiepreise, führte Elste eine Reihe weiterer Argumente an, die aus Sicht der Grünen für eine Solarpflicht sprachen.

Bei der Verwaltung stieß der Antrag allerdings auf große Skepsis. Eine solche Pflicht sei bei neuen Bebauungsplänen prinzipiell möglich, sagte Geschäftsleiter Stefan Kort. Bei Bestandsgebäuden sehe er den Eingriff ohne rechtliche Grundlage allerdings als problematisch. Doch auch bei den Neubaugebieten sei zu überlegen, ob man als Gemeinde angesichts von explodierenden Baukosten und Zinsen derart verbindliche Regelungen den Bauherren auferlegen solle, gab Kort zu bedenken. Er verwies zudem darauf, dass die Staatsregierung bereits an einem Gesetzesentwurf arbeite, der unter anderem eine Solarpflicht für Gewerbebauten ab 2023 vorsehe.

Im Rat erntet der Grünen-Antrag viel Kritik

Auch viele Räte hielten wenig von der geforderten Regelung. Michael Deibler (CSU) sprach von einem „symbolpolitischen Antrag“ aus der Feder von Elste. Man habe sich bei der Klausur darauf geeinigt, keine baurechtlichen Korsetts zu schaffen, erinnerte er. Auch Hermann Mödl (BVP) riet davon ab, Bauherren auf diese Weise zu „knebeln“. Jeder, der Geld habe, verbaue eine solche Anlage ohnehin, weil die „Strompreise davongaloppieren“. Ähnlich sah es Norbert Merk (CSU), der vom „üblichen grünen Bevormundungsakt“ sprach. Selbst Marion Gillinger (ÖDP) fand, dass der Antrag in die falsche Richtung gehe. Sie warnte davor, sich im Klein-Klein zu verzetteln. In Neubaugebieten würden die meisten ohnehin bereits eine PV-Anlage installieren.

Susann Tabatabai-Schweizer (Grüne) räumte ein, dass der Aufwand für die geforderte Regelung hoch sei. „Aber irgendwo müssen wir anfangen“, appellierte sie. Wer ein Haus für „ein paar 100 000 Euro“ bauen könne, dem sei auch der Einbau einer Solaranlage finanziell zuzumuten – zumal sich diese nach acht Jahren amortisiere. Manch einer baue hier ein Bild auf, als wolle seine Fraktion etwas „von einem anderen Stern“ errichten, hielt Elste den Kritikern entgegen. Dabei zeigten längst andere Orte, dass es gehe. Man sei aber für Kompromisse offen.

Einen solchen brachte Herbert Salzmann ins Spiel. Er könne sich bei künftigen Bebauungsplänen mit einer Pflicht für eine PV-Anlage bis zu einer Leistung von zehn KWp anfreunden, sagte der SPD-Fraktionschef, der wie Tabatabai-Schweizer auf die vergleichsweise überschaubaren Kosten im Verhältnis zu den aktuellen Preisen für ein Einfamilienhaus verwies. Dieser Vorschlag stehe jedoch heute nicht zur Abstimmung, bremste Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU). So blieb am Ende offen, ob der Kompromiss eine Mehrheit gefunden hätte. Der Antrag der Grünen wurde gegen vier Stimmen abgelehnt.

