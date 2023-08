Ein Leben hinterm Tresen: Peitinger Wirt und Brauer Hans Keppeler zapft seit 50 Jahren

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Steht seit 50 Jahren hinterm Tresen beim Zapfen und ist dennoch kein bisschen müde: Der Peitinger Wirt und Brauer Hans Keppeler. Von seinem Stammplatz ist er auch nach der Übergabe an seinen Sohn vor zwölf Jahren nicht wegzudenken. © Hans-Helmut Herold

Seit einem halben Jahrhundert steht Wirt Hans Keppeler alias „Gento“ hinterm Zapfhahn des Gasthauses Keppeler im Herzen Peitings. Eine Herzens-Angelegenheit für den 72-Jährigen.

Peiting – Noch heute lässt sich leicht darauf schließen, was es mit der Geschichte des Gasthauses Keppeler auf sich hat: Der Kupferkessel, in dem einst der selbst gebraute Peitinger Gerstensaft lagerte. Hans Keppeler ist in diesem Traditionsgasthaus in der Marktgemeinde quasi aufgewachsen. Dass es das Gasthaus heute noch gibt – auch wenn dort lange kein Bier mehr selbst gebraut wird – das ist Hans Keppeler zu verdanken.

Betritt man den Keppeler, so steht er stets hinterm Tresen und zapft Bier. Manche munkeln, er sei dort festgewachsen. „Auf jeden Fall gehöre ich zum Inventar“, sagt er mit seinem unverkennbaren breiten Lachen.

Hans Keppeler hat auch schon andere, düstere Zeiten gesehen: Der gelernte Brauer und Melzer wurde nach seiner Ausbildung in Polling und Landshut von der Bundeswehr eingezogen. Der Vater musste wegen einer Kriegsverletzung die Peitinger Brauerei aufgeben. „Das war sein Todesurteil“, sagt Keppeler, kurz darauf starb er – und hinterließ seiner Frau und seinem Sohn ein großes, schier nicht zu bewältigendes Erbe. Gerade mal 22 Jahre jung war Hans Keppeler da.

Mit gerade einmal 22 übernimmt Keppeler das Gasthaus: „Ich musste alles stemmen“

Der junge Hans hat liebend gerne auf dem Fußballplatz gestanden. Seine Aufgabe in der Mannschaft: linker Außenstürmer. Daher auch sein Spitzname, benannt nach dem damaligen spanischen Stürmer Francisco „Paco“ Gento López.

Damals, im Jahr 1973, „hat meine Mutter zu mir gesagt: ,Dein Fußballplatz ist jetzt hinter der Theke.’ Schlimme Zeiten waren das.“ Keppelers Gesichtszüge verdunkeln sich kurz. Er erinnert sich an den jungen Hans, der mit 22 Jahren ums Überleben des Gasthauses kämpfen muss. „Ich musste alles stemmen, alleine Verhandlungen mit den Brauereien führen.“ Selbst gebrautes Bier gab es ja nicht mehr.

Keppeler kämpft sich durch, baut Ende der 1970er Jahre vier Kegelbahnen in den Keller. Zehn Jahre später wird innerhalb von zwei Jahren sukzessive die gesamte Brauerei rück- und die Gaststätte umgebaut zum urig-bayerischen Gasthaus mit Holzvertäfelung, so weit das Auge sieht. „Es war ein brutaler Umbau“, erinnert sich Keppeler. Schließlich war dort, wo heute das Nebenzimmer hinter einer Schiebetür versteckt ist, alles Brauerei. Noch heute erinnert sich Hans Keppeler an den Münchner Innenarchitekten, der damals vorausschauend entschied: „Der große Kessel bleibt im Haus.“

Peiting kein guter Bierbrau-Ort: „Das Wasser hat zu viel Kalk“

Und wenn er heute auf das Relikt der Ursprünge des Keppeler blickt? Tut es ihm da leid, dass dort heute kein Bier mehr gebraut wird? Jetzt wird Keppeler ganz schnell vom Wirt zum Brauer: In Peiting und Umgebung könne man kein gutes Bier brauen. „Unser Wasser hat viel zu viel Kalk, das ist kein Wasser zum Bierbrauen.“ Zumindest nicht, wenn man gute und keine schwankende Bier-Qualität bieten möchte.

Früher, als nur dunkles Bier getrunken wurde, sei das was anderes gewesen. „Das kann man auch mit hartem Wasser brauen“, verrät der Fachmann. „Ich weine dem Brauen nicht nach, auch wenn ich oft danach gefragt werde.“

Keppeler sieht sich vielmehr als Wirt hinter dem Tresen. Dort hat er schon immer ausgeschenkt. „Die Leute sagen schon zu mir, dass sie hoffen, dass ich mit 100 Jahren auch noch da stehe.“ Zumindest tut er das auch noch täglich nach seiner Übergabe an Sohn Markus vor zwölf Jahren. „Es gibt nur wenige Tage im Jahr, an denen das nicht mein Platz ist.“

Seit 50 Jahren hinterm Tresen: „Hier hab‘ ich schon viel erlebt“

An diesen wenigen Tagen seines Lebens hat er dann zum Beispiel das Peitinger Wirtefest mitinitiiert. Noch heute erinnert sich Keppeler daran, dass es bei der Premiere im Jahr 1987 an vier von fünf Tagen dauergeregnet hat. „Im Container von Paulaner waren 5000 Liter Bier drin, 150 haben wir dann selber getrunken.“

Auch Gesangseinlagen von „Gento“ auf der Bühne hat’s beim Wirtefest schon mal gegeben – Oldies und bayerische Musik. Und mal ganz nebenbei zur 550-Jahres-Feier des Marktes im Jahr 1988 hat Keppeler fünf Ochsen in seinem Biergarten gegrillt.

Zurück zu seinem Stammplatz an dem Ort, der für ihn sein Lebenswerk ist. „Hier hinterm Tresen im Keppeler hab‘ ich schon viel erlebt. Viele nette Sachen mit Stammgästen.“ Sagt er und kommt aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Ins Detail gehen möchte er lieber nicht.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Seinen Stammtisch jedenfalls lobt er dagegen über den Schellenkönig. Die Männer sind ihm längst über die Jahre hinweg zu guten Freunden geworden. Und die wissen: Beim „Gento“ gibt’s kein Bierpanschen, Sauberkeit ist oberstes Gebot – und die Bierkrone sitzt. Und das auch noch nach 50 Jahren als Wirt des Gasthauses Keppeler hinterm Tresen.