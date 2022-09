Smart kommt auf Leitplanke und überschlägt sich mehrmals

Totalschaden entstand bei einem Unfall im Peitinger Ortsteil Hausen an einem Pkw. © Hans-Helmut Herold

Ein 32-Jähriger war mit seinem Pkw von der Straße abgekommen. Die Polizei vermutete, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Peiting - Am Donnerstag, 8. September, gegen 19.10 Uhr, ereignete sich im Peitinger Ortsteil Hausen ein Unfall. Wie die Polizei Schongau berichtet, befuhr ein 32-jähriger Mann aus dem östlichen Altlandkreis Schongau mit einem Pkw Smart die Münchner Straße ortsauswärts in Richtung Hohenpeißenberg. Im Bereich von Hausen kam er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet an und schließlich auf die dortige Leitplanke und überschlug sich in Folge mehrere Male, ehe er nach circa 130 Metern später am Fahrbahnrand zum Stehen kam.

Der 32-jährige Fahrer konnte laut Polizei selbstständig aus seinem Fahrzeug aussteigen und wurde von Ersthelfern versorgt. Der Mann kam mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik Murnau. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht einer Alkoholisierung sowie Einfluss von Betäubungsmitteln bei dem 32-jährigen ergeben habe, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme veranlasst. Im Fahrzeug wurde von der Polizei ein Behältnis mit Cannabisresten gefunden.

Nach Erstbehandlung in psychiatrische Fachklinik verlegt

Nach der Erstbehandlung im Klinikum Murnau, musste der Mann aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in eine psychiatrische Fachklinik verlegt werden, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 14.000 Euro, an der Leitplanke und an einem Weidezaun insgesamt circa 300 Euro Schaden.

