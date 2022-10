Hebauf fürs neue Peitinger Marienheim: 18-Millionen-Euro-Projekt erreicht pünktlich wichtigen Meilenstein

Von: Christoph Peters

Teilen

Der Marienheim-Neubau aus der Luft: Nicht nur das Dach ist mittlerweile an Ort und Stelle, sondern auch der Großteil der Fenster ist bereits eingebaut. © Hans-Helmut Herold

Der Neubau des Marienheims am Bühlach hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Am vergangenen Montag wurde das Richtfest auf der Großbaustelle gefeiert. Während der Neubau trotz der aktuellen Krisen beim Zeitplan auf Kurs liegt, belasten steigende Baukosten das Budget.

Peiting - Jörg Reiprich war die gute Laune bei der Hebauf-Feier deutlich anzusehen. Der Einrichtungsleiter des Marienheims strahlte über das ganze Gesicht, als er die geladenen Gäste vor dem Rohbau am Bühlach begrüßte. Er habe vergangene Woche zum ersten Mal das Gebäude von innen gesehen, berichtete Reiprich. „Das war gleich ein ganz anderes Gefühl“, schwärmte er, und sprach von einem „wunderbaren Ort“, der hier geschaffen werde. „Da freut man sich schon richtig darauf, die Klienten hier betreuen zu können.“

Im Sommer 2023 soll die neue Einrichtung eingeweiht werden

Vergessen sind die Querelen und der Ärger, die das Vorhaben in der Vergangenheit begleiteten. Seit dem Bürgerentscheid 2020, als sich die Peitinger trotz aller Kritik der Bürgerinitiative deutlich für das Vorhaben aussprachen, richtet sich der Blick der Verantwortlichen nach vorn. Mit dem Spatenstich vor knapp einem Jahr verwandelte sich das Hangareal am Bühlach im Auftrag der AWO in eine Großbaustelle. Im Rekordtempo wuchs seitdem das neue Marienheim in die Höhe, das ab dem Sommer 2023 die in die Jahre gekommene geschlossene sozialtherapeutische Einrichtung an der Bahnhofstraße ersetzen soll.

Sorgten für den traditionellen Richtspruch: Florian Lang (li.) und Stefan Freisl von der Zimmerei Freisl aus Altenau. © Hans-Helmut Herold

Derzeit sieht alles danach aus, als ließe sich der ambitionierte Zeitplan einhalten, was besonders Cornelia Emili freute. Die Vorstandsvorsitzende der AWO Oberbayern, bedankte sich bei Handwerkern und Planern, mit denen man ein glückliches Händchen bewiesen habe. Ihr Dank galt auch dem Marienheim-Team, das fleißig am Konzept mitgearbeitet habe. „Ich wünsche mir, dass es wie am Schnürchen weitergeht.“

Architekt lobt beteiligte Firmen

Darauf hofft auch Architekt Peter Flickinger, schließlich gibt es noch viel zu tun bis zur Einweihung. In den nächsten Wochen sollen die fehlenden großen Fensterelemente eingebaut werden, damit über den Winter der Innenausbau starten kann. Zwar sorgte Corona in den vergangenen Monaten immer mal wieder für Krankheitsausfälle bei den beteiligten Unternehmen, doch zu größeren Verzögerungen führte das nicht. „Alle Firmen ziehen mit“, lobte Flickinger. Auch am Material haperte es nicht, weil man laut dem Architekten Ausschreibungen frühzeitig auf den Weg brachte, um bei Problemen reagieren zu können.

Bei den Kosten dagegen könnte das dicke Ende noch kommen. Die Preissteigerungen wegen der aktuellen Krisensituation würden auch am Marienheim-Projekt nicht spurlos vorbeigehen, sagte Flickinger. Derzeit hielten sich diese allerdings noch im Rahmen. Nachdem Emili beim Spatenstich mit Verweis auf laufende Abstimmungen noch keine Bausumme hatte nennen wollen, bezifferte sie die geschätzten Gesamtkosten diesmal auf rund 18 Millionen Euro inklusive Grunderwerb. Um wie viel diese am Ende überschritten würden, ließe sich jetzt noch nicht sagen.

Bevor die Zimmerer hoch oben der Tradition Genüge taten und den Richtspruch verlasen, nutzte Peitings 2. Bürgermeister Gunnar Prielmeier die Gelegenheit, sich bei der AWO zu bedanken, dass sie den Standort Peiting gewählt habe. Nun sehe man auch, dass sich der Neubau schön in die Landschaft einfüge und zur Marktgemeinde passe. Er sei sicher, „die Leute werden sich hier wohlfühlen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.