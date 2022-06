Zwei Jahre nach Experten-Untersuchung: In kleinen Schritten zum besseren Radnetz in Peiting

Von: Christoph Peters

Der Radweg von Peiting-Hausen nach Hohenpeißenberg ist bereits ertüchtigt worden. © Christoph Peters

Das Alltagsradwegenetz verbessern, das hat sich die Gemeinde Peiting zum Ziel gesetzt. Dass es dafür viel zu tun gibt, zeigte ein Gutachten bereits im Herbst 2020 auf. Seitdem ist es still geworden um das Vorhaben. Höchste Zeit, einmal im Rathaus nachzufragen.

Peiting – Nein, in der Schublade verschwunden ist das Gutachten nicht, versichert Bürgermeister Peter Ostenrieder gleich zu Beginn des Gesprächs. Auf fast 100 Seiten hatten die Experten des beauftragten Büros vor zwei Jahren den Stand der Dinge in Sachen Radverkehr in Peiting zusammengefasst und aufgezeigt, wo Handlungsbedarf in der Marktgemeinde besteht. Die Liste der vorgeschlagenen Maßnahmen war lang, weshalb der Gemeinderat nach der Vorstellung anregte, erst einmal einen Arbeitskreis mit Vertretern der einzelnen Fraktionen einzusetzen. Dieser sollte den Katalog unter die Lupe nehmen und entscheiden, wie man weiter vorgehe. Doch bis man sich das erste Mal traf, sollte es dauern. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Zusammenkunft immer wieder, sodass das erste Treffen laut Ostenrieder erst vor wenigen Wochen stattfinden konnte.

Immerhin: Die Zeit bis dahin hatte man in der Verwaltung nicht ungenutzt verstreichen lassen. „Wir haben gemeinsam mit dem Bauhof geschaut, welche Maßnahmen Sinn machen und ohne Arbeitsgruppe erledigt werden können“, erklärt der Rathauschef. Bei einem Großteil ging es dabei um Beschilderungen. Auch einige Wege wurden bereits ertüchtigt. Dazu zählt beispielsweise die Strecke nach Hohenpeißenberg, wo der Feldweg mit Asphaltfräsgut instandgesetzt wurde. Dafür habe man bereits Lob von Radfahrern bekommen, freut sich der Bürgermeister. Auch der neue Radweg nach Birkland ist bereits in trockenen Tüchern (wir berichteten).

Arbeitskreis hat Maßnahmen unter die Lupe genommen

Im Mai ging nun der Arbeitskreis die komplette Liste durch, um zu entscheiden, welche Maßnahmen kurz-, welche langfristig oder welche auch gar nicht durchgeführt werden sollten. Schnell sollen vor allem die Beschilderungen und Markierungen angegangen werden. Wo der Radweg über asphaltierte Wirtschaftswege führe, werde das vom Bauernverband initiierte Piktogramm „Rücksicht macht Wege breit“ zum Einsatz kommen, so Ostenrieder. An der Ausfahrt der Unterführung zur Unterggstraße, sollen Schilder mit der Aufschrift „Achtung Radfahrer“ für mehr Sicherheit sorgen.

Auch der Weg am Gumpen war Thema in der Sitzung. Der soll zwar weiterhin von Radlern genutzt werden können, aber vorrangig Fußweg bleiben. „Ansonsten müssten wir die Geländer an den Brücken erhöhen.“ Hier weist ein Schild Radler künftig an, ihren Drahtesel zu schieben.

Eine Absage erteilte der Arbeitskreis dem Vorschlag der Experten, den Feldweg, der südlich von Ramsau abzweigt und zur Schnalzstraße führt, als Radweg auszuweisen. „Eine Querung der Bundesstraße an der Stelle wäre zu gefährlich“, so Ostenrieder.

Weitere Querungsinsel an der Schongauer Straße

Eine Verkehrsinsel soll dagegen am Ortseingang von Schongau kommend gebaut werden, um den Verkehr zu verlangsamen, kündigt der Rathauschef an. Eine solche Insel war in der Vergangenheit bereits schon einmal vorgesehen gewesen, aber 2017 vom Gemeinderat mit Blick auf die vorhandene Querungshilfe wenige Meter weiter wieder verworfen worden. Radfahrer, die aus der Lechstadt kommen, müssen an der Stelle die Seite wechseln, weil der Radweg endet. Auch für diesen sind Verbesserungen geplant, wenn auch mehr optischer Natur. So soll die Hecke entlang des Wegs entfernt und durch eine dornenfreie Variante sowie Bäume ersetzt werden.

Damit Radfahrer zumindest ortsauswärts auf der Münchener Straße sicherer unterwegs sind, soll dort ein Schutzstreifen markiert werden wie es ihn bereits an anderer Stelle gibt. „Leider reicht die Straßenbreite nicht, um das beidseitig zu machen.“ Geprüft wird noch, ob der Schutzstreifen in der Füssener Straße bis zum Kreuther Weg verlängert werden kann. Weil sich das Teilstück außerorts befinde, brauche es dafür eine Sondergenehmigung.

Ein Zukunftstraum bleibt die Brücke zwischen Wanderhofstraße und Herzogsägmühle. Zum einen würde der Bau mehrere Millionen Euro kosten, so Ostenrieder. Zum anderen sei durch den E-Bike-Boom die Entschärfung der Berg- und Talfahrt nicht mehr ganz so dringlich.

Das Zwischenfazit des Rathauschefs fällt jedenfalls positiv aus. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, findet Ostenrieder. Es seien viele kleine Maßnahmen, aber auch Kleinvieh mache Mist. „Wichtig ist, dass wir realistisch bleiben.“ Nicht jeder Wunsch lasse sich umsetzen.

Im Herbst wird die Arbeitsgruppe erneut zusammenkommen. Thema dann: die Fahrradabstellanlagen.

