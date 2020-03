In der Peitinger Ortsmitte gehen die Lichter aus - darum wird am Mittwoch der Strom abgestellt

Am kommenden Mittwochnachmittag gehen in der Peitinger Ortsmitte buchstäblich die Lichter aus. Rund 20 Gebäude werden mehrere Stunden ohne Strom sein – darunter das Peitinger Rathaus. Grund für den geplanten Blackout ist die große Baustelle am ehemaligen Barnsteiner-Gelände.

Peiting – Mit schwerem Gerät wird derzeit auf dem ehemaligen Barnsteiner-Gelände an der Poststraße gearbeitet. Dort soll bekanntlich binnen des nächsten Jahres ein großes Ärztehaus entstehen. Am kommenden Mittwoch rücken Mitarbeiter der LEW Verteilnetz an, um die große Baustelle in der Peitinger Ortsmitte mit Baustrom zu versorgen. Was bei kleineren Vorhaben geräuschlos über die Bühne geht, ist in diesem Fall allerdings mit größerem Aufwand verbunden.

„Das neue Geschäftsgebäude benötigt eine Baustromversorgung mit einer überdurchschnittlich hohen Anschlussleistung“, teilt LEW-Pressesprecherin Luisa Rauenbusch mit. Um diese ans Netz anschließen zu können, müssen deshalb Umbauarbeiten an der 20-kV-Mittelspannungsstation in der Poststraße durchgeführt werden. Das freilich geht nicht im laufenden Betrieb. „Dies macht leider eine Unterbrechung der Stromversorgung nötig“, so Rauenbusch. Betroffen sind laut Pressesprecherin etwa 20 Wohn- und Geschäftsgebäude im Bereich der Poststraße. Sie müssen während der Arbeiten von 13 bis 16 Uhr ohne Strom auskommen. Alle Eigentümer seien bereits über Hinweiszettel informiert worden.

Rathaus vom Stromausfall betroffen

Zu den betroffenen Gebäuden zählt auch das Rathaus am Hauptplatz. In der Verwaltung hat man sich bereits auf die stromlose Zeit vorbereitet. „Die Computersysteme müssen vorher geregelt heruntergefahren werden“, sagt Roman Riedl, der sich um die IT im Rathaus kümmert. Mit Problemen rechnet er nicht. Erst jüngst habe man diesen Fall im Rahmen einer Notfallübung geprobt. Weil auch die Telefone ohne Strom nicht mehr funktionieren, ist das Rathaus auf diesem Weg in der besagten Zeit nicht erreichbar. Gleiches gilt natürlich auch für den elektronischen Weg per Mail. „Ohne Computer geht heutzutage auch in der Verwaltung nicht mehr viel“, sagt Geschäftsleiter Stefan Kort. Mitarbeiter könnten deshalb Überstunden abbauen. Viele seien am Mittwoch allerdings ohnehin anderweitig beschäftigt, sagt Kort. In der Mittelschule werde an diesem Tag die Schulung der Schriftführer für die anstehende Kommunalwahl durchgeführt.

Schadensersatz für betroffene Geschäfte?

Alles andere als begeistert über den angekündigten Blackout ist Augenoptiker und Uhrmachermeister Markus Obermaier, dessen Geschäft in der Poststraße ebenfalls betroffen ist. „Für uns ist das natürlich blöd“, sagt er. Zwar werde man geöffnet haben, arbeiten sei aber nur eingeschränkt möglich. „All unsere Messgeräte benötigen Strom.“ Die bereits für Mittwochnachmittag vereinbarten Kundentermine müsse er absagen. „Eigentlich müssten wir dafür entschädigt werden“, fordert er. Schließlich handle es sich nicht um normale Arbeiten am Stromnetz.

Entspannt kann hingegen René Repper dem Mittwochnachmittag entgegenblicken. Zwar ist sein Telekommunikationsladen am Hauptplatz ebenfalls ohne Strom. „Aber wir haben am Mittwochnachmittag eh geschlossen.“ So heißt es für ihn nur, alle elektronischen Geräte im Vorfeld sauber herunterzufahren, um Schäden zu vermeiden.

Sparkassenhaus hängt an anderer Leitung

Auch im Sparkassenhaus, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle befindet, können Notfallpläne in der Schublade bleiben. „Unser Gebäude hängt laut LEW an einem anderen Stromkreis“, teilt Sparkassen-Pressesprecher Robert Christian Mayer auf Anfrage der SN mit. Die Filiale sei an diesem Tag nachmittags zwar ohnehin geschlossen, die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker stünden damit aber ganz normal zur Verfügung.

