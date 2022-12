Peiting: Inklusiver Spielplatz kommt später und wird viel teurer

Von: Christoph Peters

Der Spielplatz am Pfarrweg soll zu einem inklusiven Spielplatz ausgebaut werden. © Gemeinde

Eigentlich wollte die Gemeinde Peiting in diesem Jahr den vorhandenen Spielplatz am Pfarrweg mit Mitteln aus dem Sondertopf „Innenstädte beleben“ zum inklusiven Spielplatz ausbauen. Doch geworden ist daraus bislang nichts. Schuld an der Verzögerung sind unter anderem massiv gestiegene Kosten.

Peiting – Anfang des Jahres waren die Planungen bereits weit fortgeschritten. Zwar nicht wie ursprünglich überlegt am Hauptplatz, aber immerhin nicht weit davon entfernt am Pfarrweg sollte die Idee eines inklusiven Spielplatzes im Peitinger Ortszentrum umgesetzt werden. Rund 100 000 Euro wollte sich die Marktgemeinde die Aufwertung des vorhandenen Spielplatzes kosten lassen, 80 Prozent davon finanziert über den Sondertopf „Innenstädte beleben“, für den sich der Markt im Sommer zuvor erfolgreich beworben hatte. Weil auch die örtlichen Vertreter der Kirche, der das Grundstück gehört, die Pläne guthießen, zeigte sich Bürgermeister Peter Ostenrieder optimistisch, dass schon Ende 2022 die Peitinger das neue Angebot nutzen würden können.

Doch knapp ein Jahr später ist von den angekündigten neuen Spielgeräten nichts zu sehen. Das liegt zum einen daran, dass die Verhandlungen mit der Kirche sich länger hinzogen als gedacht. Erst im Juni sei man sich mit dem Bistum über die Zahlung einer „kleinen Pacht“ für die Nutzung des Grundstücks einig gewesen, erklärt Ostenrieder auf Nachfrage der SN.

Spielplatz soll nun 220.000 statt 100.000 Euro kosten

Für deutlich mehr Kopfzerbrechen sorgte allerdings eine weitaus größere finanzielle Hiobsbotschaft. Um an die Fördergelder zu kommen, musste die Gemeinde laut Rathauschef einen Landschaftsarchitekten mit der Ausarbeitung des Vorhabens beauftragen. Das habe man auch getan – mit dem Ergebnis, dass das Projekt plötzlich viel teurer zu werden drohte. Satte 220 000 Euro inklusive Planer-Honorar sollte die Umsetzung nun kosten und damit mehr als doppelt so viel wie ursprünglich kalkuliert.

Das lag nicht nur an der umfangreicheren Geräteausstattung, die dem Inklusionsgedanken mit Fünffach-Schaukel und großem Kletter- und Balancierparcours noch mehr Rechnung tragen sollte. Auch zusätzliche Bänke und Bepflanzungen auf einer insgesamt größeren Fläche waren nun vorgesehen. Dass man die Umsetzung laut vorgelegtem Entwurf auf zwei Bauabschnitte aufteilen könne und nicht beide auf einmal angehen müsse, war für Ostenrieder nur ein schwacher Trost. „So hatten wir uns das nicht vorgestellt.“

Regierung sagt höhere Förderung zu

Man suchte daraufhin das Gespräch mit der Regierung, schilderte das Dilemma, wonach das Projekt angesichts solch explodierender Kosten für die Gemeinde nicht zu stemmen sei. Mit Erfolg. Bei der Regierung stellte man in Aussicht, die zugesagten Mittel zu erhöhen und 80 Prozent der Gesamtsumme zu übernehmen – allerdings nur unter der Bedingung, dass die Gemeinde das Projekt in einem Rutsch umsetze.

Ein Angebot, dass Ostenrieder nicht ausschlagen wollte. Wegen der Kürze der Zeit, in der eine Zusage erfolgen musste, sei es allerdings nicht mehr möglich gewesen, den Gemeinderat einzubinden, erklärt der Rathauschef. „Ich hab’ das dann auf meine Kappe genommen.“ Die zusätzlich nötigen Mittel – es geht um rund 20 000 Euro – soll das Gremium im Rahmen des Haushalts 2023 bewilligen, der Anfang nächsten Jahres beschlossen wird. Geld, das aus Sicht des Rathauschefs gut investiert ist. „Wir müssen schauen, dass wir die Aufenthaltsqualität steigern.“ Gerade für die Einzelhändler sei es wichtig, dass „im Ort etwas los ist“.

Wenn alles klappe, könne der Spielplatz bis Ende 2023 stehen, blickt Ostenrieder voraus, der sicher ist: „Das wird ein Highlight.“

