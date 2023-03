Viel Lob für inklusives Spielplatz-Projekt: „Absolute Bereicherung für die Region“

Von: Christoph Peters

So sieht der Vorentwurf für den geplanten inklusiven Spielplatz am Pfarrweg in Peiting aus. Noch heuer soll der Bau über die Bühne gehen. © Freiraum Plan Gilching

Der Weg für den Bau eines inklusiven Spielplatzes in der Peitinger Ortsmitte ist endgültig frei: In seiner jüngsten Sitzung hat der Marktgemeinderat grünes Licht für das Projekt gegeben. Verwirklicht werden soll das Vorhaben, das im Gremium viel Lob erntete, noch heuer am Pfarrweg.

Peiting – „Was lange währt, wird endlich gut“: Mit diesen Worten kommentierte SPD-Fraktionschef Herbert Salzmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung die vorgestellte Planung für den neuen inklusiven Spielplatz. Tatsächlich hatte es gedauert, bis das Gremium das Vorhaben nun endgültig absegnen konnte. Bereits im Sommer 2021 war die Idee Teil der Vorschläge gewesen, mit denen sich die Gemeinde für das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ beworben hatte. Ursprünglich hatte man den Hauptplatz als Standort für den inklusiven Spielplatz im Auge, entschied sich aber schließlich aus Gründen der Verkehrssicherheit für die Aufwertung des vorhandenen Spielplatzes am Pfarrweg.

Doch aus einer schnellen Umsetzung wurde nichts. Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, musste die Gemeinde einen Landschaftsplaner mit dem Projekt betrauen, was sich in den Kosten niederschlug. Statt rund 100 000 Euro standen plötzlich gut 220 000 Euro für die Umsetzung in zwei Bauabschnitten im Raum. In Nachverhandlungen stellte die Regierung von Oberbayern schließlich weitere Fördergelder in Höhe von 80 Prozent der Gesamtsumme in Aussicht, sollte der Gemeinderat das komplette Projekt bewilligen (wir berichteten).

Spielplatz richtet sich an alle Altersgruppen

Das tat das Gremium nun einstimmig, nachdem Bürgermeister Peter Ostenrieder die genauen Details vorgestellt hatte. Demnach umfasst der erste Bauabschnitt unter anderem einen Wippbereich, zwei Familiensitzgruppen, eine Fünffach-Schaukel und einen Sandbereich mit unterfahrbarem Sandspieltisch. Ergänzt werden sie im zweiten Bauabschnitt durch ein weiteres Wippgerät, Baumbänke, ein Kletter- und Balancierparcours, ein inklusives Spielhaus sowie Holzdecks im Sandkasten. Zum Bau verwendet werden sollen dabei weitestgehend unbehandeltes Holz, sowie natürliche und recycelte Materialien. Die Auswahl der Geräte und die Gestaltung ist dabei so ausgelegt, dass der Spielplatz sich an junge, ältere und gehandicapte Menschen gleichermaßen richtet. „Das rote Karussell bleibt natürlich, das ist Kult“, betonte Ostenrieder. Für die Nutzung des Grundstücks zahlt die Gemeinde eine Pacht an die Pfarrpfründestiftung St. Michael.

Gemeinderäte zeigten sich begeistert

Im Gremium gab’s viel Lob für das Projekt. „Ich bin begeistert, da wurden viele gute Aspekte berücksichtigt“, sagte Susann Tabatabai-Schweizer (Grüne). Michael Deibler (CSU) sprach von einer „absoluten Bereicherung für die Region“, schließlich gebe es in der Umgebung viele integrative Einrichtungen, für die das neue Angebot sicher ein attraktives Ziel für Tagesausflüge sei. „Das tut uns in Peiting gut.“ „Sensationell“, fand auch Christian Lory (Unabhängige) das Konzept, welches nur einen Nachteil habe, wie er augenzwinkernd hinzufügte. „Meine Tochter wird künftig zwei statt eine Stunde zur Schule brauchen.“ Alexander Zila (Unabhängige) stimmte in das Lob ein, schlug vor, ein Wasserspiel in die Planungen aufzunehmen. Das nehme man mit, versprach der Rathauschef, wie auch die Idee für einen Trinkwasserspender, den Tobias Eding (SPD) anregte.

Dass das Geld für den Spielplatz aus ihrer Sicht gut investiert sei, daran ließ Stefanie Wörnzhofer (CSU) ebenfalls keinen Zweifel. Nicht nur müssten Peitinger Familien künftig nicht mehr in andere Orte fahren, wenn das Spielplatz-Angebot in der Marktgemeinde attraktiver werde. Auch die Gastronomie profitiere von der neuen Einrichtung, die Besucher ins Ortszentrum ziehe. „Das wird eine tolle Sache.“

