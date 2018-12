Die innere Heilung finden

Sie will andere Wege in der Hypnose gehen, sagt Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin Anita Deschler. Weg von dem, was man landläufig als „Showhypnose“ kennt. Die 57-Jährige setzt auf die Selbstheilungskräfte des Patienten, dem „Finden des inneren Heilers“.

Peiting/Altenstadt – Die Teilnehmer in den Workshops von Anita Deschler aus Altenstadt sind meist Frauen, zwischen 20 und 80 Jahren. Manche haben Erfahrung mit Autogenem Training oder Meditation, auch eine Schamanin war schon dabei, erzählte sie jetzt bei einer Veranstaltung der Volkshochschule (VHS) in Peiting. „Jede Gruppe hat eine eigene Dynamik, aber jede bleibt geschützt, denn es wird die Selbsthypnose auch ausprobiert“, sagt Deschler.

So auch dieses Mal: Nach dem Pressefoto schließt sich die Tür des Raumes. In ihrer Praxis in Altenstadt gibt sie gerne weiter Auskunft: Bevor sich Anita Deschler der Heilpraktikertätigkeit und Hypnosetherapie verschrieben hat, arbeitete sie 30 Jahre lang als Bauingenieurin. „Ich war vorher auf der total rationalen Seite“, sagt sie.

Aber das Leben hat eigene Wege. Jetzt hilft sie Erwachsenen mit Burn-Out, Tinitus, Migräne und Traumata, aber auch Kindern mit Ängsten oder Zwängen. Seit März ist Anita Deschler zertifiziert, die sogenannte Hypnose nach „Renartz“ anzuwenden, wofür sie 220 Stunden Theorie und Praxis nachgewiesen und Seminare besucht hat.

Dabei handelt es sich um die von Götz Renartz entwickelte „Zauberwiesenstrategie“, einer selbstorganisatorischen Hypnosestrategie. Sie ermöglicht es, einen Trancezustand hervorzurufen, der es erlaubt, eine direkte Verbindung zum Unbewussten einer Person zu schaffen. „Im VHS-Seminar gehen wir jedoch damit nicht derart in die Tiefe, dass wir an Traumata rühren“, erklärt Deschler. Oberste Regel sei, aus der Sicherheit heraus und nur auf der Seite des Lösungswegs zu arbeiten.

Als Beispiel nennt sie die Migräne, die eine Patientin einmal als Zwerg symbolisierte, der in ihrem Kopf herumhämmerte. „Damit wird gearbeitet, etwa, was der Zwerg braucht, um damit aufzuhören“, so die Hypnosetherapeutin. Manchmal tauche auch nur ein Dreieck auf – „was immer es auch ist, es kommt dabei zu Gefühlen und Emotionen, man weiß nur nicht, für was oder für wen das Symbol steht. Das ist aber egal, denn das Unterbewusste weiß ganz genau, was gemeint ist“, so Deschler, „Deshalb kommt es immer zu einer Lösung oder zum nächsten Lösungsschritt, wenn sich die Lösung erst entwickeln muss.“

Und wenn einmal etwas ins Stocken gerät: „Dann ist Zaubern erlaubt, wir sind ja auf der Zauberwiese.“ Seit die „Zauberwiesenstrategie“ vor 30 Jahren vom Mainzer Facharzt für Neurologie Götz Renartz (geboren 1942) als erste selbstorganisatorische und lösungsorientierte Hypnose-Therapie entwickelt und anerkannt wurde, hat sie sich auch in Eigentherapie bewährt. Von ihrem Unterbewusstsein sicher geschützt, werden eigene Stärken genutzt und angeborene Selbstheilungskräfte aktiviert, nicht nur zur Problemlösung, sondern auch zum Erreichen von Lebenszielen, wie Deschler ausführt.

Aus sich selbst heraus, ohne Fremdbestimmung oder Suggestionen. „Es wird nichts übergestülpt“, bestätigt Deschler, „diese Hypnose hilft zu erkennen und zu wissen. Um den gewünschten Erfolg zu haben, muss man dann aber vom Wissen auch ins Handeln kommen, um das Leben zum Besseren hin verändern zu können.“

