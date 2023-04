Kinderhilfe Oberland: Integrative Hortgruppe zieht zurück ins Forsthaus - ein Problem bleibt

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Zurück ins Forsthaus geht es im September für die Hortgruppe der Kinderhilfe Oberland, die derzeit noch in der ehemaligen Mädchenschule in Peiting untergebracht ist. Juraske wirbt für das Modell Hort © Hans-Helmut Herold

Zurück ins Haus der „Mutter-Organisation“ heißt es im Herbst für die Integrative Hortgruppe der Kinderhilfe in Peiting: Sie zieht von der ehemaligen Mädchenschule wieder ins Forsthaus.

Peiting – Es könnte alles so einfach sein. Wären da nicht immer mehr Kinder und immer weniger Platz. Ein Grund, warum eine der zwei Integrativen Hortgruppen der Kinderhilfe Oberland im September wieder umzieht. Die Gruppe, die im Kindergarten an der Untereggstraße untergebracht ist, bleibt bestehen. Der „Integrative Hort im Schulhaus“, aktuell noch untergebracht in der ehemaligen Mädchenschule in Peiting, muss allerdings umziehen. Die Mittelschule Peiting braucht die Räumlichkeiten in dem benachbarten Gebäude wieder, das als Schulgebäude genutzt wird. Für die Hortgruppe geht es deshalb zurück ins Forsthaus.

Woher aber dort den Platz nehmen? „Das war super, wir mussten keine Gruppe rausschmeißen“, so Christiane Juraske. Sie ist bei der Kinderhilfe Oberland für die Horte zuständig. Denn die eine Gruppe, die jetzt Platz für den Hort machen muss, war die Kindergartengruppe der Gemeinde Peiting, die wegen Platzmangels ins Fortshaus ausgelagert worden war (wir berichteten). „So konnten wir alle Kinder im Forsthaus-Kindergarten weiter versorgen“, zeigt sich Juraske erleichtert, dass der Umzug keine „Opfer“ fordert.

Hortplätze in Peiting wenig nachgefragt

Für den Träger, die Kinderhilfe Oberland, sei die Rückkehr ins Forsthaus kein Problem, schildert Juraske. „Für das Personal ist es manchmal einfacher, wenn die Gruppen in einem Haus sind.“ Sprich: Träger des Kindergartens im Forsthaus ist die Kinderhilfe Oberland, jetzt zieht der Hort zurück ins Haus der „Mutter-Organisation“.

Mit einem Problem hat die Kinderhilfe Oberland allerdings noch zu kämpfen: Im Gegensatz zu den anderen Hort-Angeboten in Weilheim, Penzberg und Polling, ist die Nachfrage nach Hort-Plätzen in Peiting und Peißenberg gedämpft. Will heißen: Der Raum Weilheim ist bestens gebucht. In Peiting und Peißenberg hakt’s.

Zur Erklärung: Die Belegung in Sachen Hort ist klar geregelt. Auf zehn Regel-Kinder kommen fünf „integrative Kinder“. Alleine das Problem ist: „Wir haben hier immer genügend Inklusionskinder. Es fehlt an den Regel-Kindern“, schildert es Christiane Juraske.

Warum ist das so? Juraske sieht das Problem vor allem darin, dass sich die Offene Ganztagsschule zu einem ernsthaften Konkurrenten zum Hort-Konzept entwickelt hat. Zwar seien hier im Vergleich zum Hort auch angelernte Angestellte im Einsatz – im Hort sind es Fachkräfte. Aber: Die OGTS – in Peiting ebenfalls in der Trägerschaft der Kinderhilfe Oberland – ist dafür auch kostenlos.

Juraske wirbt für das Modell Hort

Juraske wirbt für das Modell Hort: „Wir bieten Qualität für Geld, aber das ist es vielen Eltern nicht wert“, bedauert Juraske. Vor allem für berufstätige Eltern biete der Hort einen entscheidenden Vorteil: Durch das Hort-Personal kann ein Großteil der Schulferien betreuerisch abgedeckt werden. Die OGTS ist in dieser Zeit im Gegenzug geschlossen.

