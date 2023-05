Peiting ist Spitzenreiter bei den Kita-Gebühren

Von: Christoph Peters

Viel Geld hat die Marktgemeinde Peiting in den Bau des neuen Kindergartens an der Jägerstraße investiert. Nun steigen die Gebühren für die Eltern. © Hans-Helmut Herold

Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder in den Peitinger Kitas ab 2024 deutlich mehr bezahlen als bisher. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. So soll das Millionen-Defizit gesenkt werden, das den Haushalt der Gemeinde belastet.

Peiting – Dass die Marktgemeinde in Sachen Kitas an der Gebührenschraube drehen würde, hatte sich bereits bei der Verabschiedung des Etats Anfang Mai angekündigt. Nicht nur heuer, sondern auch in den nächsten Jahren klafft ein großes Loch im Verwaltungshaushalt, weshalb der Gemeinderat bereits eine Reihe von Steuererhöhungen auf den Weg gebracht hat. Einen nicht unerheblicher Teil des Defizits machen dabei die Kosten für die Kinderbetreuung aus. Jährlich wendet der Markt laut Kämmerei allein für seine Kindergärten 1,6 Millionen Euro und die Krippe 1,7 Millionen Euro auf. Dazu kommen die Defizitausgleichszahlungen in Höhe von 925 000 Euro an die freien Träger, die Kindergärten in Peiting betreiben. Freilich fließt ein Teil davon als staatliche Zuschüsse zurück, trotzdem bleibt nach deren Abzug ein großes Defizit übrig, das sich im Fall der Kindergärten auf rund 1,1 Millionen Euro beläuft. Nur rund 51 000 Euro davon werden durch die Kindergartengebühren aufgefangen. Ähnlich groß ist das Defizit, das der Betrieb der Krippe verursacht. Weil die Elternbeiträge hier deutlich höher sind, belaufen sich die Einnahmen aktuell auf rund 200 000 Euro.

Anteil der Elternbeiträge am Defizit soll 15 Prozent betragen, schlägt die Kämmerei vor

Künftig, so lautete der Vorschlag der Kämmerei, soll der Anteil der Elternbeiträge am Defizit 15 Prozent betragen. Besonders bei den Kindergärten fällt die Steigerung entsprechend deutlich aus. Von 137 Euro für eine Betreuungszeit von sieben Stunden klettert die monatliche Gebühr um rund 50 Prozent auf 206 Euro. Allerdings: Komplett zahlen müssen Eltern diesen Betrag nicht, denn seit 2019 beteiligt sich der Freistaat mit 100 Euro an den monatlichen Kosten. Rechne man dies ein, liege man bei den Gebühren unter jenen vor Einführung des Zuschusses, sagte die stellvertretende Kämmerin Simone Weber. Für den gleichen Buchungszeitraum mussten damals 123 Euro bezahlt werden. Die Mehreinnahmen durch die Erhöhung belaufen sich auf rund 200 000 Euro.

Moderater fällt die Steigerung der Krippengebühren aus

Etwas moderater fällt die Steigerung der Krippengebühren aus. Hier sinken die Beiträge für die ersten drei Buchungskategorien sogar leicht. Teurer wird’s erst, wer sein Kind länger als sechs Stunden betreuen lässt. Unterm Strich sei mit Mehreinnahmen von rund 72 000 Euro zu rechnen, so Weber. Die Rabatt-Regelung für Geschwisterkinder bleibt bestehen, weg fällt künftig, dass unter dreijährige Kinder, die im Kindergarten betreut werden, den 1,5-fachen Satz zahlen. Gelten sollen die neuen Gebühren erst ab 2024 und nicht schon zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September, um Eltern und freien Trägern Zeit zu geben, sich auf die Änderung einzustellen, hieß es vonseiten der Verwaltung.

Weil auch Letztere betroffen sind – die freien Träger wenden die gemeindlichen Gebührensätze an – seien alle Elternbeiräte um Stellungnahme gebeten worden, berichtete Geschäftsleiter Stefan Kort. Negativ habe sich der Caritas-Kindergarten St. Michael geäußert. So würde der 100-Euro-Zuschuss durch die Erhöhung ad absurdum geführt, lautete die Kritik. Auch das hohe Defizit der gemeindlichen Einrichtungen wegen des besseren Personalschlüssels und dem Neubau sei bemängelt worden.

Gebühren steigen: „Uns bleibt aber nichts anderes übrig.“

Tatsächlich sei der Anstellungsschlüssel der Gemeinde besser, „wir müssen aber auch alle Kinder aufnehmen“, so Kort. Obwohl der Caritas-Kindergarten in dieser Beziehung schlechter aufgestellt sei, sein Gebäude mietfrei nutzen könne, bleibe auch hier ein Defizit von 50 000 Euro, von dem die Gemeinde 45 000 Euro zahle. Mit den Mehreinnahmen an Gebühren ließe sich eine bessere personelle Ausstattung und ein höherer Zuschuss zu den Verwaltungskosten finanzieren, betonte Kort, der zudem daran erinnerte, dass Eltern vor 2019 ohne 100-Euro-Zuschuss hatten auskommen müssen und es schon bei der Einführung die Frage gewesen sei, ob es nicht sinnvoller wäre, das Geld den Kommunen für das Personal zukommen zu lassen. Er verstehe jedoch den Aufschrei, wenn in diesen Zeiten die Gebühren steigen. „Uns bleibt aber nichts anderes übrig.“

„Wir katapultieren uns damit an die Spitze im Landkreis“

Das sah nicht jeder so, wie sich in der folgenden Diskussion zeigte. „Wir katapultieren uns damit an die Spitze im Landkreis“: Christian Lory (Unabhängige) hatte schon in der Haushaltssitzung keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Anhebung der Kita-Beiträge für falsch halte. Dies bekräftigte er auch in der jüngsten Sitzung noch einmal. Kinderbetreuungsplätze vorzuhalten, sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinde im Gegensatz zu Sporteinrichtungen, erinnerte Lory. Was den 100-Euro-Zuschuss angehe, müsse er ausnahmsweise einmal die CSU loben. Sie habe damit erkannt, wie wichtig Chancengleichheit und niedrige Zugangsschwellen zu Kitas seien. „Wenn wir den jetzt de facto abschaffen, ist es nicht der richtige Weg.“ Die Kosten für die Gesellschaft kämen auf Dauer höher als die Einsparungen. Zuvor hatte Norbert Merk (CSU) die Staatsregierung dafür kritisiert, dass sie das Geld aus dem Gute-Kita-Gesetz „mit der Gießkanne“ an die Eltern ausgeschüttet habe, statt in die Qualität der Einrichtungen zu investieren. Bürgermeister Peter Ostenrieder (CSU) verwies darauf, dass Eltern, die sich die Beiträge nicht leisten könnten, Anspruch auf Unterstützung durch das Landratsamt hätten.



Andere Gemeinden werden vermutlich nachziehen

Claudia Steindorf (SPD) gab zu bedenken, dass man auch mit der Erhöhung weiter ein hohes Defizit habe. Sie gehe zudem davon aus, dass andere Gemeinden nachziehen werden. Dies konnte der Rathauschef bestätigen, der von entsprechenden Gesprächen mit Amtskollegen aus den großen Kommunen des Landkreises berichtete. „Die warten nur auf den Beschluss aus Peiting.“ Er gehe deshalb davon aus, dass man nicht lange allein an der Spitze bei den Gebühren liegen werde.



Hermann Mödl (BVP) hielt die Erhöhung für „vertretbar“ angesichts des „super Angebots“, das man in Peiting habe. Auch Andreas Barnsteiner (BVP) fand, „das muss es den Eltern wert sein“. Auch wenn das heiße, vielleicht auf etwas anderes verzichten zu müssen. Marion Gillinger (ÖDP) sah ebenfalls keine Alternative zur Anpassung der Kita-Gebühren: „Es geht nicht anders.“

Am Ende wurde die Gebührenerhöhung mit breiter Mehrheit beschlossen.

