Peitings Fußballer bekommen Umkleiden - wer sie baut, überrascht

Noch rollt kein Ball auf den neuen Fußballplätzen in der früheren Peitinger Kiesgrube, Anfang Juni aber soll das Warten für die Sportler endlich ein Ende haben. Was dann noch fehlen wird, sind Umkleidekabinen. Für den letzten Baustein gibt es jetzt eine durchaus überraschende Lösung.

Peiting – Als im vergangenen Jahr die Bagger in der ehemaligen Kiesgrube anrollten und die Arbeiten an den beiden neuen Fußballplätzen begannen, wollte es manch einer immer noch nicht recht glauben, dass der Traum vom neuen Trainingsgelände endlich Realität werden sollte. Kein Wunder, schließlich hatte sich das Projekt jahrelang verzögert. Trainieren dürfen die Peitinger Kicker zwar immer noch nicht auf dem neuen Grün. Bis Juni soll die ausstehende Abnahme der Arbeiten aber endgültig über die Bühne sein, dann darf endlich der Ball rollen.

Fehlen zum vollkommenen Glück nur noch adäquate Umkleidekabinen. Für deren Bau sollten eigentlich die Fußballer selbst verantwortlich zeichnen. So sei es immer abgesprochen gewesen, sagte Bürgermeister Michael Asam am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Doch daraus wird nichts. Bei einem Gespräch mit den Verantwortlichen der Fußball-Abteilung hätten diese mitgeteilt, dass die FA das Projekt nicht stemmen könne, sagte Asam. „Es fehlen ihnen sowohl die Fachleute unter den Mitgliedern, als auch die finanziellen Möglichkeiten.“

So verfügt die FA laut Kämmerer Christian Hollrieder über keine Rücklagen und kann monatlich maximal einen Betrag von 750 Euro aufbringen. Der TSV habe angeboten, 50 000 Euro als Zuschuss beizusteueren und weitere 50 000 Euro als Darlehen an die FA auszureichen. Den Rest müsste die Gemeinde schultern. „Wir reden hier nicht von einem Bagatellbetrag“, sagte Asam, der Baukosten von rund 400 000 Euro nannte.

Was also tun? Letztendlich bleibe nur eine Lösung, sagte Asam. Die Gemeinde baue auch die Umkleiden und verpachte das Trainingsgelände komplett an den TSV. Bauwagen oder andere Provisiorien kämen nicht in Frage, betonte der Rathauschef. Schließlich habe man 1,4 Millionen Euro für die Plätze ausgegeben. „Da brauchen wir vernünftige Umkleiden.“

Pacht zu niedrig?

Darin waren sich auch die Gemeinderäte einig, wenngleich manch einer kräftig schlucken musste ob der neuen Entwicklung. „Ich sehe das kritisch, aber wir sind an einem Punkt, wo wir nicht mehr zurückkönnen“, sagte Alfred Jocher (Unabhängige). Er forderte zu prüfen, ob eine Holzbauweise günstiger käme, was Asam zusicherte. Auch kritisierte Jocher, dass die angesetzten 10 000 Euro Pacht pro Jahr für den Unterhalt nicht reichen dürften. Er schlug zudem vor, erst einmal den Betrieb abzuwarten, doch damit stand er allein auf weiter Flur. „Wenn wir warten, wird es nur teurer“, sagte Hermann Mödl (BVP).

Jocher wunderte sich außerdem, weshalb der vorliegende Entwurf zwei Schiedsrichter-Kabinen enthalte, obwohl nur ein Trainingsbetrieb vorgesehen sei. „Wir wollen zukunftssicher bauen“, antwortete Asam, außerdem seien Ausweichmöglichkeiten nicht verkehrt. „Es ziehen sich dort Frauen und Männer um.“

Wenn man dem TSV schon mit den Umkleiden entgegenkomme, dann solle man die Chance nutzen, mit dem Verein über sein Gelände an der Schloßberghalle zu reden, regten indes die SPD-Räte Gunnar Prielmeier und Alexander Zila an. „Wir brauchen dort Parkplätze für das neue Jugendzentrum.“

Der Beschluss fiel schließlich gegen zwei Stimmen. Als nächstes soll nun die Planung verfeinert werden, damit 2020 gebaut werden kann.

Lesen Sie auch:

Vier große Brocken beschäftigen Rottenbuch. Das wurde bei der Bürgerversammlung deutlich. Vor allem ein Thema treibt um.

Ein schwerer Unfall hat sich bei Peiting ereignet. Ein Motorradfahrer (28) aus Landsberg kollidierte frontal mit einem Milchlaster - und schwebt in Lebensgefahr.