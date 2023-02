Kein Feuerwerk mehr an Silvester? Peitinger Gemeinderat trifft Entscheidung zu Böller-Verbot

Von: Christoph Peters

Groß waren die Müllberge an und nach Silvester in Peiting. Doch ein Böllerverbot ist erstmal vom Tisch. © Archiv

Groß war der Ärger nach der Silvesternacht in Peiting über den hinterlassenen Feuerwerks-Müll. So groß, dass der Bürgermeister als Ultima Ratio ein Böller-Verbot ins Spiel brachte. Jetzt hat sich der Marktgemeinderat mit dem Thema befasst. Am Ende stand eine eindeutige Entscheidung.

Peiting – Ordentlich krachen ließen es die Peitinger in der vergangenen Silvesternacht. Nach zwei wegen Corona eher ruhigen Jahreswechseln wurde 2023 lautstark mit Böllern und Raketen begrüßt. Wie groß der Nachholbedarf in Sachen Feuerwerk war, zeigte sich am nächsten Tag. Im ganzen Ort lagen die Überreste der abgebrannten Pyrotechnik herum. Noch Tage später war der Bauhof mit Aufräumen beschäftigt.

Dass viele ihren Müll nicht selbst entsorgten, sondern die Arbeit anderen überließen, habe bei vielen Bürgern für Ärger gesorgt, blickte Rathauschef Peter Ostenrieder in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zurück.

Auch ihm selbst stank es gewaltig. Man dürfe sich nicht wundern, wenn man sich demnächst im Gemeinderat über ein Feuerwerk-Verbot unterhalte, ließ Ostenrieder angesichts der Müllberge nach der Silvesternacht gegenüber der Heimatzeitung verlauten.

Genau darum ging es nun am Dienstag. Schnell stellte sich heraus: Ein Böller-Verbot für den Ort auszusprechen, klinge einfacher, als es ist. Zwar können Gemeinden per Allgemeinverordnung unter bestimmten Bedingungen das Abbrennen von Pyrotechnik untersagen, etwa wenn es darum geht, besonders brandempfindliche Gebäude zu schützen oder es sich um dicht besiedelte Gebiete handelt. Nur die Vermüllung zu verhindern, sei dagegen kein Grund, der rechtlich ein Verbot rechtfertige, lautete die Einschätzung der Verwaltung. Hinzu komme noch ein weiteres Problem, wies Ostenrieder hin. „Wir können es nicht kontrollieren.“ Schließlich habe die Polizei in der Silversternacht anderes zu tun, als für die Einhaltung eines Feuerwerk-Verbots zu sorgen.

Leiber Kampagne als Verbotskeule

Statt auf die Verbotskeule zu setzen, schlug der Rathauschef vor, es vor der nächsten Silvesternacht noch einmal mit einem „nachdrücklichen Aufruf“ an die Bürger zu versuchen, auf das Böllern zu verzichten oder zumindest die Überreste zu entsorgen. Damit sah der Bürgermeister auch keinen Grund mehr, die ebenfalls im Raum gestandene Idee für ein öffentliches Feuerwerk durch den Markt weiter zu verfolgen.

Im Gemeinderat teilte man die Einschätzung der Verwaltung, dass der Gemeinde in dem Fall rechtlich die Hände gebunden seien. Ebenso einig war man sich, dass es mit Rücksicht auf die Tiere, die Umwelt, den Müll und den Ressourcenverbrauch viele Gründe gebe, auf das Böllern zu verzichten, wie Michael Deibler (CSU) deutlich machte. „Viele wollen es aber auch, wir können nicht alles verbieten.“ Hier sei die Bundesregierung gefragt. Wenn, dann helfe es nur, gleich den Verkauf ganz zu untersagen, hakte Herbert Salzmann (SPD) ein.

Als Feuerwerk-Fan outete sich Stefanie Wörnzhofer (CSU). Sie gab zu bedenken, dass ein Verbot im Ort dazu führen würde, dass sich die Silvesterfeiern nach draußen verlagern und der Dreck verstärkt auf den Feldern lande. „Dann haben die Bauern wieder das Problem.“

Absage für gemeindliches Feuerwerk

Susann Tabatabai-Schweizer (Grüne) griff Ostenrieders Vorschlag für einen Aufruf auf und warb für eine Kampagne in den sozialen Medien und mit Plakaten. Nicht jeder wisse, welche Folgen die Böllerei für die Tiere habe. Eine „gute Idee“ fand das Marion Gillingner (ÖDP). „Ein Verbot wäre ein zahnloser Tiger.“ Mit Anreizen zu arbeiten, hielt auch Christian Lory (Unabhängige) für klüger. Auch ein großes öffentliches Feuerwerk konnte er sich vorstellen, allerdings sei die Gemeinde dafür der falsche Ansprechpartner. Vielleicht aber ließe sich gemeinsam mit Vereinen eine Veranstaltung auf die Beine stellen.

Dass es an einer solchen in Peiting an Silvester fehlt, betonte Andreas Schmid. Als der BVP-Rat seine Idee eines „Winterfamilienfestes“ im Eisstadion mit Lasershow präsentierte, bremste ihn allerdings sogleich der Bürgermeister. Die Idee sei gut, er sehe aber wie Lory die Gemeinde nicht als Veranstalter. „Das ist eine klassische Aufgabe für die Vereine.“

Am Ende folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung und erteilte dem Feuerwerks-Verbot einstimmig eine Absage.

