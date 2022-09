Kindergartenjahr startet in Peiting: Mehr Plätze, trotzdem müssen einige Familien bis zur Eröffnung des Neubaus warten

Von: Elena Siegl

© IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Nachfrage nach Kindergartenplätzen in Peiting ist enorm. Die Kapazität in den Einrichtungen wurde erhöht - trotzdem mussten einige Familien vertröstet werden.

Peiting – Bereits im Frühjahr hatte sich abgezeichnet, dass in Peiting ab September mehr Kinder in den Kindergarten gehen wollen, als Plätze vorhanden sind. Zwar hatte man in der Marktgemeinde damals gehofft, dass mancher seine Bewerbung noch zurückzieht. Diese Erfahrung hatte man in den vergangenen Jahren gemacht. Nun, zum Start des neuen Kindergartenjahrs steht allerdings fest, dass leider tatsächlich nicht alle Kinder untergebracht werden können, die angemeldet wurden. „Der neue Kindergarten ist noch nicht fertig“, erklärt Verwaltungsmitarbeiter Wolfgang Schweiger.

Einige Eltern hätten sich zum Glück vertrösten lassen, ihre Kinder bis zur Eröffnung anderweitig zu betreuen, so Schweiger. Wann genau der neue Kindergarten in Betrieb geht, darauf möchte er sich nicht festlegen. Aber letztendlich gehe es um ein paar Monate, die sieben bis acht Kinder nun noch abwarten müssten. Im neuen Kindergarten sei ihnen ein Platz sicher. Die gesamte Situation dürfte sich durch die neue Kindertagesstätte also entspannen.

Zehn zusätzliche Kindegartenplätze wurden in Peiting geschaffen

Tatsächlich habe man in Peiting alles versucht, um allen Kindern schon ab September in den bestehenden Einrichtungen eine Aufnahme zu ermöglichen, sagt Schweiger. So wurden die Kapazitäten so weit wie möglich erweitert. Rund zehn zusätzliche Plätze seien dadurch - in Absprache mit den jeweiligen Kindergärten - geschaffen worden. Selbst im Rathauskindergarten, der von Haus aus eher beengt sei, wurden drei Kinder mehr als üblich aufgenommen, nennt Schweiger als Beispiel. Mehr sei nicht zu vertreten.

Obwohl Erzieher überall gesucht sind, sei man immerhin in Sachen Personal in allen gemeindlichen Kindergärten aktuell „sehr gut aufgestellt“, so Schweiger. Trotzdem müsse man bei der Aufstockung der Kindergartenplätze freilich darauf achten, dass der Personalschlüssel eingehalten wird. Denn passen zu wenig Erzieher auf zu viele Kinder auf, könnten auch staatliche Zuschüsse gestrichen werden. „Das wollen wir nicht riskieren.“

Kindergartenplätze: Nachfrage in Peiting wird wohl weiter steigen

In der Marktgemeinde geht man davon aus, dass die Nachfrage nach Kindergartenplätzen in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Zwar hätten sich die Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren nicht groß verändert, so Wolfgang Schweiger, allerdings sei ein Zuzug zu verzeichnen. „Es ziehen mehr Familien mit kleinen Kindern nach Peiting, als wegziehen“, fasst er es zusammen. Mit dem Neubau sei man dafür aber künftig gut gewappnet.

Dass es heuer wegen der Ukraineflüchtlinge mehr Kindergartenplatz-Bedarf gibt – diese Überlegung gab es auch im Frühjahr – könne laut Schweiger nicht festgestellt werden. Zwar seien auch in Peiting viele Menschen aus der Ukraine untergekommen – genaue Zahlen gebe es aus Datenschutzgründen vom Landratsamt allerdings nicht. Und die Nachfrage in Sachen Kindergarten würde sich dennoch in Grenzen halten.

