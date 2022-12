Kirche geht bei Jugendarbeit neue Wege: „Wir wollen in den Alltag hineingehen“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Barbara Edinger ist die Jugendreferentin der evangelischen Kirchengemeinde in Peiting. Sie unterstützt Kinder in Schulen und Kindergärten – in der Jugendarbeit beschreitet die Kirche dort neue Wege. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Jugendgruppe war gestern. Die evangelische Kirche Peiting geht jetzt neue Wege – und zwar in die Kindergärten und Schulen hinein. Barbara Edinger vermittelt dort nicht nur fromme Werte, sondern Lebensfreude. Das wird dankbar angenommen.

Peiting – Was macht eine Beauftragte für Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirche denn eigentlich so? Da könnte man jetzt an jemanden denken, der Gitarre klampfend im Pfarrhaus sitzt, mit einer Kinderschar christliche Lieder singt, eine Bibelgeschichte vorliest und Weihnachtssterne bastelt. Na gut, das mit dem Basteln: Das gibt’s mit Barbara Edinger trotzdem. Aber für alle. Wir besuchen die Referentin für Kinder- und Jugendarbeit bei ihrem Einsatz in der Alfons Peter Grundschule in Peiting.

Dort schnippeln Drittklässler fröhlich lachend aus Zeitschriftenbergen Buchstaben aus und kleben ihre Namen und lustige Wörter. Beim nächsten Mal werden in der Schulküche Plätzchen gebacken, verspricht Edinger. Jubel.

Edinger stellt klar: Sie ist keine Aushilfslehrerin, es geht hier nicht um einen erzieherischen Auftrag. Edinger ist zwar Sportlehrerin, unterrichtet unter anderem am Welfen-Gymnasium in Schongau. Ihren Einsatz an Peitings Grundschulen und in Kindergärten verstehen sie und ihr Arbeitgeber Kirche jedoch als „Zuckerl, als Unterstützung und Hilfe“ für die Kinder im stressigen Schulalltag.

An beiden Peitinger Grundschulen unterstützt sie mit ein paar Stunden in der Woche ukrainische Kinder, aber auch Schüler, die in diesen Unterrichtsstunden einfach mal eines bekommen: eine Extra-Portion Lebensfreude.

Und das wird dankend angenommen. Beim Besuch in der Alfons Peter Grundschule in Peiting sehen wir ausnahmslos lachende Kinder, die ganz offensichtlich mit Feuereifer dabei sind. Auch Rektorin Ursula Dölling schaut vorbei, lächelt. „Wir sind total froh, dass wir diese Unterstützung haben.“ Und auch von Peter Schmid, Rektor der Lentner Grundschule, gibt es viel Lob.

Erst wurde Helferkreis Asyl finanziell unterstützt, jetzt sind es die Kinder

Die Idee hinter der Idee: „Wir wollten nicht warten, bis die Kinder in die Kirche kommen. Wir wollten in den Alltag hineingehen.“ Das bestätigt auch Pfarrerin Brigitte Weggel. „Wir als Kirche gehen raus, um zu helfen“, erklärt sie. Übrigens nichts Neues: Bereits in der Zeit, als die Asylhelfer noch sehr aktiv in Peiting waren, hatte die evangelische Kirche Mitarbeiter-Stunden für die Unterstützung des Helferkreises finanziert.

Jetzt sind es die Kinder, die Hilfe benötigen. Klar, in der Pandemie, da ist bei den Schülern vieles untergegangen, was Schule ausmacht. Neuen Stoff pauken ausschließlich mit den genervten Eltern zuhause: das hat Lücken und Frustration hinterlassen. Barbara Edinger ist wie ein Engel, der in der Schule auftaucht. Es sind die Stunden, in denen keinem Lehrplan gefolgt werden muss. Schule soll einfach mal nur eines: Spaß machen.

Die Investition der evangelischen Kirchengemeinde Peiting erreicht so nicht nur einen kleinen Kreis der Gemeindeglieder, sondern einen ganzen Ort. In der Unterrichtsstunde, die wir besuchen, sitzen Kinder aller Konfessionen und freuen sich über eine Dreiviertelstunde Förderung, die am Freude-Hebel ansetzt.

In Kindergärten gibt sie als Jugendreferentin mit entsprechendem Trainerschein Entspannungskurse. „Ich helfe den Kindern, sich zu entspannen, gebe ihnen spezielle Werkzeuge an die Hand, damit das klappt.“ Will heißen: Muss ein Problem bewältigt werden, „dann erkläre ich, dass das oft gar nicht so groß ist, wie es scheint“.

Ukrainischen Kindern hilft sie in ihrer Funktion in speziellen Förderstunden, in die Spur zu kommen.

Barbara Edinger hat außerdem ein Projekt angeschoben, das sich im Laufe der Zeit im Ort etablieren soll: Sie ist gerade dabei, Lese-Paten für Peitinger Kinder zusammenzutrommeln. Die Idee dahinter: Freiwillige – oft Senioren – lesen mit Schülern im kleinen Kreis. „Das soll eine Institution werden“, hofft Edinger, etwas Bleibendes zu schaffen. Für die Kinder sei eine solche Lese-Patenschaft eine Bereicherung, sagt sie wohlwissend als vierfache Mutter.

Erste Resonanz fällt positiv aus

Tatsächlich fällt eine erste Resonanz bisher durchwegs positiv aus: Schon sechs Frauen und ein Mann haben sich gemeldet. „Es gibt echt total schöne Ansätze. Zum Beispiel hat sich eine Frau gemeldet, die selber keine Enkel hat, aber etwas für Gesellschaft machen möchte.“

Auch Bücherei-Leiterin Margit Kees konnte für das Lesepaten-Projekt Edingers begeistert werden und will in den Schulen künftig mit einem Lese-Koffer die Lust aufs Lesen fördern. Auch andere Senioren lesen bereits in den Grundschulen, die Sache nimmt Fahrt auf

„Es ist echt sehr positiv, dass man doch noch etwas bewegen kann, wenn man etwas penetrant wird und sich auf etwas fokussiert.“ Penetrant ist hier wohl eigentlich der falsche Begriff. Tatsächlich kommt Barbara Edinger nicht nur bei den Kindern so positiv und anpackend rüber, dass man ihr wohl kaum etwas abschlagen könnte.

Mit dem Lesepaten-Projekt kann Edinger etwas auf die Beine stellen, das auch über ihren Angestelltenvertrag bei der evangelischen Kirche hinaus geht. Der ist nämlich befristet und läuft in eineinhalb Jahren aus. Die Stelle wird von der evangelischen Landeskirche nicht mehr nachbesetzt. Und trotzdem bleibt so, wie es jetzt aussieht, nicht nur in Sachen Lesepaten etwas Gutes von Edingers Engagement für die Kinder von Peiting zurück.

