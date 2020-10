Peitinger Kita verzichtet wochenlang auf Maskenpflicht für Eltern - Gemeinde spricht von Missverständnis

Eltern, deren Kind den gemeindlichen Rathauskindergarten in Peiting besucht, müssen beim Bringen und Abholen eine Maske tragen. Im Therese-Peter-Haus für Kinder war von einer Mundschutzpflicht dagegen bislang keine Rede, dabei sieht sie der Rahmenhygieneplan des Freistaats vor. Die Gemeinde spricht von einem Missverständnis.

Peiting – Morgens um 8 Uhr geht es hektisch zu im Therese-Peter-Haus für Kinder. In der gemeindlichen Einrichtung ist Rush Hour. Eltern und Großeltern drängen in die Garderoben von Kindergarten und Krippe, an der Hand Sohn, Tochter oder Enkelkind, die mal mehr, mal weniger ausgelassen dem neuen Kitatag entgegenfiebern. Und obwohl es so eng zu geht, eine Mund-Nase-Maske trägt kaum jemand. Doch wie kann das sein in einer Zeit, in der jeden Tag steigende Infektionszahlen die Sorge vor einer zweiten Welle schüren und in der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin über die Ausweitung der Maskenpflicht auf öffentliche Plätze diskutieren?

Rund 100 Kinder besuchen täglich die Einrichtung

Tatsächlich habe man bislang den Eltern keine Maske beim Bringen und Abholen der Kinder vorgeschrieben, sagt Anika Auhorn. Sie ist Leiterin des Therese-Peter-Hauses für Kinder, das mit rund 50 Krippen- und 50 Kindergartenplätzen die größte Kita im Ort ist. „Uns war wichtig, dass die Kinder die Gesichter und Mimik der Eltern sehen.“ Statt der Maskenpflicht setzte man auf Abstandsregeln. Nur vier Familien hätten deshalb gleichzeitig den Garderobenbereich betreten dürfen, um die nötige Distanz zu wahren, erklärt Auhorn. Was in der Krippe, wo jede Gruppe ihren eigenen Bereich hat, noch einigermaßen funktionierte, habe sich beim Kindergarten, der nur über eine Garderobe verfüge, mittlerweile als „nicht durchführbar“ erwiesen, räumt die Einrichtungsleiterin ein. Am Montag habe man deshalb beschlossen, die Regeln zu ändern und künftig auf einer Maskenpflicht für Eltern zu bestehen.

Änderung am Rahmenhygieneplan wurde nicht umgesetzt

Eine Einsicht, die spät kommt, denn eigentlich schreibt der Rahmenhygieneplan des Freistaats bereits seit 1. September vor, dass „Eltern eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Einrichtung zu tragen haben, wenn sie das Kind bringen oder holen“. Das bestätigt auch Peitings Geschäftsleiter Stefan Kort, der von einem Missverständnis spricht. Im alten Rahmenhygieneplan, der bis Ende August gegolten habe, sei eine Maske nicht zwingend vorgeschrieben gewesen. Die Einrichtungsleiterin habe zwar die neue Regelung gelesen, habe aber irrtümlich angenommen, dass die generelle Maskenpflicht erst ab einer höheren Infektionslage gelte.

Freilich gibt Kort zu bedenken, dass der Rahmenhygieneplan grundsätzlich nur einen Rahmen vorgebe und die konkrete Umsetzung von den individuellen Umständen vor Ort abhängig sei. So könnten die Ziele auch auf andere Weise erreicht werden. Die Leiterin der Einrichtung sei bisher davon ausgegangen, dass insbesondere aufgrund der großzügigen Raumsituation im Therese-Peter-Haus und der Beschränkung der Elternzahlen sowie der relativ kurzen Verweildauer der Eltern in der Einrichtung, die Bring- und Holsituation „unkritisch“ wäre.

Ersteres erkläre auch, weshalb im Rathauskindergarten bereits seit längerem eine Maskenpflicht gelte, weist Kort hin. „Dort sind die Räumlichkeiten viel eingeschränkter.“

Selbstverständlich werde man die geänderten Empfehlungen des neuen Rahmenhygieneplanes nun auch im Therese-Peter Haus für Kinder beachten und in den Vorgaben berücksichtigen, verspricht Kort. Ganz nach dem Motto: Eine späte Einsicht ist besser als gar keine.

