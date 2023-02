Peitingerin komponiert Filmmusik - „Habe es keinen Augenblick bereut, mich darauf eingelassen zu haben“

Teilen

Sie ist an vielen Instrumenten zuhause, aber die eigene Stimme ist das beste Werkzeug, findet die in Peiting lebende Musikerin Lucia Licht. Hoffnung auf neue Aufträge Mit einem Koffer in West-Berlin Derzeit sind es 14 Privatschüler © Sabine Näher

Zum ersten Mal hat die Peitingerin Lucia Licht Musik für einen Kinofilm komponiert und sorgte beim Publikum für Begeisterung. Sie hofft, dass es nicht der letzte Auftrag war.

Peiting – Als Privatlehrerin für Gesang, Klavier und Gitarre hat sich Lucia Licht ein kleines Aufnahmestudio eingerichtet, in dem sie sowohl sich selbst, als auch ihre Schüler beim Singen und Musizieren aufnehmen kann. Mit der Film-Musik konnte sie sich einen lange gehegten Wunschtraum erfüllen.

„Andrea Kreipe habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, als sie bei mir Klavierunterricht nahm“, erzählt die aus Thüringen stammende Musikerin. Auch als der Unterricht endete, blieben die beiden Frauen in Kontakt. Und als die Pläne konkret wurden, einen Film über die Arbeit der Bildhauerin zu veröffentlichen, fragte diese bei ihrer früheren Klavierlehrerin an, ob sie sich vorstellen könne, die Musik für einen Trailer zum Film beizusteuern.

„Ich habe mich nämlich immer schon stark für Filmmusik interessiert“

Licht war sofort begeistert: „Ich habe mich nämlich immer schon stark für Filmmusik interessiert.“ Zwar hat sie kein Kompositionsstudium absolviert, sondern Klavier, Gesang und Posaune in Eisenach, wo sie auch aufgewachsen ist, studiert. Aber ihre große Liebe galt immer schon der Improvisation – und vom ausgedehnten Improvisieren zum Komponieren ist kein weiter Weg.

„Ich ermuntere übrigens auch alle meine Schüler, es einmal mit der Improvisation zu versuchen“, erzählt Licht. „Und gerade Andrea hatte daran genauso viel Spaß wie ich selbst.“ Dass beide Künstlerinnen musikalisch offenbar auf einer Linie liegen, zeigte sich dann auch darin, dass Kreipe den Folgeauftrag zur Vertonung des gesamten Films erteilte.

Peitinger Musikerin hofft auf weitere Aufträge für Filmmusik-Kompositionen

Viele Hundert Stunden habe sie in diese Arbeit investiert, erklärt Lucia Licht. „Aber ich habe es keinen Augenblick bereut, mich darauf eingelassen zu haben, denn ich habe enorm viel gelernt dabei.“ Wer sich den Film anschaut, in dessen langen, wortlosen Passagen die Musik die Bilder einfühlsam und ausdrucksvoll begleitet, kann kaum glauben, dass es sich um Lichts erste Filmkomposition handelt. „Ich hoffe aber sehr, dass es nicht die letzte ist, und mir der Film Türen zu neuen Aufträgen und Einsatzmöglichkeiten öffnet.“

Aufgewachsen ist Licht in einem Elternhaus voller Musik: Der Vater war Kantor und Organist, die Mutter Klavier- und Geigenlehrerin. Früh lernte Lucia Flöte und Klavier, dann Posaune und Trompete. „Und in der Familie wurde immer ausgiebig vierstimmig gesungen“, erzählt sie mit ansteckender Begeisterung. Die Liebe zum Gesang hat sie sich bis heute erhalten: „Die Stimme ist das tollste Instrument, das es gibt. Und ich entdecke meine Stimme jeden Tag neu.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Per Anhalter durch Europa gereist und Straßenmusik gemacht

Nach dem Musikstudium in Eisenach stellte Licht mit 23 Jahren einen Ausreiseantrag. Der Hauptantrieb, die damalige DDR zu verlassen, war ihre unbändige Reiselust, die Bürger der DDR bekanntlich kaum ausleben durften. „Ein Jahr lang saß ich quasi auf gepackten Koffern“, berichtet die Musikerin. „Dann kam der Bescheid, ich habe das Land innerhalb von 24 Stunden zu verlassen.“

Mit nur einem Koffer kam sie nach West-Berlin, wo sie die nächsten zehn Jahre lebte – wenn sie nicht gerade auf Reisen war. „Ich war in Spanien, Portugal, Italien, Irland, sogar an der Westküste der USA. Mein Hunger nach Reisen war enorm. Anfangs hat es mich zwar Überwindung gekostet, ganz alleine unterwegs zu sein, aber daran hatte ich mich bald gewöhnt.“

Englisch hatte sie in der Schule gelernt, später Kurse in Italienisch und Französisch absolviert. „Aber mein Spanisch habe ich vor Ort auf der Straße gelernt“, sagt sie. Und wie hat sie das finanzieren können? Lucia Licht lacht: „Ich bin per Anhalter gereist, habe Straßenmusik gemacht und im Zelt geschlafen. Denn Geld hatte ich tatsächlich wenig.“

Nach zehn Jahren in der Großstadt zog es die Musikerin aufs Land. Von einer Bekannten ließ sie sich nach Oberbayern locken und landete in Peiting. Seit über zwei Jahrzehnten lebt sie nun schon dort und kann es sich nicht besser vorstellen. „Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen“, betont sie.

Neben dem Unterricht für ihre derzeit 14 Privatschüler schaut sie darauf, dass sie jeden Tag selber zum Singen kommt, „Die Zeit nehme ich mir.“ Dass sie künftig häufiger auch komponieren darf, wäre ein großer Wunsch: „Ich war, solange ich denken kann, immer schon voller Töne und habe daraus seit jeher meine eigene Musik gemacht.“

von Sabine Näher

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.