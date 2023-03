Kopf ins Klo getaucht? WG-Streit landet vor Gericht - „Widersprüche ohne Ende“

Vor dem Amtsgericht Weilheim wurde der Fall verhandelt. © Wahl-Geiger

Weil sie für einen gewalttätigen Streit in einer WG in Peiting verantwortlich gewesen sein sollen, mussten sich jüngst drei junge Männer vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten.

Peiting – Den Männern im Alter zwischen 24 und 28 Jahren wurde zur Last gelegt, für einen äußerst groben und gewalttätigen Streit in einer Wohngemeinschaft (WG) in Peiting verantwortlich gewesen zu sein. Die Beschuldigten bestritten die Vorwürfe gleich zu Beginn und behaupteten, dass sich in dem Mehrparteienhaus keiner der Nachbarn an einen solchen Vorfall erinnern könne.

Da es bereits in der Vergangenheit Probleme gegeben hatte, vermutete einer der Männer, dass die Geschädigten wohl versuchen würden, sie „in irgendeine Scheiße zu reiten“.

Zum Hintergrund: An einem späten Abend im April des vergangenen Jahres hätten sich die drei Angeklagten gewaltsam Zutritt zur WG des einen Geschädigten verschafft. Die Wohnung teilte dieser damals mit dem 25-jährigen Angeklagten. Der andere Geschädigte habe sich zu besagtem Zeitpunkt bereits in der Wohnung befunden. Er habe sich dort mit dem anderen Zeugen verabredet gehabt und solange gewartet, sagte er. Die Tür hatte er derweil verschlossen.

Plötzlich hätten die Angeklagten die Eingangstür eingetreten, ihn einige Male geschlagen und schließlich gezwungen, sich für mehrere Stunden in einem Zimmer auf den Boden zu setzen und sich nicht zu bewegen. „Ich musste machen, was sie wollten“, sagte er.

Er gab außerdem an, später noch mit einem Messer bedroht worden zu sein. Nach einiger Zeit sei er dann dazu gedrängt worden, ihnen auf die Toilette zu folgen, wo er mit dem Kopf in die Kloschüssel gedrückt worden sei, wobei laut seiner Aussage mehrmals die Spülung betätigt wurde. Auch der andere Geschädigte sei im Laufe des Abends in der Wohnung eingetroffen und sofort geschlagen worden.

Zeugen widersprechen sich

Die Geschichten der beiden Zeugen widersprachen sich jedoch in wichtigen Kernpunkten – etwa der chronologischen Reihenfolge der Geschehnisse. Ihre Aussagen vor Gericht und die Angaben, die sie bei der Polizei gemacht hatten, unterschieden sich oftmals stark voneinander.

„Was haben Sie der Polizei eigentlich für einen Mist erzählt?“, fragte ein Verteidiger sichtlich genervt. Während einer der Zeugen erzählte, sie seien beide nacheinander mit dem Kopf in die Kloschüssel gedrückt worden, stritt der andere dies ab. Dies sei nur einem von ihnen widerfahren. Er war sich sicher, nur geschlagen worden zu sein. In seiner Aussage bei der Polizei, die dem Gericht vorlag, stand jedoch etwas anderes.

Auch konnte keiner der beiden den ursprünglichen Grund für die Eskalation angeben. Es habe aber wohl schon in der Vergangenheit Streitigkeiten gegeben. Welcher der Angeklagten in den jeweiligen Situationen gehandelt hatte, konnte letztlich nicht aufgedeckt werden.

„Das Gericht tendiert zu Freispruch“

Ebenfalls konnte nicht geklärt werden, ob die Beschädigungen an der Tür tatsächlich aus jener Nacht stammten. Schnell wurde klar, dass die Zeugenaussagen zu keiner schlüssigen Rekonstruktion der Tat führen würden. „Das Gericht tendiert zu Freispruch“, ließ Richter Lars Baumann die Beteiligten bereits kurz nach Ende der Beweisaufnahme wissen. Es gäbe „Widersprüche ohne Ende“. Selbst die Staatsanwältin plädierte aufgrund der vielen Unsicherheiten schließlich auf Freispruch. Die Verteidiger schlossen sich an.

„Die Anklage hat anfänglich sehr martialisch geklungen“, so Richter Baumann. Auf die widersprüchlichen und zweifelhaften Aussagen der Zeugen ein Urteil zu stützen, wäre „sehr gewagt“. Zwar sei er davon überzeugt, dass an jenem Abend irgendetwas geschehen sei, allerdings gebe es letztlich zu viele „Erschütterungen in der Glaubwürdigkeit und der Glaubhaftigkeit“ der Zeugen. In diesem Fall gelte „in dubio pro reo“, so der Richter.

Von Florian Zerhoch