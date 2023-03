Im Peitinger Ortszentrum: Steht das Kreuzerhaus-Grundstück vor dem Verkauf?

Von: Christoph Peters

Die freie Fläche, auf der das Kreuzerhaus stand, wird derzeit übergangsweise als Parkplatz genutzt. © Hans-Helmut Herold

Zweieinhalb Jahre ist der Abriss des alten Kreuzerhauses in der Peitinger Ortsmitte her. Noch dient die Brachfläche als Behelfsparkplatz, doch das könnte sich bald ändern. Ein Peitinger Dienstleistungsunternehmen hat dem Vernehmen nach seine Fühler nach dem Grundstück ausgestreckt.

Peiting – Schon 2017 hatte die Marktgemeinde versucht, das Areal samt dem über 120 Jahre alten Kreuzerhaus zu verkaufen. Das zu diesem Zeitpunkt leerstehende Gebäude sollte per Bieterverfahren an den Mann oder die Frau gebracht werden. Doch weil der Höchstbietende, nachdem er den Zuschlag bekommen hatte, einfach abtauchte und von einem Kauf nichts mehr wissen wollte, blieb der Markt am Ende auf der baufälligen Immobilie sitzen (wir berichteten). Nach dem Rückschlag ließ die Gemeinde 2019 das alte Kreuzerhaus abreißen. Von eigenen Plänen für ein Wohn- und Geschäftshaus war damals die Rede, doch erst einmal ließ man die Fläche als temporären Parkplatz herrichten.

2019 ließ die Gemeinde das alte Kreuzerhaus in der Ortsmitte abreißen. © Hans-Helmut Herold

Diesem Zweck dient sie noch heute, aber das könnte sich in naher Zukunft ändern. Wie die Heimatzeitung erfahren hat, hat ein Peitinger Dienstleistungsunternehmen seine Fühler nach dem Grundstück ausgestreckt und liebäugelt mit einem Kauf der rund 480 Quadratmeter großen Fläche.

Bürgermeister bestätigt Anfrage für Grundstück

Im Rathaus bestätigt Bürgermeister Peter Ostenrieder gegenüber den SN, dass es Anfang des Jahres eine entsprechende Anfrage gegeben hat. Dem Interessenten sei vonseiten des Gemeinderats signalisiert worden, dass man sich einen Verkauf durchaus vorstellen könne, sagt der Rathauschef. Noch aber sei nichts entschieden, die Gespräche stünden ganz am Anfang, betont er. Zu näheren Details möchte sich Ostenrieder deshalb nicht äußern.

Der Gemeinde käme das Geschäft aber wohl nicht ganz ungelegen. Denn für den eigenen Bedarf, etwa für den Neubau eines Kindergartens, sei das Grundstück eigentlich zu klein, sagt der Bürgermeister. Zwar könnte man das Areal alternativ zu einem richtigen Parkplatz ausbauen, denn Stellplätze in der Ortsmitte sind ein begehrtes Gut. Doch das wäre teuer, laut einer vorliegenden Planung würden die dort zu realisierenden 13 Parkplätze mit rund 100 000 Euro zu Buche schlagen. Viel Geld, dass sich die Gemeinde bei einem Verkauf sparen könnte.

Verkaufserlös könnte für Jugendzentrumsneubau verwendet werden

Der Erlös aus dem Grundstücksgeschäft wiederum käme zur rechten Zeit, soll dieser doch nach dem Wunsch der einstigen Besitzerin, die das Kreuzerhaus dem Markt vermachte, für die Jugendarbeit verwendet werden, wie Ostenrieder erklärt. „Mit dem bevorstehenden Neubau des Jugendzentrums würde das sehr gut passen.“ Zumal die Einnahmen angesichts des rapide gestiegenen Bodenrichtwerts wohl deutlich höher liegen dürften als noch vor fünf Jahren. Wie hoch genau, hänge auch von der künftigen Nutzung ab, erklärt der Bürgermeister. Um ein entsprechendes Gutachten zu beauftragen, sei es aber zu früh. „Soweit sind wir noch nicht.“

Möglicherweise gibt es für das interessierte Unternehmen auch noch eine andere Option als ein Neubau in der Ortsmitte. Im neuen Gewerbegebiet an der Bergwerkstraße ist dem Vernehmen nach gerade ein eigentlich bereits vergebenes Grundstück wieder frei geworden. Bestätigen will das Ostenrieder nicht. „Dazu kann ich nichts sagen.“

