„Wir könnten richtig Power in die Region holen“: Peitinger hat viele Kultur-Ideen - und vor allem Jugendliche im Blick

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Christian Gennat von LiccAmbra hat viele Ideen, wie sich mit Alltagskultur die Region beleben lässt. Aktionen für die Jugend „Ohne Leute funktioniert’s nicht“ © Theresa Kuchler

Neuen Schwung in die Region bringen: Das will der Peitinger Christian Gennat, der sich beim neuen Kulturverein LiccAmbra für die Jugend einsetzt. Ideen gibt es viele.

Peiting/Landkreis – Christian Gennat strotzt nur so von Ideen. Flashmobs, Bildersuchfahrten, Kastanienfeste oder ein beleuchteter Diddi-Baum, an dem Kinder ihre abgegebenen Schnuller besuchen können – je kreativer die Aktion, desto besser. Hauptsache, es kommt Leben ins Ammer-Lech-Land, findet Gennat. Mit dem neuen Kulturverein LiccAmbra will der Peitinger diese Vision anpacken.

Als sich im vergangenen Jahr der etablierte Kulturverein Schongauer Land mit kreativen Köpfen aus Peiting zu dem neuen Verein Licc-Ambra zusammengetan hat, übernahm Christian Gennat die Ressorts Jugend und Alltagskultur. „Mit fast 40 gelte ich dort ja selbst noch als junger Wilder“, sagt er lachend. Aus einer „ritterlichen Motivation“ heraus habe er sich der Aufgabe gerne angenommen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Kultur soll für jeden niederschwellig erlebbar sein

Noch stehe man bei Licc-Ambra ganz am Anfang, erst im Januar haben die Mitglieder eine grobe „Marschroute“ für den neuen Verein festgelegt, sagt Gennat. „Wir sind noch in der Findungsphase.“ Gennat hat aber schon eine Vorstellung davon, wo die Reise in seinen Ressorts bestenfalls hingeht: Er will Kulturangebote schaffen, mit denen alle etwas anfangen können.

Kultur hört seiner Meinung nach nicht bei der Oper oder dem Museumsbesuch auf, sondern sollte niederschwellig für jeden erlebbar sein und die Menschen verbinden. Alltagskultur eben.

Nicht ausschließlich, aber in erster Linie denkt er dabei an Aktionen und Projekte für die Jugend. „Die jungen Leute sollen mal wieder raus gehen und das echte Leben erfahren“, findet der 39-Jährige. Seit der Pandemie gebe es dafür nur noch wenig Möglichkeiten. Wenn sich genügend Interessierte finden, ließe sich das ändern, ist sich Gennat sicher. „Wir könnten richtig Power in die Region holen.“

Wie das aussehen könnte, dazu hat sich der 39-Jährige mit seinen Vereinskameraden schon Gedanken gemacht. Pläne gibt es etwa für eine weitere Auflage des Kunst- und Kulturfestivals „KuKu“ in diesem Herbst und für ein Theaterstück, das der Verein im Mai aufführen will, verrät Gennat. Auch die Auflösung des Fotowettbewerbs zum Thema „Identität“, der 2022 im Rahmen des „KuKu“ stattgefunden hat, stehe noch aus. „Die Fotos würde ich gerne öffentlich aushängen“, sagt Gennat. Aus organisatorischen Gründen habe das noch nicht geklappt.

Von Impro-Theater bis zu Podcast-Aufnahmen - Viele Ideen, aber noch Unterstützer nötig

Noch mehr Ideen verrät die lange Liste auf dem Handy des Peitingers: Impro-Theater auf dem Marktplatz, regelmäßige Treffen für Kreative oder Podcast-Aufnahmen an öffentlichen Plätzen steht da beispielsweise. „Es ist alles möglich.“ Nur an einer Sache hapert’s noch: LiccAmbra braucht dringend weitere Unterstützer, die die vielen Ideen in die Wirklichkeit umsetzen. „Wir können noch so tolle Projekte planen“, sagt Gennat, „ohne Leute funktioniert’s nicht.“ Das fange beim Flyer-Verteilen an und höre beim Planen von Instagram-Beiträgen auf.

Gennat betont, dass man kein Vereinsmitglied werden muss, um Liccambra zu unterstützen. Interessierte können sich auch bei einzelnen Aktionen beteiligen. Die Voraussetzung ist die Lust darauf, Kultur und Leben in die Region zu holen.

Mitmachen bei LiccAmbra Wer bei LiccAmbra mitmachen will, kann sich per E-Mail unter liccambra@gmx.de oder den Instagram-Account liccambra_ammerlechland melden. Interessierte jeden Alters sind willkommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.