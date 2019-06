Der lange Weg zu mehr Artenvielfalt am Peitinger Kalvarienberg

Seit „Rettet die Bienen“ ist der Artenschutz in aller Munde. Dass es einen langen Atem braucht, damit dieser nachhaltig funktioniert, zeigt ein Projekt am Peitinger Kalvarienberg.

Peiting – Es ist ein sonniger Tag Anfang Juni. Die Temperaturen am Kalvarienberg über Peiting nähern sich der 30 Grad-Marke. Doch Helmut Hermann scheint die Hitze nichts auszumachen. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Weilheim des Bundes Naturschutz trägt eine lange Cargohose und ein langärmliges Hemd, seine Alltagsschuhe hat er gegen eine geländetaugliche Variante getauscht. Das ist auch nötig, denn gleich neben dem Feldweg, der sich von Peiting entlang der Felder auf den Kalvarienberg schlängelt, ragt Hermanns Ziel steil gen Himmel.

Der Hang unterhalb des Kreuzes, er ist für Hermann ein Vorzeigeprojekt, wie Artenschutz gelingen kann. Seit 2008 arbeitet der Bund Naturschutz in Kooperation mit der Peitinger Mittelschule dafür, das davor als Weideland genutzte Fleckchen Erde in eine artenreiche Wiese zu verwandeln. Zu vermitteln, dass dies nicht von jetzt auf gleich geht, liegt Hermann am Herzen. Gerade weil nach dem erfolgreichen Volksbegehren bei vielen ein anderer Eindruck entstanden sei. Als im Frühjahr etwa das Projekt „Peiting blüht auf“ der Peitinger Bäuerinnen in der Schloßberghalle vorgestellt wurde, sei in dieser Hinsicht viel Optimismus zu spüren gewesen, sagt der Ortsgruppenchef. Doch um Artenvielfalt zu schaffen, brauche es mehr als das schnelle Anlegen von Blühwiesen und Blühstreifen, wie es derzeit überall erfolge, macht Hermann klar. „Diese Nektar-Tankstellen sind vielleicht gut für die Honigbiene, für viele andere Insekten sind sie wertlos.“

Kalvarienberg in Peiting wird einmal in Jahr gemäht

Zurück zur ursprünglichen Wiese, wie es sie über Jahrhunderte gegeben hat, lautet deshalb aus Sicht der Naturschützer die Devise. Aus dem Landschaftsbild sind diese Flächen in den vergangenen Jahrzehnten fast komplett verschwunden zugunsten intensiv genutzten Grünlands, bedauert Hermann. Wo das Gelände die Bewirtschaftung unmöglich oder sehr aufwendig machte, überließ man die Flächen meist der Natur. Die Folge sind freilich keine blühenden Wiesen: „Ohne Pflege verbuschen die Flächen.“

+ Der Blick vom Kalvarienberg zeigt, dass artenreiche Wiesen, wie sie auf dem Gipfel entstehen, ein seltener Anblick im Landschaftsbild sind. © Peters

Einmal im Jahr im Juli rücken Hermann und seine Mitstreiter deshalb mit dem Balkenmäher zum Kalvarienberg aus, um den Steilhang zu mähen. Nur so schaffe man Raum, damit sich die heimischen Pflanzen entwickeln können, erklärt Hermann. Ein Teil bleibe stehen, um Insekten Raum zum Überwintern zu bieten. Die geringe Schnittfrequenz sei wichtig. Mähe man öfter, beispielsweise alle sechs Wochen, hätten diese kaum eine Chance, gegen die Gräser zu bestehen. Gemeinsam mit den Mittelschülern wird anschließend der Hang abgerecht.

Verzicht auf Dünger am Peitinger Kalvarienberg

Doch die Pflege ist nur ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer artenreichen Wiese. Der andere ist der vollständige Verzicht auf Dünger. Denn vor allem die Obergräser brauchen viele Nährstoffe, gedeihen deshalb auf gedüngten Flächen prächtig, wohingegen an die Natur angepasste Arten wie Wiesenglockenblume oder Salbei mit wenig Nährstoffen auskommen. „Das ist der Grund, weshalb man auf Fett-Wiesen nur 15 verschiedene Pflanzenarten findet“, sagt Hermann. Und warum es auf Dauer nicht funktioniere, gut gedüngte Feldflächen durch Säen in prächtige Blühwiesen zu verwandeln, wie es aktuell teils versucht werde. „Die Äcker muss man permanent bestellen und damit Geld investieren. Macht man nichts, erobert sich das Gras spätestens nach zwei Jahren sein Terrain zurück.“ Das Ganze hat Folgen: Von über 8500 Wildpflanzen in Deutschland stehen laut dem Ortsgruppenchef ein Drittel auf der roten Liste, sind also akut in ihrem Bestand gefährdet.

+ Pflanzen wie das Ochsenauge, das am Kalvarienberg wächst, benötigen magere Flächen, um zu gedeihen. © Peters

Das Problem: Die Umwandlung von intensiv genutztem Grünland in artenreiche Magerwiesen dauert mehrere Jahrzehnte. „Naturschutz braucht einen langen Atem“, betont Hermann. Am Kalvarienberg ist das gut zu beobachten. Erst nach über zehn Jahren Pflege zeigen sich die ersten Erfolge. Auf der früheren Kuhweide blühen die Margeriten. Um zu zeigen, wo die Reise hingehen soll, muss Hermann nur wenige Meter weiter gehen. Auf dem angrenzenden Magerrasen, der schon länger extensiv gepflegt wird, sind kaum mehr hohe Gräser vorhanden. Stattdessen blühen seltene Arten wie Hufeisenklee, Silberdistel, Sonnenröschen, Teufelskralle und Ochsenauge. Ein Nahrungsangebot wie gemacht für bedrohte heimische Schmetterlinge, die über der Wiese von Blüte zu Blüte flattern. Noch einmal zehn bis 15 Jahre werde es dauern, bis auch der von den Mittelschülern betreute Steilhang ein ähnliches Artenreichtum aufweise, schätzt Hermann.

Dass man mehr solcher Biotope braucht, daran lässt der Ortsgruppenchef keinen Zweifel. Dass immer mehr Gemeinden und Bauämter das Grüne entlang der Straßen mittlerweile bis Juni stehen lassen, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Doch auch die Landwirte seien gefordert, etwa indem sie entlang der Feldwege Streifen für den Artenschutz zur Verfügung stellen und, wo es gehe, auf extensive Grünlandbewirtschaftung umsteigen. Dafür gebe es Fördergelder, betont Hermann. „Ich gehe davon aus, dass diese in Zukunft steigen werden.“ Hier sei die Politik gefordert, die die Landwirte mit dem Thema bislang allein gelassen habe. „Die Bauern sind Gefangene des Systems.“

