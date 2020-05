Maibaum im eigenen Garten: Wie zwei junge Peitinger die Tradition in Corona-Zeiten hochhalten

Peiting – „Maibaumaufstellen ist schon immer spannend“, befindet Julian. Schon im vergangenen Jahr haben er und sein Bruder das Ganze mit Playmobil nachgestellt. Um so trauriger waren die Buben dann, als der Trachtenverein Peiting heuer die Traditions-Veranstaltung in der Marktgemeinde – wie in allen anderen Gemeinden auch – absagen musste.

Eine erste Expedition in den Wald auf der Suche nach dem perfekten Stamm blieb leider erfolglos. Papa Michael Wörnzhofer beschloss: Statt stundenlangem Entrinden wird ein Pfahl gekauft. Wenn schon, dann gescheit. Als die Baumärkte wieder öffnen konnten, wurde dann auch gleich für den großen Tag am 1. Mai eingekauft. Ein Pfahl, blaue Farbe, Bodenanker. Weiße Farbe gab’s noch im Haushalt der Wörnzhofers.

Gleich mehrere weiße Anstriche folgten für den Stamm. Streichen, trocknen. Streichen trocknen. Kniffelig wurde es dann mit der blauen Farbe, die ja als geschwungenes Band am Stamm entlangläuft. „Das war gar nicht so einfach“, erzählt Benni. Mit einem Kreppband haben er und sein Vater dann quasi vormarkiert und nachgepinselt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Selbstverständlich dürfen auch die Taferl am Maibaum der Familie Wörnzhofer nicht fehlen. Abgebildet sind darauf die Vereine, die Haustiere und die Musikinstrumente der beiden Jungs. THW, Fußballabteilung, Rock’n’Roll, Gekkos, Fische, Katzen, Klavier und Schlagzeug sind da zu sehen. Ganz obendrauf: Das Kranzerl. „Ich habe Julian gesagt, wie’s geht und er hat’s alleine super hinbekommen“, erzählt Mama Elke. Mit Buchs umwickelt Julian einen Draht. Der feierlichen Aufstellung am 1. Mai steht nun nichts mehr im Weg.

+ Geschafft, der Maibaum steht – und auch das Gruppenfoto mit Vater Michael ist im Kasten. © privat

Tatsächlich ist es dann um 14 Uhr so weit. Familie Wörnzhofer hat sich in Tracht geschmissen – so viele Gelegenheiten hierzu wird es schließlich so schnell nicht mehr geben. Am Gartenzaun stehen Omi und Opi. Und Freunde in gebührendem Sicherheitsabstand. Auch die Nachbarn am Zaun haben sich in Tracht gewandet. Zum bayerischen Defiliermarsch laufen Benni und Julian mit dem Bäumchen ein und stellen beim Aufstellen ihre Muske-lkraft unter Beweis. Der Maibaum im Garten von Familie Wörnzhofer steht am Apfelbaum. 2,50 Meter hoch ist der blau-weiße Stamm mit den Taferln.