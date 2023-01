„Toxische Beziehung“: Mann warf Massagegerät auf seine Frau - Amtsgericht fällt Urteil

Vor dem Amtsgericht Weilheim wurde der Fall verhandelt. © Wahl-Geiger

Die Art und Weise, wie die Ehe eines 68-Jährigen und seiner 52-jährigen Frau endete, darf als „ungewöhnlich“ bezeichnet werden: Nur einen Tag nach der amtlichen Scheidung standen sich die beiden wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung vor dem Weilheimer Amtsgericht gegenüber.

Peiting – Die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau sei, wie der Anwalt des Beschuldigten angab, keinesfalls mustergültig gewesen. Er bezeichnete sie gar als „toxisch“. Mehrfach und aus verschiedenen Gründen sei die Polizei in der Vergangenheit zum Wohnort der beiden gerufen worden. Es habe insgesamt „wohl circa zehn Anzeigen von beiden Seiten“ gegeben, so der Verteidiger. Für solche Streitereien „ist die Justiz nicht gemacht“, sagte er.

Trotz gegenseitiger Provokationen und gewalttätiger Vorfälle habe das Paar immer wieder zusammengefunden. Teilweise aus den skurrilsten Gründen oder verbunden mit Zahlungen hoher Geldsummen. An einem Morgen im März des vergangenen Jahres sei es wieder einmal zum Streit gekommen.

Die beiden Partner lebten zu dem Zeitpunkt zwar noch in derselben Wohnung in Peiting, allerdings in unterschiedlichen Zimmern, die sie nachts abgeschlossen haben.

Am frühen Morgen habe der 68-Jährige die Tür zum Zimmer seiner Frau aufgetreten und ihr einen Faustschlag verpasst, sagte die Geschädigte. Die Frau legte dem Gericht zwar Bilder von zahlreichen blauen Flecken vor, diese konnten der Tat aufgrund des Aufnahmedatums allerdings nicht zweifelsfrei zugeordnet werden.

Gericht sieht keine Notwehr

Der Mann stritt den Schlag vehement ab. Gegen Mittag kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung. Wieder einmal sah sich das Gericht mit einer Aussage-gegen-Aussage-Situation konfrontiert. Letztlich gelangte es jedoch zur Überzeugung, dass nach beiderseitigen Provokationen von dem 68-Jährigen sowohl ein Massagegerät, als auch eine Bürste auf die 52-Jährige geworfen wurde, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Badewanne befand.

Eine Notwehrhandlung erkannte das Gericht dabei nicht, obwohl der Mann behauptet hatte, selbst angegriffen worden zu sein. Auch zahlreiche grobe Beleidigungen seien beidseitig gefallen.

Die Verhandlung wurde im Verlauf immer hitziger, wobei sich die beiden selbst noch vor Gericht mit wilden Anschuldigungen und Vorwürfen überhäuften. Letzten Endes sollte ein Rechtsgespräch zu mehr Klarheit verhelfen.

Sechsmonatige Bewährungsstrafe für den 68-Jährigen

Nach kurzer Unterbrechung wurde die Verhandlung fortgesetzt. Eine Verständigung bezüglich des Strafrahmens hatte stattgefunden. Sowohl die Staatsanwältin, als auch der Verteidiger sahen die Anschuldigungen teilweise bestätigt. Aufgrund der entgegengesetzten Aussagen ließe sich jedoch nur wenig beweisen. Weitere Anschuldigungen, die von der Frau geäußert wurden, hielt der Verteidiger für Unfug.

Sein Mandant sei körperlich stark eingeschränkt, seine damalige Frau sei ihm körperlich überlegen. „Wie soll das funktionieren?“, zeigte er sich irritiert. Gewalt gegen Frauen „geht aber überhaupt nicht“, stellte er klar. Gleichzeitig zeigte er sich aber zuversichtlich, dass die Probleme aufgrund der Scheidung nun wohl endgültig vom Tisch sein dürften.

Das Gericht verurteilte in erster Linie die beiden Würfe im Badezimmer, bei denen aufgrund des Eingeständnisses des Mannes „ausnahmsweise mal kein Widerspruch besteht“. Mit einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe für den 68-Jährigen schließt sich für beide nun das letzte Kapitel einer „langen Leidensgeschichte“.

Von Florian Zerhoch

