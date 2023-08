Wohnraum ist knapp - muss deshalb Grundstück in Peiting maximal bebaut werden?

Diskussion im Marktgemeinderat

Wohnraum in Peiting ist knapp. Doch soll man deswegen einem privaten Eigentümer vorschreiben, sein Grundstück maximal zu bebauen? Die Meinungen gehen auseinander.

Peiting – Das Grundstück, um das es in der Sitzung des Peitinger Marktgemeinderats ging, liegt an der Alfons-Peter-Straße direkt gegenüber des Eisstadions. Schon 2017 hatte der Gemeinderat für das Areal die Aufstellung eines Bebauungsplans samt einer Veränderungssperre beschlossen. Ziel sei es gewesen, auf diese Weise die Rahmenbedingungen für eine städtebaulich vertretbare und angemessene Wohnbebauung auf dem bis dato freien Grundstück zu schaffen, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung vonseiten der Bauverwaltung.

Vor allem sei man mit einem Bebauungsplan mit Blick auf das nahe Eisstadion auf der sicheren Seite, erklärte Bauamtsmitarbeiterin Bettina Maeße. Denn im Rahmen des Verfahrens war ein Schallgutachten erstellt worden, um die von der Halle ausgehende Lärmentwicklung zu untersuchen. Als Resultat daraus seien die Baugrenzen so weit nördlich gezogen worden, dass man ohne aktive Schallschutzmaßnahmen auskomme, so Maeße. In den Baufenstern sah der Entwurf eine maximale dreigeschossige Bebauung mit Satteldach vor. „Was er bauen möchte, steht dem Eigentümer aber frei“, so die Bauamtsmitarbeiterin.

Gemeinde könnte Bebauung mit Mehrfamilienhäusern vorschreiben - Meinungen dazu gehen auseinander

Hier hakte Thomas Elste ein. Der Grünen-Politiker wollte wissen, ob es möglich wäre, gleich Mehrfamilienhäuser vorzuschreiben. Das bejahte Maeße. „Die Gemeinde hat die Planungshoheit.“ Elste stellte daraufhin den Antrag, drei Vollgeschosse als Minimal-Forderung festzusetzen. Er verwies auf die umlegende Bebauung, wo es bereits ähnlich große Gebäude gebe.

Alles andere als erbaut von diesem Vorstoß zeigte sich Michael Deibler (CSU). Wenn man da zwei Klötze reinstelle, würden diese wie Fremdkörper wirken, schließlich gebe es daneben auch Einfamilien- und Reihenhäuser, meldete er Bedenken an.

Auch Josef Sellmaier (BVP) ging die Forderung zu weit. Man dürfe nicht vergessen, dass es sich um das Grundstück eines privaten Eigentümers handle, dem man damit genau vorschreibe, was dieser bauen dürfe.

„Wir wollen alle Nachverdichtung, dann sollten wir die Gelegenheit ergreifen“

Unterstützung für seinen Antrag bekam Elste dagegen von Herbert Salzmann (SPD) und Norbert Merk (CSU). Er sei für die Festlegung, betonte Salzmann, ein Mehrfamilienhaus passe an diese Stelle. „Wir wollen alle Nachverdichtung, dann sollten wir die Gelegenheit ergreifen“, pflichtete Merk bei. Ansonsten könnte es passieren, dass es auf dem insgesamt 2800 Quadratmeter großen Areal am Ende bei einer Einfamilienhaus-Bebauung bleibe – trotz des großen Bedarfs an Geschosswohnungsbau in der Gemeinde, warnte er.

Er könne die Überlegungen verstehen, sagte Christian Lory (Unabhängige). Doch auch bei ihm überwog die Skepsis. „Bei einem Privatgrundstück tue ich mich da schwer.“ Schreibe man dies an der Stelle vor, müsste man es auch „bei anderen durchdrücken“, gab Lory zu bedenken.

„Wir bringen so den Eigentümer nur dazu, dass er an einen Bauträger verkauft.“

Bürgermeister Peter Ostenrieder erinnerte daran, dass man mit einem solchen Vorgehen Neuland betreten würde. Eine derartige Forderung habe man bisher noch in keinem normalen Bebauungsplan festgesetzt. „Das wäre eine Premiere.“ Er werde diesen Weg nicht mitgehen, machte der Rathauschef klar. „Wir bringen so den Eigentümer nur dazu, dass er an einen Bauträger verkauft.“ Bedenken, die offensichtlich die Mehrheit der Gremiumsmitglieder teilte. Mit 16:7-Stimmen wurde Elstes Antrag abgelehnt.

+ Für dieses Areal an der Alfons-Peter-Straße soll künftig ein Bebauungsplan gelten. © Marktbauamt

Abgestimmt worden war zuvor auch über die Bepflanzung auf dem Areal. Dass pro 600 Quadratmeter Fläche ein Baum vorgesehen war, hielt Marion Gillinger für zu wenig. Ihr Vorschlag, die Zahl der Bäume zu verdoppeln, fand jedoch keine Mehrheit (7:16). Der festgelegte Standardwert sei praktikabel, sagte Ostenrieder. Schon dieser würde in vielen Bebauungsplänen, die man im Ort habe, nicht erfüllt.

Gegen vier Stimmen billigte am Ende eine breite Mehrheit den Entwurf für den Bebauungsplan „Westlich der Föhrenstraße“.