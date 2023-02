Mitten im Ort: Peitinger Metzgerei steht zum Verkauf

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Der gesamte Gebäudekomplex der ehemaligen Metzgerei Rohrmoser steht zum Verkauf. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Zum Jahresende wurde die Metzgerei Rohrmoser geschlossen. Jetzt steht der gesamte Gebäudekomplex mit Schlachthaus, Geschäft und Parkfläche zum Verkauf.

Peiting – Also doch: Die Metzgerei Rohrmoser steht zum Verkauf. Große Werbebanner der Immobilienfirma Wild stehen links und rechts vor dem Eingang des Verkaufsladens, der seit Januar geschlossen hat. Noch im Dezember hatte Inhaber Thomas Schuster gegenüber den Schongauer Nachrichten verlautbaren lassen, er wolle die Produktion am Standort in Peiting in der Schlachterei weiter betreiben und lediglich den Laden schließen. Jetzt, nur knapp drei Monate später, steht der gesamte Gebäudekomplex zum Verkauf. Aufgerufen sind laut Informationen der Schongauer Nachrichten satte 1,6 Millionen Euro.

Und was bekommt ein Käufer für diese stolze Summe geboten? Eine laut Exposé „flexibel nutzbare Gewerbefläche mit Wohneinheiten in zentraler und optimaler Geschäftslage von Peiting“. Und weiter: „Das Anwesen mit ca. 268 Quadratmeter Wohnfläche und ca. 766 Quadratmeter Nutzfläche steht auf einem ca. 1318 Quadratmeter großem Grundstück im Ortszentrum von Peiting in optimaler Geschäftslage.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Keine Interessenten aus dem Schongauer Land?

Tatsächlich ist die Lage top. Trotzdem könnte es schwierig werden, die Metzgerei mit eigenem Schlachthaus an einen Käufer loszuwerden. Informationen der Schongauer Nachrichten zufolge gibt es bislang keinen Interessenten aus dem Schongauer Land. Die möglichen Gründe: Fast alle bestehenden Metzgereien haben eigene Schlachthäuser oder die Schlachtung für ihr bestehendes Geschäft gut organisiert. Zum anderen kämpfen die alteingesessenen Metzgereien wegen des aktuellen Personalmangels ohnehin seit längerem damit, den eigenen Laden am laufen halten zu können. In diesen Zeiten also eine Filiale zu öffnen: „Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt einer macht“, erzählt uns ein Kenner der Szene.

Das Szenario Nummer zwei: Eine Baufirma könnte die lukrative Lage im Ort für eine Wohnbebauung im größeren Stil nutzen. Weil dann aber der bestehende Gebäudekomplex unter enormem Kostenaufwand abgerissen und entsorgt werden müsste, dürfte die geforderte 1,6-Millionen-Euro-Summe ziemlich weit weg von dem sein, was ein Bauträger für das Grundstück tatsächlich auf den Tisch legen würde. Was also mit der ehemaligen Metzgerei Rohrmoser mitten im Ortskern passiert: Diese Frage dürfte spannend bleiben und sicherlich noch länger die Gerüchteküche befeuern.

Andere Metzgerei kämpft mit Schließungsgerüchten

Apropos Gerüchteküche: Seit längerem kämpft die einzige verbliebene Peitinger Metzgerei mit angeblichen Schließungs-Geschichten – der Schmaußer, so heißt es immer wieder, soll angeblich zumachen. „Sogar unsere Vermieterin war schon ganz aufgelöst, weil wir angeblich schließen“, erzählt Andrea Schmaußer kopfschüttelnd. „Das geht schon länger in Peiting und sogar in Schongau rum. Und es ist definitiv gar nichts dran.“ Damit endlich Schluss ist mit dem Dauer-Gerücht, hat das Schmaußer-Team am vergangenen Freitag einen deutlichen Post auf seiner Facebook-Seite abgesetzt: „NEIN wir schließen unser Geschäft nicht, und auch nicht in nächster Zeit!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.