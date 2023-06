Mit der Rad-Eigenkonstruktion aus der Schweiz ans Nordkap

Ernst Lehmann aus Zetzwil in der Schweiz mit seiner Eigenkonstruktion, mit der er zum Nordkap radeln will. © Hans-Helmut Herold

„Sein Vorhaben kühn, seine Konstruktion verwegen“ - Ernst Lehmann (67) aus der Schweiz radelt mit einem Gefährt Marke Eigenbau bis zum Nordkap.

Peiting – Am Brunnen am Hauptplatz in Peiting fällt er ins Auge: Man will das auf den ersten Blick kurios wirkende Fahrradgefährt fotografieren. Der Radler selbst gibt grünes Licht. Also ein schneller Druck auf den Auslöser der Kamera, bevor er es sich anders überlegt.

Nach seiner Herkunft braucht man den Radler nicht zu fragen: Der schweizer Dialekt ist unüberhörbar. Es interessiert aber in diesem Moment mehr das Gefährt als die Kräuterpillen, mit dem der Eidgenosse nach Peiting gekommen ist. „Alles rund um den Rahmen des stabilen Fahrrads ist Eigenkonstruktion und Eigenbau“, sagt Ernst Lehmann. Einige Teile wie Spiegelhalterung und andere Hilfsstützen stammen aus dem 3D-Drucker. Immer dem Körpermaß angepasst.

Die Schweißnähte des rostfreien Stahls seines Anhängers können sich sehen lassen. Quasi Heimvorteil für Lehmann, der als Maschinenbauer genügend Erfahrung hat. Aber jetzt ist er in Rente und will über sein Vorhaben erzählen.

Photovoltaik-Platte für Strom und Schutz

Er muss aber erst die Konstruktion mit der Photovoltaik-Platte preisgeben. Denn mit der schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe: In waagerechter Stellung erzeugt bei Sonnenschein die Platte Strom, der über einen Laderegler direkt in die Batterie eingespeist wird. Bei Regen schützt die Platte seinen mobilen Hausstand vor Nässe.

Muss Lehmann seine Vorräte plündern oder sein Schlafgemach herrichten, hebt er die Platte in senkrechte Stellung. Gegen die Sonne gerichtet, gewinnt diese weiter Strom. Wirklich beeindruckend.

400 Kilometer nach Peiting geradelt - doch es geht noch weiter

Jetzt aber zu Lehmanns Vorhaben: Er kommt aus Zetzwil im schweizer Kanton Aargau, von wo aus er gestartet ist. Knappe 400 Kilometer hat er bis Peiting bereits heruntergeradelt. Weiter geht es Richtung München, wo er auf einem Campingplatz nächtigen will, vor allem aber duschen. „Von dort aus einfach nach Norden, wo ich am Ende das Nordkap erreichen will“, erklärt er kurz und bündig. Und er setzt noch nach, dass er ja auch wieder im Herbst zurück sein will.

Auffallend an Lehmanns Gefährt ist der hart wirkende Ledersattel aus einer früheren Generation, der nicht gerade komfortabel zu sein scheint. „Da brauche ich so rund 1000 Kilometer, dann hat mein Hintern ihn geformt und ich habe mich an ihn gewöhnt“, ist der lockere Kommentar, mit dem sich Ernst Lehmann auch schon wieder aus Peiting verabschiedet. Wobei er für Hintern einen deftigeren Ausdruck gewählt hat – in „Schwyzerdütsch“ natürlich.

Hans-Helmut Herold

