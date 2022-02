Bauland im Moosbachkessel: Gemeinde Peiting macht überraschend Rückzieher

Von: Christoph Peters

Entlang der gelb markierten Zufahrt sollten sechs Bauparzellen auf dem Grundstück an der Füssener Straße entstehen. Den dafür nötigen Bebauungsplan hat die Gemeinde Peiting nun gestoppt. © Marktbauamt Peiting

Eigentlich wollte die Gemeinde Peiting im Bereich des Moosbachkessels an der Füssener Straße einen Bebauungsplan für die Ausweisung von sechs Wohnbaugrundstücken aufstellen. Doch jetzt gibt es eine überraschende Wendung.

Peiting – Mehrfach hatte sich der Peitinger Gemeinderat im vergangenen Jahr mit der Frage einer möglichen Bebauung des rund 5000 Quadratmeter großen Grundstücks beschäftigt, das im Bereich des Moosbachkessels zwischen Füssener Straße und Bergstraße liegt. Die Fläche ist im Besitz von Gemeinderat Andreas Barnsteiner, der die ganze Sache mit einer entsprechenden Anfrage an die Gemeinde ins Rollen gebracht hatte.

Im Gremium zeigte man sich grundsätzlich nicht abgeneigt, an besagter Stelle sechs Baugrundstücke auszuweisen. Sorgen bereiteten allerdings die schwierigen Bodenverhältnisse und mögliche hohe Kosten für ein Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz. Am Ende setzten sich die Befürworter mit großer Mehrheit durch. Im November beschlossen die Räte schließlich, einen Bebauungsplan aufzustellen, um das Vorhaben umzusetzen (wir berichteten).

Alte Wasserrechte sorgen für Probleme

Eigentlich schien damit alles seinen normalen Gang zu nehmen, doch in der Gemeinderatssitzung am Dienstag gab es nun eine überraschende Wendung. Wie Geschäftsleiter Stefan Kort berichtete, hätten sich bei der Vorbereitung der erforderlichen Grundstücksverträge rechtliche Schwierigkeiten gezeigt, die „uns leider daran hindern, das Vorhaben in die Tat umzusetzen“. Deshalb habe sich der Gemeinderat bereits in nichtöffentlicher Sitzung darauf geeinigt, das angedachte Bauleitverfahren nicht mehr weiterzuverfolgen. Um welche Probleme es sich genau handelte, sagte Kort in der Sitzung nicht. Schuld trage aber weder der Eigentümer noch die Gemeinde, betonte der Geschäftsleiter.

Auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten wird Kort deutlicher. Auf dem Grundstück seien alte Wasserbezugs- und Wasserleitungsrechte als Grunddienstbarkeit eingetragen. Dies habe man im Vorfeld gewusst, man sei aber davon ausgegangen, dass sich das Problem einfach aus der Welt schaffen ließe. Solch eine Grunddienstbarkeit zu löschen, sei schließlich grundsätzlich möglich. Allerdings brauche es dafür den Begünstigten, erklärt der Geschäftsleiter.

Die große Schwierigkeit: Die eingetragenen Rechte stammen laut Kort aus den 1930er Jahren. Nirgendwo seien Unterlagen aufzutreiben gewesen, die Hinweise auf den Begünstigten oder zumindest die Lage der Leitungen hätten geben können. Letzteres habe zur Folge, dass die Dienstbarkeit sich nicht auf einen Teil des Grundstücks einschränken lasse, sondern für die komplette Fläche gelte. Auch der Eigentümer habe sich vergeblich bemüht, Licht ins Dunkel zu bringen. Zahlreiche Änderungen an Besitzverhältnissen und ein Flurbereinigungsverfahren hätten es unmöglich gemacht, nachzuvollziehen, wer der Begünstigte sei. Dem Grundbuchamt reichte das nicht, es lehnte laut Kort die Löschung ab.

So wäre nur die Möglichkeit geblieben, die drei der sechs Grundstücke, die die Gemeinde bei einer Ausweisung von Bauland selbst vermarkten hätte können, mit der eingetragenen Grunddienstbarkeit weiterzuveräußern. Ein Weg, von dem die Verwaltung wegen möglicher Probleme, die sich daraus im Nachgang ergeben könnten, abriet.

Diese Bedenken teilten freilich Teile der SPD-Fraktion nicht. „Wir brauchen Bauland für Familien“, sagte Tobias Eding, der eine Lösung für machbar hielt. Er stimmte am Ende mit seinen Fraktionskollegen Herbert Salzmann und Claudia Steindorf als einzige dagegen, den gefassten Bebauungsplan-Beschluss zurückzunehmen.

Gebaut werden darf dennoch - in reduzierter Form

Auch wenn es damit kein Bauleitverfahren mehr geben wird, gebaut werden darf auf dem Grundstück bald dennoch – wenn auch in reduzierter Form. Denn in der Sitzung hat der Gemeinderat auch beschlossen, den bislang geltenden Bebauungsplan „Moosbachkessel“ aufzuheben. Dieser stammt aus dem Jahr 1976 und sieht noch ein Sondergebiet für ein Kurzentrum vor, das nie verwirklicht wurde.

Auch sonst sei der Plan, der bereits 24 Mal geändert wurde, in vielen Punkten funktionslos geworden, so Bettina Maeße vom Bauamt. Bis auf eine Bauparzelle an der Füssener Straße seien alle Grundstücke mittlerweile bebaut. Für dessen Besitzer entstünde durch die Aufhebung kein Nachteil, antwortete Maeße auf eine entsprechende Nachfrage von Salzmann. Weil es sich um eine Baulücke handle, bestehe Baurecht nach Paragraf 34. Gleiches gilt auch für jenen Teil des Barnsteiner-Grundstücks, der an der Füssener Straße liegt. Dort sind laut Bettina Maeße zwei Baugrundstücke möglich.

Keine Rede war mehr in der Sitzung von dem Ziel, mit dem neuen Bebauungsplan auch die Zufahrt zu den hinteren Flächen zu sichern. Sollte dort irgendwann einmal eine Bebauung Thema werden, müsse man eine andere Lösung finden, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder auf Nachfrage der SN.

