Musikschul-Beitritt: Peitings Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik - „Nicht verrechnet“

Von: Christoph Peters

Die Gemeinde Peiting hat sich der Musikschule Pfaffenwinkel in Schongau angeschlossen. © Elke Robert

Die Berichterstattung über die Peitinger Musiklehrer, die sich nach dem Aus der „Musik in Peiting“ neu aufstellen, hat am Dienstag für ein Nachspiel im Gemeinderat gesorgt. Bürgermeister Peter Ostenrieder wehrte sich gegen die Kritik, wonach der Zusammenschluss mit der Musikschule Pfaffenwinkel nicht wie erhofft vorankomme.

Peiting – Der öffentliche Teil der Sitzung war fast vorbei, als Bürgermeister Peter Ostenrieder auf das Thema Musikschule zu sprechen kam. In der Samstagsausgabe hatte die Heimatzeitung über die Peitinger Musiklehrer berichtet, die sich nach der Auflösung des Fördervereins „Musik in Peiting“ neu formiert haben. Dabei ging es natürlich auch um den Kurswechsel der Gemeinde, die im vergangenen Jahr bekanntlich beschlossen hatte, künftig mit der Musikschule Pfaffenwinkel zu kooperieren.

Dass man sich dabei verrechnet habe, wie es in der Berichterstattung geheißen habe, davon könne keine Rede sein, betonte Ostenrieder. Es sei immer klar gewesen, dass die Peitinger Musiklehrer selbstständig weiter arbeiten würden, wenn ein Wechsel zur Musikschule für sie nicht in Frage komme. Weil die persönliche Bindung beim Unterricht eine große Rolle spiele, sei auch niemand davon ausgegangen, dass viele Schüler ihren Lehrern von jetzt auf gleich den Rücken kehren würden.

Bürgermeister verweist auf hohe Anmeldezahlen

Dass die Kooperation mit der Musikschule im Gegenteil aus Sicht des Marktes gut angelaufen ist, verdeutlichte der Rathauschef mit Zahlen. So seien vor dem Beitritt 34 Musikschüler aus Peiting an der Musikschule angemeldet gewesen. Aktuell liege man bei 89 Anmeldungen, allein seit Jahresbeginn seien 38 hinzugekommen. Damit sei man vom mittelfristig gesetzten Ziel von 100 Peitinger Musikschülern schon nach so kurzer Zeit nicht mehr weit entfernt.

26 der Neuanmeldungen stehen laut Ostenrieder im Zusammenhang mit der musikalischen Früherziehung, die im Therese Peter-Haus angelaufen ist. Diese wieder zu installieren, sei auch der Hauptgrund gewesen, den Start der Kooperation mit der Musikschule schon in diesem Schuljahr anzugehen, nachdem das entsprechende Angebot von den Peitinger Musiklehrern weggefallen sei, erinnerte Ostenrieder.

Anders als in der Berichterstattung dargestellt, habe es, was die Arbeit des Fördervereins „Musik in Peiting“ betreffe, eben kein funktionierendes System in Peiting mehr gegeben, betonte Ostenrieder. Auch, weil zwei der jetzt anscheinend wieder aktiven Lehrerinnen damals vor dem Absprung gestanden hätten und der Koordinator von „Musik in Peiting“, Andreas Fuchs, nicht habe sagen können, ob und wie es weitergehe, habe man überhaupt erst das Gespräch mit der Musikschule gesucht. „Das war die Initialzündung gewesen.“

Keine Wortmeldungen aus dem Gremium

Enttäuscht zeigte sich der Bürgermeister über den Ton, der nun gegenüber der Gemeinde angeschlagen werde. Man habe in allen Diskussionen immer respektvoll von den Peitinger Musiklehrern gesprochen. „Das ist von der anderen Seite jetzt aufgegeben worden.“ Gleichwohl freue er sich über den angekündigten Neustart, betonte Ostenrieder, der den Musiklehrern viel Erfolg wünschte. Schließlich komme ein breites Angebot dem Ort zugute. Der Gemeinderat habe mit seiner Entscheidung aber alles richtig gemacht, auch das machte der Rathauschef klar.

Im Gremium lauschte man dem emotionalen Vortrag des Rathauschefs interessiert. Was die Räte von den Ausführungen dachten, blieb allerdings ihr Geheimnis. Wortmeldungen gab es keine.

