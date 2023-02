Musikschule Pfaffenwinkel begeistert mit oscarreifen Faschingskonzerten

Das große Salon-Orchester der Musikschule Pfaffenwinkel, unter der Leitung von Marcus Graf (li.), spielte zwei bestens unterhaltende Konzerte. © Christine Wölfle

„La La Land“ war gestern. Der Oscar, um im Hollywood-Jargon zu bleiben, für die beste Musik, die besten Hauptdarsteller, das beste Drehbuch und die beste Unterhaltung gehen eindeutig an: die Musikschule Pfaffenwinkel für ihre mehr als gelungenen Faschingskonzerte.

Peiting – Was die knapp 40 Akteure an den zwei Abenden in der Schloßberghalle dem Publikum boten, lässt sich in Worten kaum beschreiben – das muss man erlebt haben. Allein die Grundidee war spitze: Die Gäste wohnten nicht einer Premiere, sondern einer Generalprobe bei, waren also quasi gar nicht da. Das führte, wenn vielleicht auch unbewusst, ab der ersten Minute zu einer ungewohnten Leichtigkeit. Denn es schien, als hätten die Darsteller gar kein Interesse daran zu gefallen, vielmehr wollten sie ihr Programm für die vermeintliche Premiere perfektionieren. Und das gefiel dadurch umso mehr: Das Publikum war begeistert und applaudierte ab dem ersten Stück jedes Mal so lange, als wäre es das Letzte.

Salon-Orchester und Gesangs-Solistinnen harmonierten perfekt

Die Begeisterung hatte mehrere Gründe: Zum einen war es die wunderbare Auswahl der Stücke. Walzer und Polkas von Johann Strauss, Evergreens aus den Goldenen 20er Jahren, Schlager in modernen Versionen und Mega-Hits der Klassik. Die müssen aber auch erst einmal gespielt werden. Das übernahm das große Salon-Orchester, größtenteils bestehend aus Lehrern der Musikschule. Und, was soll man sagen, es war ein musikalischer Hochgenuss. Ob reine, wunderschöne Orchester-Stücke, oder als „Hintergrundmusik“ für die Gesangs-Solisten: Was die Musiker ihren Instrumenten entlockten, wie perfekt sie zusammen harmonierten und welche Freude sie aufs Publikum übertrugen, war bemerkenswert.

„Bel ami“ Jürgen Erhard (sitzend), die Allzweckwaffe für beste Unterhaltung, ließ sich gerne von den Sängerinnen bezirzen. © Christine Wölfle

Und auch die Gesangs-Solistinnen waren eine Wucht. Ob als perfekte Kopie, gesanglich wie optisch, der „Andrew Sisters“, als laszive Diven oder reizend beschwipste Mädel: Ihre zauberhaften Stimmen und ihr komödiantisches Talent rissen die Gäste zu spontanen Jubelrufen hin.

Doch wer jetzt denkt, das hört sich doch immer noch wie ein „ganz normales Konzert“ an, der irrt. Denn die musikalischen Akteure zeigten an diesen Abenden, dass viel mehr in ihnen steckt, als perfekte Beherrscher ihrer Instrumente und Stimmen. Sie waren allesamt die geborenen Entertainer. Kongenial angestachelt und unterstützt von Jürgen Erhard, der Allzweckwaffe. Als anscheinend unterforderter Moderator mit Star-Allüren, der auch schon einmal beleidigt in seiner Garderobe blieb, weil er nicht das richtige Getränk kredenzt bekommen hat, machte die Faschingskonzerte zu einer Revue, einer Komödie, einem Erlebnis. Mit intelligentem Witz, lustigen verbalen Schlagabtäuschen mit Dirigent Marcus Graf, ganz viel schauspielerischem und gesanglichem Talent sorgte Erhard dafür, dass die Zuschauer, obwohl ignoriert, doch mittendrin statt nur dabei waren.

Zwei Abende zwischen Tränen der Rührung, Gänsehautmomenten, zuckenden Tanzbeinen und schmerzenden Lachmuskeln lassen nur einen Schluss zu: Die Faschingskonzerte waren mehr als oscarreif. Und wer sie nicht erlebt hat, hat definitiv etwas Großes verpasst.

Von Christine Wölfle

