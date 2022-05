Schreck-Moment am Reitstall: Mutter und Kinder retten sich in letzter Sekunde vor Tornado

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Ein Tornado hat das Dach des Reitstalls auf dem Hof des Peitinger Reitvereins beschädigt. © privat

Ein Mini-Tornado ist am Dienstag offenbar über den Pferdehof des Reitvereins Peiting hinweggefegt und hat Teile des Dachs abgedeckt. Eine Mutter und zwei Kinder konnten sich retten, eine Reitlehrerin und ein Pferd haben sich in letzter Sekunde in Sicherheit gebracht.

Peiting – Um ihr Leben gerannt sind am Dienstagnachmittag eine Mutter und ihre zwei kleinen Töchter auf dem Hof des Reitvereins Peiting. Aus einem kleinen Gewitter hatte sich offenbar ein Tornado entwickelt, der Ziegel vom Dach des Reiterstalls fegte. Wie durch ein Wunder blieben Mutter und Kinder unverletzt, auch das Pferd und die Reitlehrerin konnten sich retten.

Aber von vorne: Es ist 14.15 Uhr am Dienstagnachmittag, als Caroline Mutzbauer mit ihren zwei kleinen Töchtern im Kindergartenalter Pferd „Flori“ auf der „Waschstraße“ vor dem Stallgebäude für die Reitstunde fertig machen. Es wird gestriegelt, Hufe werden ausgekratzt. Ein Mädchen-Traum-Moment, ein Idyll.

Reitlehrerin entgeht herbafallenden Ziegeln nur knapp

Die Reitlehrerin kommt, setzt sich noch kurz auf die Bank. „Dann ist ein ganz komischer Wind gekommen“, erinnert sich Mama Mutzbauer. Der fegt alle Pappeln vom Baum, sie prasseln auf Reiter, Pferd und Boden nieder. „Der Wind ist gekreiselt.“ Eine leere Wasserflasche gerät in den Strudel. Die Reitlehrerin steht auf, bringt die Flasche in die Sattelkammer – ihr Glück. In dem Moment lösen sich Ziegel vom Stalldach und fallen auf die Bank, wo die Frau eben noch gesessen war.

Der kreisende Wind fährt in das kleine Loch, das sich jetzt im Dach befindet. Was Caroline Mutzbauer, ihre Kinder und die Reitlehrerin dann zu sehen bekommen, ist auf schräge Art und Weise einzigartig. „Das Dach hat sich wie durch eine Riesen-Welle richtig hochgebeult, das war, als wäre eine Blase unter den Ziegeln“, beschreibt es Mutzbauer.

Eine Windhose wie die hier in Schongau im August 2020 tobte am Dienstagnachmittag in Peiting. © privat

„Die Ziegel flogen uns entgegen.“ Der Windstrudel reißt die Ziegel schließlich hoch. Mutzbauer schreit ihren Kindern zu: „Rennt! Rennt!“ Alle drei fliehen, verfolgt vom Ziegel-Strudel. Hinter einem Stadel, in dem das WC des Reitvereins untergebracht ist, finden Mutter und Kinder Schutz. Der Tornado zieht weiter über den Reitplatz, wo er den Sand in die Luft wirbelt.

Pferd „Flori“ ist höchst verängstigt, „er ist fast durchgedreht“, erzählt Mutzbauer. Die Reitlehrerin reagiert sofort, macht „Flori“ los und rettet sich mit ihm in die sichere Box.

Der Spuk ist schnell vorbei. Zirka 20 Sekunden hat das Ganze gedauert. „Wir standen alle in Schockstarre da.“ Der Schock allerdings sitzt tief. „Die Kinder haben zu Hause bitterlich geweint“, so Mutzbauer. „Hätten wir eine Sekunde länger gewartet und wären nicht gleich weggelaufen, hätte die Sache anders ausgehen können“, ist sich Mutzbauer sicher. Das Erlebte bezeichnet sie als eine Art „Apokalypse“, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. „Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort und hatten nochmal Glück“, zieht sie Bilanz.

Auf dem Wetter-Radar ist ein Tornado nicht zu sehen

War das Wetter-Ereignis am Reiterstall in Peiting nun ein Tornado oder einfach nur dem Wind geschuldet? Darüber könnte man sich aus fachlicher Sicht nun trefflich streiten. Das erklärt uns auf Anfrage der Tornado-Beauftragte des Deutschen Wetterdienstes mit Sitz in Frankfurt.

„Einen Tornado können wir am Wetter-Radar nicht sehen“, so Andreas Friedrich. Erfasst werden könne ein echter Tornado, auch als Windhose bekannt, lediglich über Augenzeugenberichte, Videos oder Fotos.

Und wie sieht der dann aus, der echte Tornado? „Das ist eine drehende Windbewegung von der Wolke bis zum Boden“, schildert es Friedrich. In der Regel entstehen Tornados im Umfeld starker Gewitter. Oft ist auch schon eine starke, anhaltende Rotation an der Unterseite der Wolkendecke zu erkennen.

Ist der Tornado weiter entwickelt, hört man ein anhaltendes Donnern oder Grollen. Zudem reiße der Tornado laut Friedrich kreisförmig Gegenstände nach oben. Wenn auch schon herumwirbelnde Trümmer zu erkennen sind, gilt die allerhöchste Alarmstufe – so wie am Dienstag in Peiting.

Anna Eser vom Reitverein ist froh, dass der Spuk vorbei und das Stalldach wieder repariert ist. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Das, was Augenzeugen am Dienstagnachmittag auf dem Reiterhof in Peiting erlebt haben, klingt also verdächtig nach einem echten Tornado – auch wenn Experte Friedrich in einschlägigen Foren keine offizielle Meldung zu einem solchen Wetterereignis in Peiting findet. Allerdings: Ein grollendes Gewitter war ja tatsächlich zur selben Zeit in der Nähe von Peiting.

Am Reiterhof hat sich die Situation indes beruhigt, wie Anna Eser vom Reitverein Peiting erzählt. Das Dach wurde umgehend wieder eingedeckt und ist wieder dicht. Als sie von dem Tornado hörte, hatte sie übrigens zuerst an einen Witz gedacht. Schließlich war sie selbst nicht am Hof. „Erst als ich ein Video von dem Schaden geschickt bekommen habe, konnte ich es fassen“, erzählt sie.

Zu diesem Zeitpunkt weht auf dem Reiterhof übrigens kein Lüftchen mehr. Dass so ein Tornado schnell einiges durcheinanderbringen kann: Das werden diejenigen, die es live erlebt haben, sicher nie mehr vergessen.

