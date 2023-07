Nach Silo-Sturz: Kuh „Schecki“ ist wieder wohlauf

Schecki ist wieder die Ruhe selbst. Albert Mühlegger hofft, dass auch das ungeborene Kalb keinen Schaden davongetragen hat. © Hans-Helmut Herold

Großes Aufatmen auf dem Bauernhof von Albert Mühlegger. Die trächtige Kuh „Schecki“ ist nach einem Sturz ins Silo wohlauf. Der Landwirt möchte sich bedanken.

Peiting – Seit der Rückkehr von ihrer Exkursion grast Schecki wieder auf heimischer Wiese, als wäre nichts gewesen. Wie berichtet, war Schecki nach einem längeren Spaziergang über die Fluren von Kreut in der Tenne eines Bauernhofs in ein Trockensilo gestürzt. Die Rettungskette klappte vorzüglich, das Tier konnte gerettet werden. Mühlegger ist es ein großes Bedürfnis, sich bei allen zu bedanken.

„Unsere Flecki hat mit einem Jungrind auf einer Wiese zwischen Kreut und Langenried gegrast“, erzählt Mühlegger am Tag danach. Aus welchen Gründen auch immer, sind die beiden Tiere ausgebüxt und auf Wanderschaft gegangen. Knappe zwei Kilometer, bis vor den Hof von Anneliese Hektor.

Kuh erschrickt, hüpft Richtung Tenne und landet in Trockensilo

Sie war gerade dabei, ihre Tiere im Stall zu versorgen. „Plötzlich stand das Jungrind neben mir“, erinnert sich die Bäuerin. Im ersten Moment hat sie Kuh Schecki überhaupt nicht wahrgenommen. Erst als sie auf das Jungrind zuging, sah sie im Augenwinkel Schecki. Die muss so erschrocken sein, dass sie sofort in wilden Sprüngen über den Hof in Richtung Tenne hüpfte und im runden Trockensilo landete.

Das runde Trockensilo, in das die Kuh gestürzt war. © Hans-Helmut Herold

„Mein erster großer Dank geht an Anneliese Hektor, die sofort richtig reagiert hat“, sagt Mühlegger. Sie hat sofort das Rettungsgebläse eingeschaltet, dann über die 112 die Feuerwehr alarmiert. Ihre beiden Söhne Florian und Christian kamen zu Hilfe. Nach Eintreffen der Feuerwehr und Beurteilung der Lage durch Kommandant Klaus Straub hat dieser den Lastwagen mit Kran vom Bauhof angefordert, da er keine Chance sah, mit der Drehleiter in die Tenne zu fahren.

„Es war ein Schock für mich, als die Tierärztin den Vorfall erklärte“

Glück im Unglück: Tim Osterried, Leiter des Bauhofs, ist aktiv bei der Peitinger Wehr. Er fährt den Kran in die geeignete Position an das Silo. Kommandant Straub informiert derweil Tierärztin Christina Hank aus Steingaden. Auch sie ist in Windeseile am Einsatzort. Während sie sich um das Tier kümmert, stellt sie anhand der Ohrmarke dessen Besitzer fest. So kann Mühlegger informiert werden.

„Es war ein Schock für mich, als die Tierärztin den Vorfall erklärte“, so Mühlegger. Doch es folgte die Erleichterung, als er den Zusatz „bring einen Viehwagen mit“ hört. Da war ihm klar, dass die Kuh überlebt hat.

Aber sie ist trächtig, erwartet ihr 6. Kalb. „Hat sie Schaden davon getragen?“, ist die große Frage. Mühlegger ist guter Hoffnung. „So wie Schecki sich verhält, ist alles in Ordnung.“ Ganz genau werden es alle Beteiligten in circa 14 Tagen wissen. Da soll das Kalb zur Welt kommen.

Mühlegger hofft, dass er von den Helfern niemanden vergisst, bei denen er sich bedanken will. „Die ganze Feuerwehr hat super gearbeitet“, auch Rettungsdienst und Polizei, betont er. Und „Flecki“ ? Die liegt neben ihn in der Wiese, als wäre nichts geschehen.

HANS-HELMUT HEROLD

