Nach Zugunglück: Bahn-Experte kritisiert Sicherungstechnik - „halbgare Billig-Lösung“

Ermittlungen laufen

Nach dem Zug-Unglück in Peiting, bei dem am Dienstagmorgen ein Triebwagen der Bayerischen Regiobahn entgleist ist, gibt es erste Erkenntnisse zum Unfallhergang. Wie lange die Strecke gesperrt werden muss, ist noch unklar.

Peiting – Noch am Unglückstag beginnt das große Aufräumen am Peitinger Bahnhof Ost. Das angerückte Expertenteam koppelt den havarierten Triebwagen an eine Lok, um ihn zu stabilisieren. Dann beginnen die Männer damit, den entgleisten Zug zurück auf die Schienen zu setzen. Per Hydraulikstempel wird über einen unterlegten Eisenträger Achse für Achse hochgehoben und die Räder der Drehgestelle zurück auf die Schienen gesetzt. Es ist schon dunkel, als die letzte Millimeterarbeit abgeschlossen ist und der verunglückte Zug abtransportiert werden kann. Er wird zur Reparatur ins Bahnbetriebswerk der Bayerischen Regiobahn nach Augsburg gebracht.

+ Mit hydraulischem Gerät hievten Bahnexperten den Triebwagen wieder auf das Gleis. © Hans-Helmut Herold

Dass nicht mehr passiert ist als ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro und alle rund 50 Fahrgäste, darunter viele Schüler auf dem Weg zum Unterricht, unverletzt geblieben sind, ist die gute Nachricht dieses Dienstags. Doch wie hatte es überhaupt zu dem Unglück kommen können? Fachleute von Bundespolizei und Bahn nehmen noch am gleichen Tag die Ermittlungen auf. Am Mittwoch gibt es erste Erkenntnisse. Eine Sprecherin der BRB sagt, es habe offenbar eine Weichenstörung vorgelegen. „Die Weiche war nicht so geschlossen, wie sie sein sollte.“ Dass etwas nicht stimmte, sei dem Triebwagenführer per Signal angezeigt worden. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse mit Schneegestöber am frühen Morgen habe dieser es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen jedoch nicht erkannt und sei in die Weiche gefahren, woraufhin der Zug aus dem Gleis gesprungen sei. Angaben zum Alter des Triebfahrzeugführers und ob es sich um einen erfahrenen Mitarbeiter handelte, konnte die Sprecherin nicht machen. Die Deutsche Bahn wollte sich heute nicht äußern. Man könne den Untersuchungen der Ermittlungsbehörden nicht vorgreifen, teilte die Pressestelle mit.

Sicherheitstechnik: Bahn-Experte spricht von „halbgarer Billig-Lösung“

Der wahrscheinliche Unfallhergang wirft Fragen nach der Sicherheit auf der Strecke auf. Erst vor eineinhalb Jahren waren Gleise und Weichen im Zuge des barrierefreien Ausbaus des Peitinger Bahnhofs erneuert worden. Allerdings kam es in den vergangenen Monaten laut BRB immer wieder zu Weichenstörungen am Bahnhof Ost, zuletzt am Sonntag. Bei der eingesetzten Technik handelt es sich um Rückfallweichen, die vom Zug „aufgefahren“ werden und nach der Passage eigentlich selbstständig in ihre vorherige Position zurückkehren und so die Durchfahrt des Gegenzugs ermöglichen. Passiere dies nicht, werde dies dem Zugführer über ein sogenanntes NE13-Signal angezeigt. „Dann muss er den Zug vor der Weiche stoppen“, erklärt Norbert Moy von Pro Bahn.

+ Ursache für die Entgleisung war laut BRB offenbar eine Weichenstörung. © Hans-Helmut Herold

Das Problem: Wird das Signal wie in diesem Fall übersehen, gebe es keine zusätzliche Sicherungstechnik, die ein Weiterfahren des Zugs verhindere. Anders sei dies etwa in Peißenberg, wo die Weichen über das elektronische Stellwerk in Weilheim gesteuert würden, so Moy. Komme es hier zu einer Fehlfunktion, gehe das Einfahrsignal nicht auf grün und könne vom Lokführer auch nicht einfach überfahren werden. „Der Zug würde dann zwangsgebremst.“ Der technisch unterstützte Zugleitbetrieb wie er ab Peißenberg auf der Pfaffenwinkelbahn angewendet werde, sei für Nebenbahnen zwar zugelassen, so der Bahn-Experte. „Es ist halt eine halbgare Billig-Lösung.“ Dass nicht viel passiert sei, liege an der niedrigen Geschwindigkeit, in der der Zug die Weiche passiere. „Höchst ärgerlich“ sei der Unfall aber in jedem Fall, schließlich müsse die Strecke nun länger gesperrt werden.

Bis wieder Züge fahren können, wird es dauern. „Nach aktuellem Stand müssen rund 50 Meter Gleis sowie eine beschädigte Weiche erneuert werden“, teilt eine Bahnsprecherin auf Anfrage mit. Da aktuell die genauen Schäden an der Gleisinfrastruktur noch begutachtet werden, handele es sich um eine vorläufige Einschätzung. „Eine genaue Prognose, wie lange die Reparaturarbeiten dauern, ist aktuell noch nicht möglich.“ Bei der BRB geht man dagegen davon aus, dass die Strecke voraussichtlich vier Wochen gesperrt werden muss.

Schienenersatzverkehr: „Wir kriegen es hin“

In dieser Zeit sind Fahrgäste zwischen Peißenberg und Schongau auf den Schienenersatzverkehr angewiesen. Die Organisation hat im Auftrag der BRB der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) übernommen. „Wir kriegen es hin“, zeigte sich Niederlasssungsleiter Ralf Kreutzer optimistisch. Der RVO setzt neben eigenen Fahrzeugen auf die Unterstützung durch lokale Busunternehmen. Nachdem in den letzten beiden Tagen kurzfristig ein Notbetrieb gestemmt wurde, soll ab dem heutigen Donnerstag nach Fahrplan gefahren werden.

Besonders darauf angewiesen sind neben Pendlern die Schüler, die den Zug für die Fahrt zum Unterricht nutzen. Allein das Welfen-Gymnasium zählt rund 230 Schüler aus Peiting, Hohenpeißenberg und Peißenberg. Größere Probleme habe es heute keine gegeben, teilte die Schule mit. Auch an der Pfaffenwinkel-Realschule nutzen normalerweise rund 70 Schüler den Zug. Heute seien einige Schüler zu spät zum Unterricht gekommen, so Schulleiter Armin Eder. Es habe sich aber nur um wenige Minuten gehandelt. Das sei auch bei normalem Schienenverkehr immer mal wieder vorgekommen. „Das wird sich hoffentlich jetzt einspielen und dann besser klappen.“