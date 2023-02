Einen Monat nach Zugunglück in Peiting: Reparaturarbeiten an der Strecke haben begonnen

Am Peitinger Bahnhof Ost haben die Reparaturarbeiten an der Unglückstelle begonnen.

Enger Zeitplan

Von Christoph Peters schließen

Mehr als einen Monat ist es mittlerweile her, dass in Peiting ein Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) entgleiste. Am heutigen Montag haben die Reparaturarbeiten an der Unglücksstelle begonnen.

Peiting - Am frühen Morgen des 10. Januar war der Zug vor der Einfahrt in den Peitinger Bahnhof Ost entgleist. Die rund 50 Insassen, darunter viele Schüler, kamen mit dem Schrecken davon. Die Regionalbahn musste beschädigt zur Reparatur ins Bahnbetriebswerk der Bayerischen Regiobahn nach Augsburg abtransportiert werden. Doch auch die Gleise waren durch das Unglück in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb die Strecke zwischen Peißenberg und Schongau seitdem gesperrt ist. Wie berichtet, müssen laut Deutscher Bahn rund 50 Meter Gleis und eine Weiche erneuert werden.

Bislang herrschte an der Unglücksstelle jedoch Ruhe. Mitte Januar teilte die DB mit, dass eine genaue Prognose, wann die Reparaturarbeiten starten und wie lange sie dauern, aktuell noch nicht möglich sei, „da derzeit noch die entsprechenden Rückmeldungen der Lieferanten und Auftragnehmer abgewartet werden müssen“. Vor zwei Wochen kündigte die Bahn dann den Start der Instandsetzungsarbeiten für Mitte Februar an.

Zugverkehr soll am Montag, 20. Februar, wieder starten

Tatsächlich herrscht seit dem heutigen Montag Betrieb an der Unglücksstelle. Schweres Gerät ist angerückt, um die beschädigten Schienen auszutauschen. Viel Zeit bleibt dem Bautrupp dafür nicht. Bis Freitag will man die Strecke instandgesetzt haben, damit am Montag, 20. Februar, wie von der BRB bereits angekündigt, die Züge wieder rollen können. Bis dahin läuft noch der Schienenersatzverkehr. Klappt alles planmäßig, können auch die Schüler nach den Faschings-Ferien wieder die gewohnten Zugverbindungen nutzen.

Derweil laufen weiter Untersuchungen, um zu klären, wie es zu dem Zugunglück hatte kommen können. Nachdem die Staatsanwaltschaft bereits gegen den Lokführer wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt, hat sich jüngst auch die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) eingeschaltet. Man habe die Zugentgleisung vor dem Bahnhof Ost als Unfall gemäß der europäischen Sicherheitsrichtlinie eingestuft und die Untersuchungen zur Ursachenermittlung aufgenommen, teilt die Behörde mit. Dabei dürfte es um die Frage gehen, warum die Weiche, an der der Zug entgleist war, nicht korrekt funktioniert hatte.

